Европейцы остаются без удаленной работы. Бешеные счета за электричество и газ гонят их обратно в офисы

В Европе грядет массовый отказ населения от удаленной работы. Удаленщики боятся гигантских счетов за электричество и отопление из-за роста цен на газ. Он спровоцирован, помимо прочих факторов, сокращением поставок в Старый свет российского газа. Однако возвращение в офис может оказаться невыгодным – появятся затраты на дорогу и многочисленные сопутствующие расходы.

Нет газа – нет удаленки

В Европе возникла высокая вероятность массового возвращения сотрудников, перешедших на удаленную работу, обратно в офисы. Как пишет ZDnet, подтолкнуть их к этому могут чрезмерно высокие и постоянно растущие счета за электричество.

В большинстве европейских стран электричество дорожает в первую очередь из-за роста цен на газ. Это спровоцировано, наряду с другими факторами, еще и ограничениями поставок российского «голубого топлива».

Великобритания – одна из стран Европы, поспешивших в числе первых ввести санкции после России. Теперь именно ее жители, несколько лет постоянно работавшие на удаленке из-за пандемии коронавируса или выбиравшиеся в офис два-три раза в месяц, будут вынуждены раньше других вернуться в кабинеты и видеться с коллегами.

В чем выгода

Работа из дома предполагает радикальную экономию времени на поездки до офиса, а также резкое снижение расходов на транспорт – общественный или личный. Одновременно с этим удаленная работа провоцирует расход электроэнергии, поскольку работник, находящийся дома, чаще пользуется принадлежащей ему техникой, которая подключена к его линии.

В Европе удаленная работа вот-вот лишится своих основных преимуществ

Чем чаще дома включается кондиционер или, например, чайник, а также чем дольше горит свет, тем более шокирующие цифры удаленный сотрудник увидит в квитанции. А с учетом стремительного роста цен на электричество в Европе такие затраты могут превысить расходы на дорогу в офис и обратно.

Сотрудники, работающие в офисе, не обязаны платить за электричество. Эти расходы несет работодатель. Данный факт может оказаться мощным стимулом к массовому отказу от удаленной работы, по меньшей мере, в масштабах Великобритании, пишет ZDnet.

Офис неизбежен?

Как пишет ZDnet, вопрос выгоды офисной работы в нынешних европейских реалиях все еще остается открытым. Однако в пользу кабинетов и опен-спейсов все еще говорит тот факт, что работодатели, наверняка осведомленные о стремительном росте коммунальных платежей, повышать зарплату сотрудникам не торопятся.

В настоящее время в Великобритании около трети всего работоспособного населения страны работает на удаленке. (статистика Управления национальной статистики Великобритании). Подавляющее большинство из них полностью довольны тем, что им больше не нужно ездить в офис. Например, 78% сообщают о лучшем балансе между работой и личной жизнью, 53% указали на меньшее количество отвлекающих факторов, и еще столько же подметили, что после перехода на удаленную работу начали выполнять больше задач за тот же промежуток времени. Другими словами, они ощутили прирост своей производительности.

Потеря этих достижений в связи с необходимостью возвращения в офис из-за роста коммунальных платежей может негативно отразиться на работоспособности «удаленщиков». Но есть и другая причина, по которым им, вероятно придется отказаться от работы из дома.

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Многие компании, которые перевели своих сотрудников на удаленку из-за пандемии коронавируса в 2020 г., по прошествии трех лет по разным причинам хотят загнать их обратно в офисы. Согласно недавнему отчету A.Team и MassChallenge, 55% руководителей планируют в ближайшие 12 месяцев попросить сотрудников больше работать из офиса.

53% работодателей не сомневаются, что «удаленщики» согласятся вернуться в кабинеты, вовсе не только по причине удорожания электричества и газа. Они «тонко намекнули», что нынешний экономический спад уже привел к сокращению найма персонала во многих компаниях (так, к примеру, поступили Apple, Microsoft и Google). В дальнейшем он может вылиться в массовые сокращения. В некоторых ИТ-компаниях уже начались увольнения.

По мнению руководителей, на фоне происходящего удаленщики быстрее согласятся вернуться в офисы, если того потребуют их непосредственные работодатели. Потому что отказ может привести к увольнению и долгим поискам новой работы. При этом еще летом 2021 г., как сообщал CNews, между офисом и увольнением многие люди выбирали увольнение.

Следует отметить, что работодатели всеми силами и всеми средствами борются с удаленной работой с момента начала пандемии COVID-19. Например, крупный японский производитель оборудования для производства полупроводников Disco заставлял удаленщиков платить премии своим коллегам из офиса из собственного кошелька. При этом из дома на тот момент работало лишь 10% штата Disco, то есть они были вынуждены «спонсировать» оставшиеся 90% персонала компании.

Холод станет помехой

Еще одной причиной вероятного массового отказа от удаленки в Британии является удорожание отопления, что тоже вызвано дефицитом газа. Это особенно непривлекательно на фоне неумолимо приближающихся холодов. Многие британцы могут променять удаленную работу на офис, не желая переплачивать за тепло дома или сидеть перед домашним компьютером в уличной зимней одежде.

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Вопрос лишь в том, будет ли финансово выгоден отказ от комфорта удаленной работы в пользу необходимости расходовать личное время на дорогу до офиса (и обратную до дома). Поездки, с учетом потенциального роста цен на бензин и дизель в Европе на фоне общемировой инфляции, тоже могут стоить дорого.

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Также британцы, всерьез рассматривающие возвращение в офис с целью экономии на электричестве и обогреве жилья, могут не учитывать другие расходы, которые могут их ждать. Например, некоторым из них вновь придется платить няням, чтобы те сидели с их детьми.