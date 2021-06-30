ИТ-компания заставляет сотрудников на «удаленке» платить премии тем, кто работает в офисе

Компания Disco из Японии заставляет своих удаленных работников выплачивать из своего кармана премии коллегам, по тем или иным причинам работающим в офисе. «Удаленщиков» в Disco всего 10% от общего штата, и они «спонсируют» оставшиеся 90%. Руководство компании считает эту меру справедливой, но сами «удаленщики» с этим не согласны и выбирают увольнение.

Невыгодная удаленная работа

Японская компания Disco ввела новое внутреннее правило, согласно которому ее работники могут рассчитывать на дополнительные выплаты за нахождение в офисе. Вот только получают их они за счет своих коллег, работающих удаленно, пишет Bloomberg

Работники Disco, решившие выполнять свои должностные обязанности из дома, обязаны материально стимулировать тех, кто присутствует в офисе, притом в добровольно-принудительном порядке. Выплаты осуществляются в специализированной внутренней валюте компании под названием Will («воля, завещание» - англ.), которую можно конвертировать в реальные деньги. Курс этой валюты руководство Disco не раскрывает.

Сама Disco занимается производством оборудования для выпуска полупроводниковой продукции. Валюту Will она ввела еще в 2011 г., и за 10 лет она стала использоваться во всех внутренних расчетах компании.

Как будут осуществляться выплаты

Will лежит в основе всей внутренней микроэкономики компании, сообщает Bloomberg. Например, отдел продаж Disco расплачивается этими «монетами» с рабочими на производстве, а те перечисляют их инженерам за разработку продуктов. Все, что есть в офисе компании, вплоть до компьютеров и даже рабочих столов, имеет определенную цену в Will.

Работодатели начали требовать с удаленщиков деньги за возможность работать из дома

Объем валюты Will пополняется каждый раз, когда Disco заключает новую сделку с клиентом. В конце каждого квартала руководство Disco конвертирует оставшиеся «монеты» в премии сотрудникам.

Удаленные сотрудники Disco обязаны выплачивать неназванную часть своих «монет» Will тем, кто должен присутствовать в офис Disco или на производстве, чтобы работа компании не остановилась. Как сильно они при этом теряют в деньгах, остается неизвестным.

Руководство Disco считает подобную материальную «помощь» офисным сотрудникам со стороны «удаленщиков» вполне логичной. «Несправедливо требовать от одних сотрудников присутствовать в офисе, пока другие работают из дома», – заявил Bloomberg гендиректор Disco Казума Секия (Kazuma Sekiya).

Меньшинство платит за большинство

Сумму, которую удаленные работники платят своим «офисным» коллегам, Секия раскрывать не стал. С его слов, это правило действует с самого начала пандемии коронавируса COVID-19.

По данным Казумы Секии, в настоящее время штат Disco насчитывает около 5600 человек. В начале пандемии коронавируса, пришедшейся на весну 2020 г. на удаленную работу перешли 60% работников, тогда как оставшиеся 40% были вынуждены появляться в офисе и на производстве. Эти 40% получали значительные премии за счет «удаленщиков».

Спустя немногим больше года, в июне 2021 г., лишь 10% работников Disco по-прежнему работают из дома. Другими словами, за счет этих 10% оставшиеся 90% получают дополнительные выплаты.

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Секия заявил, что размеры премий по сравнению с 2020 г. уменьшились, хотя и не указал, насколько сильно. Он отметил, что несколько работников компании не захотели спонсировать коллег из своего кармана только лишь за то, что тем приходится работать в офисе. Эти люди предпочли увольнение. Как много человек решили уволиться из-за этого правила Disco, Секия не уточнил.

Увольнение лучше, чем работа офисе

Оказалось, что удаленная работа, на которую миллионы людей по всему миру перешли из-за пандемии коронавируса, имеет свои плюсы. Например, не нужно тратить время и деньги на проезд до офиса и обратно не нужно стоять в пробках и т. д. Эти плюсы разглядели жители многих городов и стран, в том числе и Москвы.

В феврале 2021 г. CNews писал, что москвичи не хотят возвращаться в офисы после удаленки 52% из них были готовы и дальше работать из дома, и лишь 30% изъявили желание вновь ездить в офис.

Работодатели, как выяснилось, поддерживают москвичей в их стремлении исполнять обязанности из дома. 32% опрошенных столичных предпринимателей готовы оставить на удаленке всех без исключения сотрудников, переведенных на нее. Еще 34% бизнесменов собираются вернуть в офисы лишь часть «удаленщиков». Впрочем, нашлись и те, которые лишат всех своих сотрудников возможности не тратить время и деньги на дорогу из дома в офис и обратно. К концу января 2021 г. компаний, в которых не было ни одного удаленного работника, в Москве насчитывалось 17%.

Следует отметить, что в России удаленная работа регулируется отдельным законом. Он прошел третье чтение в Госдуме еще в ноябре 2020 г.

Жители США тоже не собираются возвращаться в офисы. В начале июня 2021 г. CNews писал, что они даже готовы уволиться, если руководство откажет им в возможности работать из дома, кафе или любого другого удобного места.

В мае 2021 г. в США проводился опрос на тему возврата в офис, в котором приняло участие 1000 человек. 39% из них ответили, что лучше уволятся, чем откажутся от удаленки.

Многие из противников офисной работы привели в качестве аргумента за «удаленку» возможность экономить время и деньги. По их словам, удаленка позволяет не тратить время на поездку на работу и экономить на топливе или на проезде на общественном транспорте. Больше 33% участников опроса заявили, что после перехода на удаленную работу их затраты сократились, по меньшей мере, на $5000 в год (364,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 30 июня 2021 г.). Не менее популярной причиной отказа от офиса стало и отсутствие необходимости личных контактов с коллегами.