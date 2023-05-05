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Удаленщикам грозят «смертью» карьеры, если те не вернутся в офисы. Им придется забыть о новых должностях и высоких зарплатах

IBM намекнула, что работающие удаленно сотрудники могут не рассчитывать на легкое продвижение по карьерной лестнице и быстрый рост зарплаты. Шансов на повышение будет больше у тех, кто вернулся в офис.

Или новая должность, или удаленка

Удаленная работа может оказаться солидным препятствием в карьерном росте и продвижении по службе, пишет The Register. Об этом прямо и лично заявил Арвинд Кришна (Arvind Krishna), нынешний генеральный директор корпорации IBM, занявший свой пост весной 2020 г. Эта компания в последние годы известна больше не как крупный ИТ-гигант, а как работодатель, способный без зазрения совести оставить без работы пару сотен тысяч человек.

Глава IBM заявил, что сотрудникам компании нужно как можно скорее вернуться в офисы. У них, безусловно, есть выбор – вновь привыкнуть к рабочему кабинету и иметь шанс на повышение (в окладе или должности) или работать из дома и почти лишиться возможности расти. Кришна отметил, что удаленка не полностью закрывает сотрудникам путь наверх по карьерной лестнице, но в значительной степени усложняет восхождение к вершинам.

Про то, что IBM вполне может найти повод уволить всех удаленщиков, как ранее она поступила с десятками тысяч пожилых и опытных сотрудников, Арвинд Кришна говорить не стал.

Кришна решил не придумывать новых аргументов в пользу работы из офиса, а лишь скопировал фразы из ранних заявлений софтверного гиганта Microsoft. Он подчеркнул, что сотрудники работают лучше, находясь в офисе, а не за его пределами, хотя и не стал объяснять, как именно и за счет чего офисная обстановка улучшает производительность труда. Кришна добавил также, что руководители должны иметь возможность время от времени видеть людей, чьей работой они руководят. При этом упоминаний о том, что подобную возможность могут предоставить средства видеоконференцсвязи, в его заявлении не было.

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Фото: © Sharomka / Фотобанк Фотодженика
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Кришна добавил, что политика IBM по возвращению работников в офис является одним из инструментов их поощрения, а не требованием. «Мы призываем вас приходить, мы ожидаем, что вы придете, мы хотим, чтобы вы пришли», – заявил глава IBM.

Риск увольнения

Исключать вероятность того, что IBM начнет увольнять удаленных сотрудников, нельзя. В Microsoft уже есть подобная практика, да и в целом в мировой ИТ-сфере массовое сокращение штата сейчас в моде. Корпорации, прикрываясь стагнацией мировой экономии, увольняют людей десятками тысяч.

IBM в этом плане непревзойденный лидер. Она умеет безжалостно выпроваживать на биржу труда людей, по количеству соответствующих населению многих провинциальных российских городов – в 1993 г., например, компания уволила одновременно 60 тыс. человек, объяснив это оптимизацией и реогранизацией бизнеса. На тот момент это был рекорд для IBM, но в 2015 г. она установила новый, лишив работы 111 тыс. человек или около 26% своего персонала.

В нынешнее время IBM тоже сокращает персонал, хотя и не так массово. Так, в апреле 2023 г. CNews писал, что принадлежащая IBM компания Red Hat пустит под сокращение около 4% штата, что составляет примерно 760 человек.

В первых числах мая 2023 г. СЕО IBM Арвинд Кришна намекнул, что компании ничего не стоит уволить почти 8000 офисных клерков и заменить их искусственным интеллектом. Более того, он заявил, что IBM действительно собирается сделать это – ИИ доверят выполнение различных рутинных операций, присущих любому бизнесу – оформление переводов сотрудников из одного отдела в другой, выдача справок персоналу и пр.

Офис – это что-то из прошлого

Удаленная работа – это следствие развития Всемирной паутины как инструмента общения. С ростом скорости доступа, появлением безлимитных тарифных планов и распространением мессенджеров все больше людей стали отказываться от офиса. Популярность удаленки взлетела в начале 2020 г., когда весь мир, включая Россию, на месяцы ушел в глухую самоизоляцию из-за пандемии коронавируса – сотни миллионов людей были вынуждены покинуть свои обжитые кабинеты и оборудовать свой собственный мини-офис дома.

Невозможность работы из офиса открыла всем удаленщикам неожиданные преимущества зарабатывания денег из квартиры, кафе или загородного дома. Больше не нужно было тратить часы времени на дорогу в офис и обратно, жечь бензин или оплачивать проезд в общественном транспорте. Больше нет нужды ежедневно видеться с коллегами, регулярно обновлять рабочий гардероб, и пр. Столь очевидные достоинства удаленки, открывшиеся перед людьми, привели к тому, что многие из них наотрез отказались возвращаться в душные офисы, когда ковидные ограничения были, наконец, сняты. Дошло до того, что если перед работниками вставал выбор – вернуться в кабинет или уволиться, он выбирал второе. Притом чаще всего такие решения, как сообщал CNews, принимают «миллениалы» и «зумеры», то есть основной костяк работающего населения во всем мире.

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Компании идут на разные ухищрения, чтобы вернуть сотрудников в офисы против их воли – японская Disco, производитель оборудования для выпуска полупроводников, еще в 2021 г. обязала всех удаленщиков платить премии офисным коллегам из своей зарплаты. Но эффект таких мер, что особенно видно на примере Apple, пока минимален – в 2022 г. она обязала большую часть сотрудников отказаться от удаленки, получила совсем не тот результат, на который рассчитывала.

Сотрудники компании, вместо того, чтобы безропотно подчиниться требованию руководства и начать с понурым видом ежедневно ездить в офис устроили массовый протест. Apple пришлось спешно отказаться от идеи загнать людей обратно в «офисное рабство».

Тем временем в России

На просторах России удаленная работа тоже стала массовым явлением с подачи властей, отправивших россиян по домам в марте 2020 г. из-за пандемии. В дальнейшем в российском законодательстве появились изменения, регулирующие взаимоотношения работодателей и удаленных сотрудников – поначалу они были выгодны, в большей степени, именно работникам, но в итоговой версии закона баланс сместился в сторону их начальников.

По прошествии трех лет с момента начала самоизоляции повсеместной практики принудительного возвращения россиян в офисы нет, и особенно ее нет в ИТ-сфере, где и без того дефицит сотрудников, и где специалисты готовы уволиться одним днем, если найдут компанию с лучшими условиями работы. Но все же некоторых удаленщиков, в том числе и ИТ-шников, в России ценить перестали, притом как на уровне компаний, так и на уровне государства.

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Речь о специалистах, покинувших страну после 24 февраля 2022 г. и после 21 сентября 2022 г. Власти разработали законопроект, требующий от них или вернуться в Россию, или уволиться. Документ пока на рассмотрении.

Крупный бизнес тоже больше не желает видеть в своих рядах удаленщиков, трудящихся из-за границы. В начале марта 2023 г. холдинг VK запретил своим работникам трудиться в полноформатном режиме из-за границы. Удаленная работа без каких-либо ограничений в компании по-прежнему доступна, но только для специалистов, проживающих в пределах российских границ. Проживающим за рубежом придется вернуться в Россию или написать заявление об увольнении.

Через несколько дней интернет-гигант «Яндекс» сообщил об отмене полной удаленку для своих сотрудников. Теперь они обязаны посещать офисы два-три дня в неделю, но не только российские – можно работать и в международных хабах компании – в Турции, Сербии, Узбекистане или Армении.

В середине апреля 2023 г. в Сети появилась информация, что оператор МТС, как и VK, тоже ополчился на удаленных сотрудников, уехавших из России. Запрет на работу в компании таких сотрудников якобы должен вступить в силу 1 июня 2023 г. На вопрос CNews о подлинности этой информации представители МТС на момент публикации материала ответить не смогли.

Георгий Дорофеев

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