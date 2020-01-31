В IBM меняется гендиректор. Джинни Рометти уходит, обрушив выручку компании на треть

Вирджиния Рометти передаст пост главы IBM в апреле 2020 г. На ее место назначен Арвинд Кришна, принимавший активное участие в поглощении компании Red Hat. Рометти управляла IBM восемь лет, за это время годовая выручка компании упала со $106,9 млрд в 2011 г. до $77,1 млрд в 2019 г.

Новый гендиректор

Вирджиния «Джинни» Рометти (Virginia Rometty) покинет пост генерального директора компании IBM, занимаемый ею с 2012 г. Вместе с этим она уйдет с должности президента компании.

На смену Рометти придет 57-летний Арвинд Кришна (Arvind Krishna), старший вице-президент IBM по облачным и когнитивным решениям. О перестановках в руководстве компании сообщил совет директоров IBM.

Все изменения вступят в силу 6 апреля 2020 г. Пост президента IBM займет бывший генеральный директор компании Red Hat, которую IBM купила в 2018 г., Джим Уайтхерст (Jim Whitehurst). В настоящее время он находится на посту старшего вице-президента IBM.

Джинни Рометти посвятила работе в IBM 40 лет своей жизни

До конца 2020 г. Вирджиния Рометти останется исполнительным директором совета директоров компании, после чего окончательно покинет ее. Причины ее ухода на момент публикации материала оставались неизвестными. По словам главного аналитика исследовательской компании IDC Фрэнка Генса (Frank Gens), пишет Engadget, Рометти решила уйти на пенсию. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Последние успехи перед уходом

Вирджиния Рометти сообщила о своем уходе из IBM спустя несколько дней после публикации финансового отчета компании за IV квартал 2019 г. Результаты ее деятельности за этот период превысили ожидания аналитиков – в частности, выручка компании от облачного бизнеса выросли на 21% и составили $6,8 млрд. Это произошло впервые за последние шесть кварталов.

В целом за IV квартал 2019 г. выручка IBM выросла всего на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г., однако аналитики прогнозировали ее 1-процентное падение. В денежном эквиваленте размер выручки достиг отметки $21,78 млрд. Суммарная выручка IBM за 2019 г. составила $77,1 млрд.

Главный аналитик IDC Фрэнка Генса сказал, что Рометти ушла на пенсию, отпраздновав победу, намекая на рост финансовых показателей компании. Между тем, выручка IBM за весь 2011 г., до того, как Рометти возглавила ее, находилась на уровне $106,9 млрд. Выручка за IV квартал 2011 г. составляла $29,5 млрд.

Еще одно достижение IBM за время руководства ею Вирджинией Рометти – покупка Red Hat, о которой компании договорились в октябре 2018 г. Сделку, в результате которой IBM выкупила все находящиеся в обращении акции Red Hat по цене $190 за штуку, компании закрыли во второй половине 2019 г. Ее общая сумма составила $34 млрд – примерно на 60% дороже рыночной стоимости Red Hat. В IBM уверены, что сделка поможет «голубому гиганту» стать мировым лидером в области гибридных облачных технологий.

Выбор преемника

Вирджиния Рометти положительно отозвалась об Арвинде Кришна, назвав его «подходящим гендиректором для новой эры IBM». Кришна играл одну из ключевых ролей в приобретении Red Hat.

Арвинд Кришна, новый глава IBM

«Арвинд успешно развил бизнес IBM по направлениям облачных и когнитивны[ программ и стал крупнейшим приобретением в истории компании. За счет своего многолетнего опыта работы в IBM Арвинд реализовал много выдающихся преобразований и добился хороших бизнес-результатов. Являясь лидером, обладающим широкими возможностями, он располагает всеми необходимыми данными, чтобы вести IBM и ее клиентов в эпоху облачных и когнитивных технологий».

Арвинд Кришна, работает в IBM с 1990 г. За время своей карьеры в компании он занимал различные руководящие должности, в том числе и пост директора по разработкам. На его счету 15 патентов. Он станет десятым по счету генеральным директором IBM.

39 лет в компании

Вирджиния Рометти присоединилась к команде IBM в 1981 г., устроившись на должность системного инженера. До этого она получила степень бакалавра в области наук о вычислительной технике и по электротехнике в Северо-западном университете в американском штате Иллинойс.

Перед назначением ее на должности СЕО и президента компании она занимала пост старшего вице-президента и директора по продажам, маркетингу и стратегии, где отвечала за работу с клиентами и финансовые показатели на мировом рынке. Помимо этого, она занималась разработкой глобальной стратегии IBM и маркетинговых программ, а также связями с общественностью.

До получения этой должности Рометти возглавляла подразделение IBM Global Business Services и занималась интеграцией PricewaterhouseCoopers Consulting, которую в 2002 г. IBM приобрела за $3,5 млрд.

Рометти руководила компанией с 1 января 2012 г., и на момент вступления в должность СЕО ей было 54 года. Она стала первой женщиной-гендиректором IBM и пришла на смену Самуэлю Пальмизано (Samuel Palmisano), который руководил компанией с марта 2002 г. В штат IBM он вошел в 1973 г., начав с должности коммерческого представителя IBM в Балтиморе.

На момент ухода с поста Пальмизано достиг пенсионного возраста (60 лет). Однако его связь его возраста с поисками преемника не подтвердилась, к тому же в компании на тот момент не было четких правил по поводу возраста топ-менеджеров.

Между тем, IBM известна своим стремлением к омоложению персонала путем увольнения сотрудников в возрасте – в этом, как сообщал CNews, ее уличили в августе 2019 г. По предварительным подсчетам, за последние несколько лет, пришедшиеся на период правления Вирджинии Рометти, IBM уволила от 50 тыс. до 100 тыс. пожилых сотрудников. Эксперты Bloomberg выяснили, что первые увольнения пожилых работников стартовали в IBM в 2014 г. – компания начала исключать пожилых работников из штата и заменять их миллениалами, которые, по словам консультативного отдела IBM, «в целом гораздо более инновационны и восприимчивы к технологиям, чем «бэби-бумеры».