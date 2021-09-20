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США
Иллинойс


20.09.2021 Плодовитого хакера хотят посадить на 35 лет за DDoS-атаки 1
23.08.2021 Американец просидел год в тюрьме по ложному обвинению в убийстве. Единственная улика против него – мнение ИИ 1
03.03.2021 Логистическая компания Dematic приходит в Россию 1
05.02.2021 Amazon под угрозой увольнения загнала работников на десятичасовые ночные смены 1
20.10.2020 Власти США обвинили россиян в контрабанде iPhone на $50 млн 1
03.09.2020 Курьерам на заметку: придуман гениальный способ обмана такси и служб доставок 1
30.06.2020 Появился провайдер, предоставляющий бесплатный хостинг разработчикам СПО 1
31.01.2020 В IBM меняется гендиректор. Джинни Рометти уходит, обрушив выручку компании на треть 1
27.08.2019 Рынок гипермасштабируемых ЦОДов вырастет с $20 до $65 млрд к 2025 году 1
10.04.2019 Знаменитый хакер и экс-майор ФСБ получил шесть лет за госизмену 1
01.04.2019 Соратник осужденных экс-сотрудников ФСБ и «Касперского» получил семь лет тюрьмы за госизмену 1
31.01.2019 Американцы бросились скупать акции Luxoft 1
24.09.2018 Дайджест утечек InfoWatch: как происходят случаи компрометации платежной информации 1
23.07.2018 InfoWatch: пять крупнейших штрафов за утечки медицинской информации 1
20.04.2018 Глава Apple рассказал всю правду о слиянии macOS и iOS 1
19.02.2018 Пользователь потребовал от Microsoft $600 млн за ущерб от Windows 10 1
29.12.2017 Apple извинилась за медленные iPhone и предложила заменять батареи по дешевке 1
27.12.2017 Американка требует от Apple триллион долларов за «тормоза» на iPhone 1
05.09.2017 Microsoft присоединилась к инициативе IC3 для преобразования финансовых систем на базе блокчейн 1
27.03.2017 К Microsoft приготовили иск от всех обновившихся с Windows 7 до Windows 10 1
15.02.2017 Apple выступает против «Права на ремонт» смартфонов 1
27.09.2016 ИТ-гиганты переводят ЦОДы на возобновляемую энергию 1
18.07.2014 Эдвард Сноуден дискредитировал Dropbox и прорекламировал его аналог 1
04.07.2014 Школы США сокращают расходы на миграцию с Windows XP за счет виртуализации 2
27.03.2014 SAP покупает поставщика облачных решений по управлению контрактным персоналом Fieldglass 1
31.05.2013 Ученые вскрыли структуру ВИЧ при помощи открытого ПО 2
10.04.2013 Разработана гибкая сенсорная клавиатура с имитацией механических клавиш 1
10.12.2012 МИС в России: информатизация "по понятиям" 1
03.12.2012 Обама против закона о грин-картах для технических специалистов 1
01.06.2012 Доставка из eBay: посылки с iPhone и iPad взламывают в 6 раз чаще, чем остальные 1
07.03.2012 Суд повелел Google раскрыть Apple тайны Android 1
08.02.2012 Россия вошла в тройку главных кибер-агрессоров мира 1
30.01.2012 Аналитическое ПО IBM помогает полицейскому управлению города Рочестер в штате Миннесота бороться с преступностью 1
26.01.2012 Google поставит 27 тыс. ноутбуков Chromebook в американские школы 1
22.11.2011 Сотрудники McDonald’s воровали личные данные клиентов 1
31.10.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 24-31 октября 2011 г. 1
26.10.2011 IBM впервые возглавит женщина 1
25.10.2011 Groupon подал в суд на своих сотрудников, перешедших в Google 1
19.09.2011 Opera покупает одного из крупнейших разработчиков платформы для магазинов мобильных приложений 1
09.09.2011 Умер «отец» всех электронных книг и библиотек 1

Публикаций - 75, упоминаний - 81

США упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11110 11
Apple Inc - Эппл Рус 7713 7
Google LLC 7158 3
SAP SE 3216 2
Verisign 59 2
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 139 2
IBM 3546 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 2
I-Defence 4 2
InfoWatch - Инфовотч 613 2
Intel Corporation 4186 2
Cavium 7 1
Fosshost 1 1
IBM Global Business Services 39 1
BT Group - British Telecommunications 84 1
Box inc - box.com - box.net 76 1
Dematic - Дематик 4 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 781 1
Samsung Electronics 5686 1
Ростелеком ЦентрТелеком 194 1
China Telecom 88 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Schneider Electric Secure Power 44 1
Schneider Electric 408 1
Broadcom Inc 197 1
Lenovo Group 1638 1
Huawei 2731 1
Alibaba Group 298 1
Cisco Systems 2044 1
Dell EMC 2411 1
DXC Technology 17 1
Luxoft - Люксофт 233 1
Red Hat 666 1
GitHub 412 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
Аэрофлот 493 3
Assist - Ассист 125 2
Walmart - Wal-Mart Stores 152 2
American Express 172 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 1
Magnetar Financial 2 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
British Airways - British Midland International 39 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 78 1
Uber Technologies 258 1
Visa International 1346 1
Lyft - Агрегатор такси 16 1
Uber 257 1
Franklin Resources - Franklin Templeton 2 1
Instacart 4 1
Magnetar Capital Partners 1 1
John Deere - Джон Дир 16 1
Magnetar Constellation Fund 1 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 413 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 2
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 2
ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 53 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 254 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
Главная военная прокуратура Российской Федерации 11 1
Демократическая политическая партия США 36 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1256 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 81 1
IRC - Internet Relay Chat - протокол прикладного уровня для обмена сообщениями в режиме реального времени 38 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
Модульный ЦОД - modular data center 4 1
Split View 14 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 925 1
Flash 476 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 492 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Backup - Бэкап - СРК - Системы резервного копирования и восстановления данных 63 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2451 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 210 1
IPv4 - Internet Protocol version 4 132 1
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 160 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2052 1
ARM64 - Архитектура процессора 1019 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 339 1
Google Android 10751 7
Apple iOS 5742 6
Apple iPhone - Серия смартфонов 5139 5
Microsoft Windows 10 6652 5
Apple iPhone 6 547 4
Microsoft Windows 7 1662 3
Apple iPhone 7 246 3
Apple iPad 3263 2
Apple macOS 927 2
Apple iPhone 5 710 2
JavaScript - Язык программирования 631 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Java - Язык программирования 1178 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Symbian OS 778 1
Nvidia GeForce GTX 2071 1
SAP Fiori 40 1
SAP Ariba 71 1
Opera Mobile 45 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 1
SAP Fieldglass 8 1
IBM Cognos BI 143 1
Apple iCloud Drive 21 1
Apple Mac Marzipan 7 1
Apple File System - APFS 12 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 666 1
Linux - Debian GNU 273 1
Microsoft Coco Framework 2 1
Apple iPad Pro 226 1
Apple Touch ID 207 1
Apple Mac 1460 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 1
Apple - App Store 2198 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu 547 1
Apple iCloud 200 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 243 1
Red Hat - Linux Fedora 142 1
Dropbox - Файловый хостинг 390 1
Google Android M - Google Android 6 Marshmallow 113 1
Apple iPad mini 375 1
Врублевский Павел 75 2
Михайлов Сергей 37 2
Фомченков Георгий 9 2
Докучаев Дмитрий 14 2
Стоянов Руслан 30 2
Саидов Шохрух 1 1
Johnson Rupert H. - Джонсон Руперт 1 1
Шадхин Марат 1 1
Сокхончук Кирилл 1 1
Искандеров Зокир 1 1
Бобомуродов Азамат 1 1
Асадов Акмал 1 1
Дайбагия Сайюз 1 1
Rometty Ginni - Рометти Джинни 12 1
Martinez Juan - Мартинес Хуан 1 1
Приданцев Сергей 82 1
Кореш Виктор 71 1
Зенкин Денис 104 1
Перевозников Антон 1 1
Топольский Алексей 1 1
Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 12 1
Johnson Charles B. - Джонсон Чарльз 1 1
Dickman Frank - Дикман Фрэнк 1 1
Gens Frank - Генс Фрэнк 7 1
Palmisano Samuel - Пальмизано Самуэль 1 1
Шарапов Денис 5 1
Whitehurst Jim - Уайтхерст Джим 35 1
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 18 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 45
Россия - Российская федерация - РФ 57483 16
Германия - Федеративная Республика 3648 5
Европа 3766 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 4
США - Чикаго 127 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 3
Украина 3374 3
Канада 1307 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 3
Индия - Республика 2175 3
Нидерланды 976 2
Канада - Нью-Денвер 4 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 2
Франция - Французская Республика 2130 2
Япония 2792 2
США - Аризона 96 2
США - Нью-Йорк 1096 2
Америка 462 2
Южная Корея - Республика 1463 1
Великобритания - Виргинские Острова 110 1
США - Балтимор 16 1
США - Нью-Йорк - Бруклин 7 1
США - Мэриленд 38 1
Канада - Квебек 15 1
США - Делавэр 53 1
Европа Западная 615 1
Великобритания - Острова Кайман 17 1
США - Колорадо 55 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 1
Беларусь - Белоруссия 2093 1
Великобритания - Кембридж 71 1
США - Орегон 58 1
Сингапур - Республика 808 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Северная Америка 1413 1
Индонезия - Республика 385 1
Китай - Тайвань 593 1
Специальный административный район Гонконг 551 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 833 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 52 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 1
Bloomberg 785 3
NYT - The New York Times 509 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
The Register 345 1
РИА Новости 654 1
Engadget - Блог о технологиях 336 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
IBT - International Business Times 14 1
IDC - International Data Corporation 2723 1
Synergy Research Group 13 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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