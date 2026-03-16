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Индексная книга (каталог) CNews*
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США Иллинойс

США - Иллинойс

СОБЫТИЯ


16.03.2026 Американка полгода просидела в тюрьме, потому что ее оговорил полицейский ИИ 1
14.01.2026 В 13 штатах Америки массовые отключения электричества и рост тарифов. Построили слишком много ЦОДов 1
18.11.2025 В Европе появился суперкомпьютер экзафлопсного класса 1
29.10.2025 Преуспевающий пират-медиамагнат спустил в унитаз свою выручку за несколько лет, решив не платить своему адвокату 1
22.05.2025 Едва совершеннолетний кибервымогатель сознался в атаках на телеком-оператора 1
06.05.2025 Америка хочет дистанционно блокировать ИИ-ускорители, попавшие в Китай 1
21.11.2024 Создана самая мощная в мире центрифуга. На ней будут заметны эффекты замедления времени и искривления пространства 1
08.11.2024 Российским программистам объявлен бойкот в Open Source. Их предложения и патчи отклоняются только лишь потому, что они из России 1
13.09.2024 Археологи нашли подсказки, почему 900 лет назад была заброшена одна из крупнейших цивилизаций в мире 1
12.04.2024 С HP сбили спесь. Компания ответит в суде за блокировку принтеров и навязывание своих картриджей 1
17.01.2024 Зарядные станции Tesla в США из-за морозов превратились в «кладбища автомобилей» 1
21.07.2023 «Русские хакеры» собираются раскрыть гигантский массив данных взломанного регулятора связи в Европе 1
17.05.2023 Tesla «убивает» аккумуляторы своих электромобилей на расстоянии. Ремонт обходится в десятки тысяч долларов 1
07.07.2022 Фиктивный интернет-провайдер обманывал нищих американцев при информационной поддержке государства 1
25.02.2022 Власти США ополчились на Facebook за нелегальное распознавание лиц пользователей 4
20.09.2021 Плодовитого хакера хотят посадить на 35 лет за DDoS-атаки 1
01.09.2021 Астрономы узнали, как накормить черную дыру 1
23.08.2021 Американец просидел год в тюрьме по ложному обвинению в убийстве. Единственная улика против него – мнение ИИ 1
03.03.2021 Логистическая компания Dematic приходит в Россию 1
05.02.2021 Amazon под угрозой увольнения загнала работников на десятичасовые ночные смены 1
26.01.2021 Следующее поколение портативных компьютеров будет в форме наушников? 1
20.10.2020 Власти США обвинили россиян в контрабанде iPhone на $50 млн 1
03.09.2020 Курьерам на заметку: придуман гениальный способ обмана такси и служб доставок 1
30.06.2020 Появился провайдер, предоставляющий бесплатный хостинг разработчикам СПО 1
18.05.2020 Zoom-истощение — новый бич современности 1
31.01.2020 В IBM меняется гендиректор. Джинни Рометти уходит, обрушив выручку компании на треть 1
27.08.2019 Рынок гипермасштабируемых ЦОДов вырастет с $20 до $65 млрд к 2025 году 1
10.04.2019 Знаменитый хакер и экс-майор ФСБ получил шесть лет за госизмену 1
01.04.2019 Соратник осужденных экс-сотрудников ФСБ и «Касперского» получил семь лет тюрьмы за госизмену 1
31.01.2019 Американцы бросились скупать акции Luxoft 1
29.01.2019 Искусственный интеллект и свободное ПО: как выглядят современные чаты 1
24.09.2018 Дайджест утечек InfoWatch: как происходят случаи компрометации платежной информации 1
26.07.2018 Пентагон даст IBM, Intel, Nvidia $1,5 млрд на «возрождение электроники США» 1
23.07.2018 InfoWatch: пять крупнейших штрафов за утечки медицинской информации 1
18.06.2018 Каким образом гаджеты ухудшают отношения детей и родителей 1
20.04.2018 Глава Apple рассказал всю правду о слиянии macOS и iOS 1
18.04.2018 Углеродные мышцы: высокая эффективность и низкое энергопотребление 2
28.03.2018 Детские игрушки для ванны содержат неприятные сюрпризы 1

Публикаций - 340, упоминаний - 356

США и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 33
IBM - International Business Machines Corp 9699 30
Google LLC 12688 21
Apple Inc 13154 17
Intel Corporation 12811 13
Lenovo Motorola 3566 13
NCSA - National Center for Supercomputing Applications - Национальный центр суперкомпьютерных приложений 24 8
Motorola Inc 1156 7
HP Inc. 5883 7
AT&T Inc 1725 7
HP - Hewlett-Packard 3662 7
Nvidia Corp 4002 6
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 232 6
Cisco Systems 5372 6
SAP SE 5601 5
Amazon Inc - Amazon.com 3277 5
Qualcomm Technologies 1974 5
InfoWatch - Инфовотч 1185 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
Yahoo! 3726 5
SDSC - San Diego Supercomputer Center - Суперкомпьютерный центр Сан-Диего 9 4
Yandex - Яндекс 9216 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
Sony 6739 4
Галактика - Корпорация 1545 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 4
IBM GBSC - IBM Global Business Solution Center - IBM Global Business Services 61 3
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 3
Tellabs - NetCore Systems 65 3
AT&T - SBC Telecom - Ameritech 38 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Oracle Corporation 7074 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 3
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 3
AOL Inc - America Online 1883 3
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 149 2
I-Defence 4 2
Otello Corporation - Opera Software 340 2
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 2
Tesla Motors 461 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
eBay Inc 1640 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 2
Honda Motor Company - HND 240 2
Caterpillar - 93 2
Еврокоммерцбанк 13 2
7-Eleven - SEI - Seven-Eleven 23 2
Walmart - Wal-Mart Stores 405 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Boeing 1031 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Assist - Ассист 218 2
British Airways - British Midland International 127 2
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
Lyft - агрегатор такси 22 1
Uber 357 1
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 1
Franklin Resources - Franklin Templeton Investments - Putnam Investments - Templeton Asset Management - Templeton Investment Counsel 6 1
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 67 1
Miele - Миле 139 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
Instacart 7 1
Авгуръ ВЦ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр - РосАэроСистемы 21 1
Hagens Berman 7 1
Lockheed Martin 777 1
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 59 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Magnetar Capital Partners 1 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 71 1
Deutsche Lufthansa AG - SWISS International Air Lines 53 1
ККБ - Консервативный коммерческий банк - Краскомбанк 17 1
John Deere - Джон Дир 29 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 88 1
Magnetar Constellation Fund 1 1
Геометрия НПО 165 1
Bertelsmann 195 1
Судебная власть - Judicial power 2500 18
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 16
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 11
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 10
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 6
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 6
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 6
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 4
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 4
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 3
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 3
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 3
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 2
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 58 2
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 56 2
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 2
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 2
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 2
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 1
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 39 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 47 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 1
Демократическая политическая партия США 122 3
ESA - Entertainment Software Association - IDSA - Interactive Digital Software Association - Ассоциация электронных развлечений 23 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
Video Software Dealers Association - Ассоциация дилеров видео ПО 3 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 1
ITAA - Information Technology Association of America - ADAPSO - Association of Data Processing Service Organizations - Ассоциация информационных технологий Америки 16 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 27
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 25
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 22
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 21
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 20
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 18
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 18
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 18
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 16
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 16
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 15
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 14
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 14
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 13
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 12
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 12
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 12
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 11
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 11
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14267 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 11
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 10
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 10
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 9
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 9
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 8
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 8
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 915 7
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 7
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 15
Linux OS 11533 11
Microsoft Windows 2000 8678 10
Microsoft Windows 16882 10
Google Android 15243 8
Apple iPad 4011 7
Apple iOS 8583 7
Apple iPhone 6 4861 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 145 5
Intel Itanium 649 5
IBM Blue Horizon 4 4
HPE SGI Origin - Silicon Graphics Origin 13 4
TeraGrid 12 4
HPE Cray 11 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Microsoft Windows 7 2007 3
Apple macOS 2419 3
Microsoft Office 4170 3
Nvidia Tesla GPU 198 3
Microsoft Windows XP 2431 3
Apple iPhone 7 289 3
Apple iPhone 5 783 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 3
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 386 3
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 2
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 2
Google AdSense 124 2
Tesla Model S 79 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 2
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 2
Microsoft Virtual Earth 45 2
Honda Asimo 39 2
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 2
IBM eLiza 18 2
IBM Roadrunner 29 2
IBM InfoSphere ETL - IBM InfoSphere Guardium 47 2
Trilon Technology - ShotSpotter 7 2
Sony Qrio - Quest for cuRIOsity - Sony Dream Robot, SDR 21 2
Waseda Belly Dancer 2 2
Rogers John - Роджерс Джон 12 4
Suslick Kenneth - Саслик Кеннет 6 4
Norman Michael - Норман Майкл 4 4
Palmisano Samuel - Пальмизано Самуэль 53 3
Specht Erich - Спехт Эрик 5 3
Зенкин Денис 263 3
Lowenstein Douglas - Lowenstein Doug - Лоуэнстайн Дуг 9 3
Lowenstein Douglas - Левенштейн Дуглас 5 3
Feng Milton - Фенг Милтон 7 3
Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 25 3
Воронцов Алексей 15 2
Докучаев Дмитрий 20 2
Стоянов Руслан 37 2
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 2
Gonzales Albert - Гонсалес Альберт 11 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 2
Mailyan Violetta - Майлян Виолетта 6 2
Babbage Charles - Бэббидж Чарльз 11 2
Kennedy John - Кеннеди Джон 45 2
Ekert Artur Konrad - Экерт Артур 3 2
Демидов Михаил 134 2
Солонин Виталий 90 2
Hubble Edwin - Хаббл Эдвин 8 2
Engel Jon - Энгел Джон 2 2
Linford Steve - Линфорд Стив 8 2
Feynman Richard - Фейнман Ричард 13 2
Вялый Михаил 2 2
Delcomyn Fred - Делкомин Фред 2 2
Grover Lov - Гровер Лов 6 2
Gerber Christof - Гербер Кристоф 2 2
Хеммер Филипп 6 2
Frenk Carlos - Френк Карлос 7 2
Bloch Immanuel - Блох Иммануил 8 2
Jaikumar Prashanth - Джайкумар Прашант 4 2
Schwarzenegger Arnold - Шварценеггер Арнольд 39 2
Williams Michael - Уильямс Майкл 6 2
Williams Carl - Уильямс Карл 4 2
Orr Jimmy - Орр Джимми 4 2
Sproson Andy - Спросон Энди 2 2
Schulten Klaus - Шультен Клаус 2 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 206
США - Калифорния 4829 56
Россия - РФ - Российская федерация 166167 43
США - Иллинойс - Чикаго 440 38
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 28
США - Нью-Йорк 3180 25
США - Колумбия - Вашингтон 1487 25
Земля - планета Солнечной системы 10865 23
США - Техас 1048 22
Европа 24964 20
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 17
США - Огайо 291 16
США - Мичиган 274 14
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 14
США - Иллинойс - Шампейн - Шампейн–Урбана - Урбана–Шампейн 30 13
Германия - Федеративная Республика 13221 13
США - Вирджиния - Виргиния 288 12
США - Висконсин 118 12
США - Миннесота 198 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 12
Япония 13807 12
Канада 5081 12
Нидерланды 3746 12
США - Джорджия 335 11
США - Теннесси 125 10
Америка - Американский регион 2206 10
США - Нью-Джерси 307 10
США - Массачусетс 517 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 9
Индия - Bharat 5869 9
Италия - Итальянская Республика 4508 9
США - Флорида 786 9
США - Индиана 123 8
США - Миссури 129 8
США - Аризона 549 8
США - Пенсильвания 372 8
США - Северная Каролина 328 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 7
США - Колорадо 385 7
США - Калифорния - Сан-Диего 370 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 60
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 39
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 32
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 27
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 25
Физика - Physics - область естествознания 2940 23
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 23
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 18
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 18
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 16
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 16
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 15
Молекула - Molecula 1102 15
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 15
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 14
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 14
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 13
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 12
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 12
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 12
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 11
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 10
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 10
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 9
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 9
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 9
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 325 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 8
Зоология - наука о животных 2887 8
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 8
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 8
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 8
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 8
Литий - Lithium - химический элемент 663 8
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 7
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 7
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 15
AP - Associated Press 2007 14
The Register - The Register Hardware 1784 10
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 8
Phys.org 972 7
NYT - The New York Times 1100 7
Nature 832 6
Bloomberg 1627 6
New Scientist 1448 5
EurekAlert 291 5
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
Ars Technica 450 4
Telegraph 199 3
Physical Review Letters 164 3
Space Daily 528 3
Newsbytes News Network 379 3
ScienceDaily 399 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
Nanotechweb 92 3
Applied Physics Letters 39 3
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 3
The Washington Post 350 3
South China Morning Post 93 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 2
MIT Technology Review 66 2
Ananova 250 2
PhysicsWeb 184 2
LiveScience 154 2
Times 661 2
SPIE - Optics.org 29 2
Sci-Tech-Today 9 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
The Guardian - Британская газета 406 2
TorrentFreak (TF) 159 2
EE Times 160 1
AppleInsider 400 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 11
IDC - International Data Corporation 4975 5
IBM Research 111 4
Thomson Financial - Thomson First Call 386 3
Gartner - Гартнер 3658 2
Global Market Insights 16 1
Synergy Research Group 48 1
Fortune Global 100 142 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
Forrester Research 834 1
Microsoft Research 144 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 88
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 22
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 10
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 64 8
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 8
University of Oxford - Оксфордский университет 211 6
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 5
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 5
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 4
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 4
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 4
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 4
Illinois Tech - Illinois Institute of Technology - Иллинойсский технологический институт 11 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 4
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 3
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 3
University of Chicago - Чикагский университет 102 3
РАН - Российская академия наук 2122 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 3
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 2
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 2
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 2
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 2
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 2
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 2
UCalgary - University of Calgary - Университет Калгари - Rothney Astrophysical Observatory, RAO - Астрофизическая обсерватория Ротни 24 2
Northeastern Illinois University - Северо-Восточный университет Иллинойса США 3 2
Cardiff University - University College of South Wales and Monmouthshire - Кардиффский университет 31 2
UIC - University of Illinois Chicago - Иллинойсский университет в Чикаго 9 2
MSU, MO State - Missouri Western State University - Миссурийский университет - Университет Миссури-Колумбия 46 2
Niels Bohr Institutet - Институт Нильса Бора 23 2
INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Национальный институт ядерной физики - LNGS - Laboratori Nazionali del Gran Sasso - Национальная лаборатория Гран-Сассо 18 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
UQAM - Université du Québec à Montréal - Университет Квебека 3 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 1
AIST - National Institute of Advanced Industrial Science and Technology - Национальный институт передовых промышленных наук и технологий Японии 16 1
ZJU - Zhejiang University - Чжэцзянский университет 21 1
День молодёжи - 27 июня 1087 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
Turing Award - Премия Тьюринга 15 2
Silicon Valley Insiders 20 1
ERI Summit - Electronics Resurgence Initiative Summit 1 1
МТС - Телеком Идея 51 1
Государственная премия СССР - Премия ЦК КПСС и Совета Министров СССР 19 1
Ленинская премия 10 1
День независимости - Independence Day - день принятия Декларации независимости США в 1776 году 14 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
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