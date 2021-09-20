Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
США
Иллинойс
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Публикаций - 75, упоминаний - 81
США упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 833 2
|CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
|PoP - Point of Presence - Точки присутствия 52 1
|ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764138, в очереди разбора - 667825.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764138, в очереди разбора - 667825.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru