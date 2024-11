Российским программистам объявлен бойкот в Open Source. Их предложения и патчи отклоняются только лишь потому, что они из России

Гонения на российских разработчиков в среде ПО с открытым кодом продолжаются. Им начали отказывать в приеме патчей и предложений и открыто заявлять, что это только потому, что они россияне. С такой дискриминацией отечественный программист из «Яндекса» столкнулся при попытке внести изменения в репозиторий проекта Spring.

Россиянам здесь не рады

Российский разработчик из «Яндекса» Ахтям Сакаев столкнулся с открытой дискриминацией по национальному признаку на GitHub (принадлежит Microsoft). Его запрос на внесение изменений в репозиторий (Pull Request) был отклонен только лишь потому, что он россиянин. Об этом ему открыто заявили в комментариях.

Свой Pull Request Сакаев разместил на GitHub в начале октября 2024 г. Он провисел на рассмотрении больше месяца, и лишь 6 ноября 2024 г. запрос был отклонен и закрыт для дальнейшего обсуждения. Первым внимание на это обратил «Хабр».

Сакаев хотел внести изменения в репозиторий Spring – Java-фреймворка с открытым исходным кодом, использующегося преимущественно для разработки серверной части различных приложений. Разработчиком Spring является VMware, которая с 2022 г. подконтрольна американской компании Broadcom.

Отклоненный запрос Сакаева

Сама Broadcom, по всей видимости, активно поддерживает антироссийские санкции. Еще в сентябре 2023 г. в Рунете часто встречались упоминания о блокировке учетных записей россиян на сайте компании, вследствие чего владельцы профилей, в числе прочего, лишались доступа к различной технической информации по продукции Broadcom.

В заявлении об отклонении запроса Сакаева по той лишь причине, что он из России (в его профиле на GitHub указано, что он работает в «Яндексе» и проживает в Санкт-Петербурге) говорится, что всему виной нынешние взгляды руководства Broadcom.

Иди со своими запросами к другим

Об отклонении запроса Сакаеву сообщил пользователь под псевдонимом mminella. Это сотрудник Broadcom Майкл Минелла (Michael Minella), проживающий в городе Нейпервилл (Иллинойс, США).

Профиль Сакаева на GitHub

Минелла написал Сакаеву: «Благодарим вас за этот вклад. К сожалению, как проект, реализуемый Broadcom, мы не можем принимать материалы из российских источников из-за экспортной политики Broadcom в настоящее время. Спасибо за то, что вы продолжаете использовать Spring» (Thank you for this contribution. Unfortunately, as a project stewarded by Broadcom, we are unable to accept contributions from Russian sources due to Broadcom export policy at this time. Thanks for your continued use of Spring).

Официальная причина отказа

После этого пользователь LashaDev обратился к Минелла и спросил у него: «Если кто-то еще (например, не имеющий отношения к России) откроет такой же запрос, вы примете его? Итак, вы решили отклонить это предложение, основываясь только на этнической принадлежности автора. Звучит странно. Как вы считаете, это вообще законно?

Это все еще проект reactor с открытым исходным кодом? Или это просто бесплатная работа для вас / Broadcom / кого угодно?»

Broadcom темнит

LashaDev также привел цитату из «Кодексом поведения участников Соглашения» (Contributor Covenant Code of Conduct): Мы, как участники, спонсоры и лидеры, обязуемся сделать участие в этом проекте и в нашем сообществе свободным от притеснений для всех, независимо от возраста, телосложения, видимых или невидимых недостатков, этнической принадлежности, половых особенностей, гендерной идентичности и самовыражения, уровня опыта, образования, социально-экономического статуса, национальности, внешность, раса, каста, цвет кожи, религия или сексуальная идентичность и ориентация. Мы обязуемся действовать и взаимодействовать таким образом, чтобы способствовать созданию открытого, гостеприимного, разнообразного, инклюзивного и здорового сообщества».

После LashaDev спросил у Минелла: «Не могли бы вы, пожалуйста, указать нам на политику, которой вы придерживались? Что вы подразумеваете под "русскими источниками"?»

К моменту выхода материала Майкл Минелла, на вопрос LashaDev не отреагировал.

Попытка номер два

После закрытия запроса Сакаева другой пользователь GitHub с никнеймом akuleshov7 создал точно такой же Pull Request. В профиле akuleshov7 написано: «Я из Нидерландов (возможно, не из России (вероятно). Пожалуйста, не блокируйте меня, я могу доказать это с помощью моей ID-карты и моих документов (но как вы это проверите?)» (I am from Netherlands (may be), not from Russia (probably). Please do not ban me, i can prove it with my id card and documents. (but how you would check it?))

Запрос Кулешова

После akuleshov7 действительно разместил фото своих документов, на которых указано, что его зовут Андрей Кулешов, и что он гражданин Нидерландов, о чем он дополнительно сообщил в своем Telegram-канале «Кулешов разгоняет».

К моменту выхода материала Pull Request Кулешова не был закрыт.

TG-канал Кулешова и фото его документов, подтверждающих подданство

Open Source против россиян

Сообщество разработчиков ПО с открытым кодом с весны 2022 г. явно не очень довольно присутствием в своем составе россиян и выходцев из России. GitHub, к примеру, еще два с половиной года назад начал массово блокировать профили российских разработчиков.

Roman Synkevych / Unsplash GitHub уже показал свое истинное отношение к россиянам

Новый виток развития эта история получила в октябре 2024 г. 11 россиян были без предупреждения и внятных причин исключены из списка мейнтейнеров ядра Linux. На следующие сутки создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) лично прокомментировал произошедшее – он назвал исключенных россиян «кучкой русских троллей» и заявил, что решение по их выдворению отменено не будет.

После случившегося Минцифры предложило создать в России суверенное сообщество разработчиков Linux. Но стоит напомнить, что после массовых блокировок на GitHub власти заговорили о создании национального репозитория свободного ПО, который так и не был запущен. Более того, осенью 2024 г. выяснилось, что планы по его разработке и вовсе были отменены.