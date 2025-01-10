Кулешова Татьяна
Кулешова Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:
|Кулешова-Черноплекова Татьяна 2 2
|Благодарева Светлана 2 1
|Сергунина Наталья 368 1
|Иванов Александр 101 1
|Марков Максим 4 1
|Коробов Максим 21 1
|Коптелов Андрей 109 1
|Усманов Алишер 301 1
|Кулешов Александр 22 1
|Кулешова Ольга 1 1
|Колин Владимир 6 1
|Трефилов Алексей 45 1
|Белайчук Анатолий 31 1
|Кирьянова Александра 135 1
|Литвинов Павел 22 1
|Савич Александр 7 1
|Макаров Станислав 117 1
|Кулак Андрей 3 1
|Чарный Павел 1 1
|Полянский Юрий 3 1
|Смиркин Дмитрий 15 1
|Таврин Иван 117 1
|Декусар Антон 3 1
|Оноприенко Александр 2 1
|Кулешова Римма 6 1
|Окороков Николай 2 1
|Бударин Сургей 1 1
|Дианова Наталья 3 1
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 188 1
|Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
|Gartner - Гартнер 3556 1
|Forrester Research 821 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.