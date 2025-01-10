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Кулешова Татьяна



10.01.2025 «Газинформсервис»: найдена критическая уязвимость в Nuclei 1
08.11.2024 Российским программистам объявлен бойкот в Open Source. Их предложения и патчи отклоняются только лишь потому, что они из России 1
03.06.2024 «Газинформсервис»: атаки на бизнес-приложения поднимаются в топ целей для киберпреступников 1
21.05.2021 Московский проект «Бизнес-уик-энд» запускает две программы для начинающих предпринимателей 1
14.02.2014 BPM в России: профессионалы есть, но профессии нет 1
12.09.2012 «Мегафон» отоварился цифровым контентом у Усманова 1
27.11.2002 Siemens в Государственной Думе 1
23.06.2000 RRC намерена предоставлять клиентам и партнерам достоверную и исчерпывающую информацию через сайт 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Кулешова Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24625 2
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 411 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 1
Siemens AG - Siemens Group 2589 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 188 1
Fujitsu 2041 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
SAP SE 5277 1
МегаФон 8805 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
Цифровые технологии (Trusted) 2 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Oracle Corporation 6688 1
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 37 1
K2 - К2РУ - SourceCode 86 1
Логика BPM 43 1
Первая Форма - 1Форма 47 1
Metasonic AG 23 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 100 1
Бизнес-Консоль 18 1
Деметра-Холдинг - СИАМ консалтинг 15 1
Системы документооборота 498 1
Газинформсервис - ГИС 272 1
Yandex - Яндекс 7339 1
GitHub 814 1
Broadcom - VMware 2359 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 525 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 54 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Татнефть 226 1
Рустранском - Русагротранс 25 1
Bauer Media Group - Heinrich Bauer Verlag KG - Бауэр Медиа ИД 11 1
Окна Аттик 2 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 566 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по энергетике 21 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27845 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 548 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 1
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 216 1
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Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 780 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3850 1
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1078 1
Workflow - Поток работ 334 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 258 1
PI - Process Intelligence - комбинация технологий управления бизнес-процессами (BPM) и бизнес-аналитики (BI) 42 1
BPM - iBPMS - Intelligent Business Process Management Suites - Интеллектуальные пакеты управления бизнес-процессами 30 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7620 1
BPaaS - Business Process as a Service - bpmPaaS - Бизнес-процессы как сервис 27 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 763 1
FSC - Fujitsu Siemens SCENIC 20 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 1
IBM FileNet 121 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 524 1
IBM BPM - IBM Business Process Manager 40 1
Software AG - ARIS PPM - ARIS Process Performance Manager 20 1
Metasonic Suite BPM 12 1
Системы документооборота - СЭД Практика 6 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 1
Газинформсервис - SafeERP 13 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
Linux OS 9936 1
Nuclei 1 1
Кулешова-Черноплекова Татьяна 2 2
Благодарева Светлана 2 1
Сергунина Наталья 368 1
Иванов Александр 101 1
Марков Максим 4 1
Коробов Максим 21 1
Коптелов Андрей 109 1
Усманов Алишер 301 1
Кулешов Александр 22 1
Кулешова Ольга 1 1
Колин Владимир 6 1
Трефилов Алексей 45 1
Белайчук Анатолий 31 1
Кирьянова Александра 135 1
Литвинов Павел 22 1
Савич Александр 7 1
Макаров Станислав 117 1
Кулак Андрей 3 1
Чарный Павел 1 1
Полянский Юрий 3 1
Смиркин Дмитрий 15 1
Таврин Иван 117 1
Декусар Антон 3 1
Оноприенко Александр 2 1
Кулешова Римма 6 1
Окороков Николай 2 1
Бударин Сургей 1 1
Дианова Наталья 3 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 188 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 3
Россия - РФ - Российская федерация 144197 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Кипр - Республика 550 1
Европа 21767 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 1
Нидерланды 3517 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 503 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
Английский язык 6634 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Энергетика - Energy - Energetically 5082 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1513 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 1
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HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 305 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 1
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Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1225 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1629 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2265 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 1
Аудит - аудиторский услуги 2657 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 532 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 1
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Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 32 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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