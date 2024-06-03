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«Газинформсервис»: атаки на бизнес-приложения поднимаются в топ целей для киберпреступников

Эксперты «Газинформсервиса» отмечают увеличение кибератак на бизнес-приложения. «Ежемесячно в таких приложениях обнаруживается примерно четверть новых, актуальных уязвимостей, среди которых инъекции, удаленное управление кодом, доступ к логинам и паролям», – отметили в компании.

«Информацию о многих произошедших киберинцидентах не всегда можно найти в открытом информационном поле, но как минимум о двух крупных взломах за последний месяц стало известно широкой общественности. Конечно, это далеко не все атаки, проведенные хакерами, а только успешно реализованные. Очевидно, что сейчас направление кибератак на бизнес-приложения – это одно из предпочтительных верторов атак. Подкупает злоумышленников и вариативность при подходах – они могут использовать сразу несколько методов для получения доступа к конфиденциальной информации. Тем не менее, как мы знаем, на сегодня остается значительное количество компаний, которые не уделяют должного внимания защите своих приложений, что делает их уязвимыми для вирусов и троянских программ», – сказала менеджер по продукту SafeERP компании «Газинформсервис» Римма Кулешова.

Эксперты «Газинформсервиса» также рекомендуют для защиты данных и предотвращения атак следить за обновлениями ПО, регулярно проводить аудит безопасности и обучать сотрудников правилам работы с конфиденциальной информацией.

«Важно помнить, что несанкционированный доступ к бизнес-приложениям может вызвать финансовые потери, утечку информации или как минимум репутационные риски», – сказала Римма Кулешова.

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К тому же, по мнению экспертов, переход на отечественное программное обеспечение может привести к возникновению дополнительных уязвимостей. Это связано с тем, что любое новое ПО может содержать неизвестные ранее ошибки и слабые места, которые могут быть использованы злоумышленниками.

«Однако, если процесс внедрения будет проведен грамотно и с учетом всех мер безопасности, то риск возникновения уязвимостей можно минимизировать. Важно также проводить регулярное обновление и тестирование нового ПО, используя принципы devsecops, чтобы своевременно обнаруживать и устранять возможные проблемы», – отметила эксперт «Газинформсервиса».

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