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Индексная книга (каталог) CNews*
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Саркисов Руслан


03.03.2025 «Восход» инвестирует 305 млн руб. в нейроимпланты Elvis для реабилитации и связи «мозг-компьютер» 1
03.03.2025 Фонд Потанина инвестирует 305 миллионов в российского «убийцу» Neuralink 1
06.06.2024 «Ростех» создаст первые отечественные двигатели для сверхлегких космических ракет 1
06.09.2021 В России учатся вживлять в мозг нейрочипы, чтобы бороться с болезнью Альцгеймера 1
09.04.2021 Visitech обеспечит промышленную безопасность предприятия «Уралхима» 1
25.12.2019 Titan Power Solution получила финансирование на 200 млн рублей 1
12.09.2018 ДФВТ инвестирует в пилотные инновационные проекты до 350 миллионов рублей 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Саркисов Руслан и организации, системы, технологии, персоны:

Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 281 2
Intel Corporation 12228 1
Google LLC 11840 1
Titan Power Solution - Тайтэн Пауэр Солюшн 2 1
Парус Корпорация 540 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 591 1
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих - Сенсор-Тех Лаборатория АНО 25 1
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 255 1
ДВФУ - Русский ИНТЦ Фонд развития 5 1
Softline - Визитек - Visitech 12 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3226 1
Восход ФГБУ НИИ 650 1
Ростех - ОДК Кузнецов ПАО 5 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 921 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 385 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 173 1
I2BF Global Ventures - венчурный фонд 11 1
Orbita Capital Partners 1 1
Росатом - НоваВинд - NovaWind - Кочубеевская ВЭС - ветряная электростанция 6 1
Парус - Индустриальный парк 1 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 150 1
Дальневосточный фонд высоких технологий 10 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4550 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 2
ДФВТ - Дальневосточный фонд высоких технологий 3 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2894 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1970 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3067 1
Минвостокразвития РФ - ФРДВ - Фонд развития Дальнего Востока и Арктики 9 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 53 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66923 2
Суперконденсатор - Ионистор - Ультраконденсатор - Двухслойный электрохимический конденсатор 42 1
ОТиПБ - ОТиПрБ - ООТПБиЭ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности - Vision Zero - Нулевой травматизм - безопасность, культура труда и благополучие работников на всех уровнях производства - ISO 45001 134 1
NPU - Neural Processing Unit - Нейрочип - Нейронный процессор - ИИ-ускоритель - AI accelerator - Нейроморфные вычисления 77 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13979 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19714 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8635 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20908 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 267 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13830 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2196 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51147 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9680 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11147 1
Экзоскелет - Exoskeleton 102 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12047 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1452 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 779 1
MedTech - Здравоохранение - Протезирование - Prosthetics - БиоМЭМС - Биомедицинские микроэлектромеханические системы - Бионика - бионические модели 163 1
Видеокамера - Camcorder 2272 1
TPU - Tensor Processing Unit - Тензорный процессор - Тензорные исчисления 25 1
Электроэнергетика - Конденсатор - Capacitor - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 251 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2170 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7930 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9807 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6991 1
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 28 1
Titan Engine Start 1 1
Softline - Визитек - Visitech V-Track 1 1
Путин Владимир 3196 2
Чубайс Анатолий 212 1
Повалко Александр 36 1
Кузнецов Евгений 52 1
Корчевский Александр 2 1
Тихонов Алексей 15 1
Чекунков Алексей 3 1
Ворожейкин Владимир 2 1
Миланов Рустам 3 1
Кулешов Денис 16 1
Прыгунков Александр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145709 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2684 3
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9920 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48394 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11016 1
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