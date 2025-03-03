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Саркисов Руслан
Саркисов Руслан и организации, системы, технологии, персоны:
|НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 28 1
|Titan Engine Start 1 1
|Softline - Визитек - Visitech V-Track 1 1
|Путин Владимир 3196 2
|Чубайс Анатолий 212 1
|Повалко Александр 36 1
|Кузнецов Евгений 52 1
|Корчевский Александр 2 1
|Тихонов Алексей 15 1
|Чекунков Алексей 3 1
|Ворожейкин Владимир 2 1
|Миланов Рустам 3 1
|Кулешов Денис 16 1
|Прыгунков Александр 2 1
|РИА Новости 924 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1900 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1531 1
|РАН - Российская академия наук 1887 1
|ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 1
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