Разделы

|

«Ростех» создаст первые отечественные двигатели для сверхлегких космических ракет

Объединенная двигателестроительная корпорация госкорпорации «Ростех» создаст двигатели, которые обеспечат запуск первых в России ракет сверхлегкого класса. Они предназначены для вывода на орбиту Земли коммерческих спутников, полезная нагрузка ракеты-носителя составит около 250 кг. Соответствующее соглашение подписали генеральный директор ОДК Вадим Бадеха и управляющий партнер венчурного фонда «Восход» Руслан Саркисов.

Стороны договорились о разработке четырех модификаций жидкостных ракетных двигателей для сверхлегких ракет-носителей. Они будут использоваться для первой и второй ступеней космических ракет. Реализацией проекта, инвестиции в который составят 2,7 млрд руб., будут заниматься конструкторы самарского предприятия «ОДК-Кузнецов». Двигатели такого класса создаются в ОДК впервые.

«Подписание соглашения такого уровня имеет для нас большое значение. Проект стратегически важный, инвестиции в него составят более 2,7 млрд рубл. Впервые в истории современной России будет создана сверхлегкая ракета, а конструкторское бюро самарского предприятия «ОДК-Кузнецов» выступит разработчиком четырех модификаций двигателя для нее. ОДК располагает большой конструкторской и технической базой, использует самые современные технологии, что позволит создать совершенный продукт, который откроет новые возможности для вывода российских спутников на околоземную орбиту», — отметил генеральный директор ОДК, член бюро центрального совета «Союзмаш России» Вадим Бадеха.

«Росатом» перенес систему электронного документооборота на российскую СУБД Postgres Pro 
postgrespro

В этом году «ОДК-Кузнецов» уже приступит к проведению опытно-конструкторских работ с учетом необходимых технических характеристик двигателей. В результате будут созданы четыре опытных образца перспективных двигателей для проведения летных испытаний ракет-носителей сверхлегкого класса.

«Наш венчурный фонд поддерживает проекты наиболее перспективных направлений. Создание новых двигателей, которые еще не выпускались в России, – это, безусловно, одно из таких направлений. Мы делаем ставку на компании-лидеры, способные формировать новый технологический уклад. ОДК является флагманом двигателестроения во многих сферах, и мы уверены, что именно корпорация сможет реализовать проект, который войдет в историю отечественного двигателестроения», — сказал управляющий партнер фонда «Восход» Руслан Саркисов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

В России начинаются продажи ультрадешевого «убийцы» Xiaomi с большим аккумулятором. Видео

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

Минфин покупает СХД, серверы и ПАКи на 2,5 миллиарда

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

Для шпионажа против России используется ранее неизвестный бэкдор

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Следим за питомцами: как выбрать GPS трекеры для собак и других домашних животных

Обзор линейки компьютеров «Инферит Техника»: от мини-ПК до десктопа

Лучшие портативные вентиляторы и кондиционеры: хиты продаж

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024