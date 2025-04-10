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Химия SiC Карбид кремния бинарное неорганическое химическое соединение кремния с углеродом муассанит



10.04.2025 Фонд «Восход» инвестировал 1 млрд руб. в производителя алмазных подложек для электроники НДТ 1
10.03.2025 В России создали отечественный прототип полевого транзистора из материала, альтернативного чистому кремнию 1
24.01.2025 В России начат выпуск силовых модулей для ультрабыстрых зарядников электромобилей, железных дорог и нефтегаза 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

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