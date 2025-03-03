«Восход» инвестирует 305 млн руб. в нейроимпланты Elvis для реабилитации и связи «мозг-компьютер»

Компания Elvis, разработчик первых в России инвазивных нейроинтерфейсов для восстановления слуха и зрения, а также лечения неврологических заболеваний и связи «мозг-компьютер», привлекла 305 млн рубю от венчурного фонда «Восход» (якорный инвестор – группа «Интеррос»). Средства будут направлены на дальнейшую разработку, доклинические испытания и вывод продуктов на российский рынок. Об этом CNews сообщили представители Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение».

Компания разрабатывает четыре продукта: Elvis C — кохлеарный имплант для восстановления слуха; Elvis V — имплант для восстановления зрения; Elvis DBS (deep brain stimulation) — устройство для глубокой стимуляции головного мозга, применяемое при неврологических заболеваниях, таких как болезни Паркинсона и Альцгеймера; Elvis BCI — интерфейс «мозг-компьютер», который позволит считывать активность головного мозга и передавать команды на компьютер «силой мысли», для реабилитации парализованных людей.

Компания рассчитывает вывести все продукты на рынок России в ближайшие четыре года. Elvis C уже готовится к регистрации и планируется к коммерческому запуску в конце 2026 г. Elvis DBS сейчас проходит доклинические испытания. Вывод на рынок устройств для восстановления зрения и нейроимпланта для связи «мозг-компьютер» намечен на 2028–2029 гг.

«Развитие нейроинтерфейсов, исследуемых с 70-х годов, сегодня подошло к стадии, когда их коммерческое применение становится ближайшей перспективой благодаря современным достижениям в ИТ, медицине и электронике. У команды Elvis есть уникальные компетенции и практические наработки в данной области. Для нас важно, что компания уже имеет продукты, готовые к выходу на рынок в ближайшие годы и одновременно развивает перспективные решения, применимыми не только для реабилитации, но и в целом для расширения возможностей человека. Нейротехнологии – одно из приоритетных направлений для фонда, «Элвис» дополняет портфель, включающий теперь как неинвазивные, так и инвазивные интерфейсы», – сказал управляющий партнер фонда «Восход» Руслан Саркисов.

«Импланты в головной мозг Elvis сочетают в себе очень сложные, уникальные технологии. Эти компетенции команда проекта cформировала у себя за восемь лет активной работы, и наконец мы приблизились к конечному продукту. Россия много закупала иностранных устройств и не производила собственные нейроимпланты для медицинского применения. Elvis выходит на рынок сразу с четырьмя медицинскими изделиями, и это важно и для развития компании, и для того, чтобы помочь десяткам тысяч пациентов с самыми сложными заболеваниями», – сказал Денис Кулешов, генеральный директор ООО «Нейроимпланты Элвис».

Команда начала исследования в направлении нейроинтерфейсов в 2017 г. с продуктов для незрячих людей. В 2019 г. проект Elvis получил первое финансирование и изначально реализовывался на базе АНО «Лаборатория «Сенсор-Тех» (дочерняя организация Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение»). В рамках инвестиционного раунда для дальнейшего развития технологий было создано новое совместное предприятие – ООО «Нейроимпланты Элвис».

«С момента создания проекта Elvis Фонд «Со-единение» и его попечители поддерживали научные исследования в этой сфере. Мы прошли важные этапы – выход на доклинические испытания с приматами для зрительного импланта и разработка технологии кохлеарной имплантации. Теперь, с приходом сильного инвестора, у нас есть уверенность, что продукты скоро будут запущены в серийное производство и всего через несколько лет дойдут до пациентов», – сказала Наталья Соколова, исполнительный директор Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение».

Возможности нейроимплантов в области лечения нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона, а также восстановление функций после инсульта или травм нервной системы, обещают радикальные изменения в медицинской практике. Индустрия нейроинтерфейсов находится на стадии активного формирования, более 4 млн людей, оценочно, во всем мире нуждаются в таких изделиях. Рынок устройств для нейростимуляции оценивается в $8,7 млрд в 2024 г. и, согласно прогнозам, к 2035 г. достигнет $19,9 млрд при среднегодовом темпе роста (CAGR) 10,9% в период с 2025 по 2035 гг. Еще $1,8-2 млрд в год составляет рынок BCI, подсчитал Morgan Stanley, оценив общий доступный рынок BCI только в США и только для инвазивных устройств в $400 млрд. Cегмент рынка нейроимплантов в России сегодня – 4 млрд руб. ежегодно, прогноз к 2030 г. – 7,3 млрд руб.

Ведущие технологические компании и стартапы также заявляют о больших перспективах использования нейроимплантов не только для лечения заболеваний, но и для расширения возможностей человеческого организма.