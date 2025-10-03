Разделы

Нейроимпланты Элвис ELVIS


УПОМИНАНИЯ


03.10.2025 Начались испытания первого российского нейроимпланта для восстановления слуха. Производство начнется в следующем году 1
03.03.2025 «Восход» инвестирует 305 млн руб. в нейроимпланты Elvis для реабилитации и связи «мозг-компьютер» 2
03.03.2025 Фонд Потанина инвестирует 305 миллионов в российского «убийцу» Neuralink 1
17.06.2022 Российские ученые создали импланты для головного мозга, с помощью которых можно активировать органы чувств человека 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Нейроимпланты Элвис и организации, системы, технологии, персоны:

Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих - Сенсор-Тех Лаборатория АНО 27 4
Восход ФГБУ НИИ 672 3
Neuralink 18 2
Amazon Inc - Amazon.com 3091 2
Microsoft Corporation 25077 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 288 2
Sonova - Advanced Bionics 2 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 79 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 479 2
Интеррос - Восход - венчурный фонд - инвестиционный фонд 10 1
Альфа-Банк 1834 1
Альфа-Капитал УК 130 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1318 1
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих 10 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8255 4
BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы между мозгом и машиной - мозг-компьютер 86 3
Implant - Имплант 172 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25619 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21548 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30667 1
Микрофон - Microphone 2657 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6691 1
MedTech - Здравоохранение - Протезирование - Prosthetics - БиоМЭМС - Биомедицинские микроэлектромеханические системы - Бионика, Bionic - бионические модели - Эндопротезирование 254 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17652 1
Здравоохранение - ЭЭГ - Эхоэнцефалоскопия, ЭхоЭС - Эхоэнцефалография, ЭхоЭГ 49 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7226 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16556 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10460 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1987 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1705 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3204 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6206 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25245 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55625 1
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 492 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2828 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14255 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1955 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 261 1
Кулешов Денис 16 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 392 2
Bezos Jeff - Безос Джефф 160 2
Саркисов Руслан 12 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 917 2
Соколова Наталья 19 2
Воронин Тимофей 13 1
Потанин Владимир 73 1
Кулешова Татьяна 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 153796 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53059 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17872 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3578 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2520 1
Австрия - Австрийская Республика 1329 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9432 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4684 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2236 3
Здравоохранение - Болезнь Паркинсона 107 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17139 3
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1282 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10497 3
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1950 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5401 2
Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease 194 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31245 2
Здравоохранение - Реабилитация 409 2
Здравоохранение - Отоларингология 180 2
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 220 2
Зоология - наука о животных 2754 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2036 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2875 1
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 483 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 650 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2038 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6203 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54124 1
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 187 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6556 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50469 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2097 1
Ведомости 1168 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1609 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 606 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1387633, в очереди разбора - 729616.
Создано именных указателей - 184022.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

