Начались испытания первого российского нейроимпланта для восстановления слуха. Производство начнется в следующем году

Производитель первых российских нейроимплантов, способных вернуть человеку возможность слышать, начал тестирование устройства и планирует начать производство в будущем году. Технология пользуется спросом. Российским пациентам пока вживляют только импортные импланты.



Российский нейроимплант

Компания «Нейроимпланты Elvis» начинает тестирование своего кохлеарного (для восстановления слуха) импланта. Начать продажи планируется уже в 2026 г., пишет «Коммерсант».

У компании в разработке находится всего четыре проекта в этой сфере, например, имплантат для восстановления зрения. Проект кохлеарного импланта — самый близкий к стадии начала производства и первый такой в России.

О создании линейки нейроимплантов Elvis CNews писал в июне 2022 г. На тот момент пациентам ставили только импланты зарубежных производителей (Австралия, США, Китай).

Отечественный разработчик

Кохлеарный имплант состоит из двух частей: первую (процессор) пациент носит на ухе, Вторая часть имплантируется под кожу, а тонкая ниточка электродов через череп проникает прямо в улитку внутреннего уха и стимулирует нервные окончания, которые потом передают сигнал в головной мозг.



В России ежегодно устанавливается примерно 1,5 тыс. кохлеарных имплантов. Мировой рынок поделен между тремя компаниями — Cochlear (Австралия), Med-EL (Австрия) и Advanced Bionics (Швейцария).



«Нейроимпланты Elvis» только год назад отделились от АНО «Сенсор-Тех». Инвесторами и совладельцами новой компании стали трое ее основателей, фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» (создатель «Сенсор-Теха»).



В марте 2025 г. представители «Со-единения» сообщили CNews, что разработчик первых в России инвазивных нейроинтерфейсов и связи «мозг-компьютер» Elvis привлек 305 млн руб. от венчурного фонда «Восход» (якорный инвестор — группа «Интеррос»). Средства планировалось направить на дальнейшую разработку, доклинические испытания и вывод продуктов на российский рынок.

Команда начала исследования в направлении нейроинтерфейсов в 2017 г. с продуктов для незрячих людей. В 2019 г. проект Elvis, существовавший тогда на базе АНО «Лаборатория «Сенсор-Тех», получил первое финансирование.

Четыре продукта разработчиков — Elvis C (кохлеарный имплант для восстановления слуха); Elvis V (имплант для восстановления зрения); Elvis DBS (deep brain stimulation, устройство для глубокой стимуляции головного мозга, применяемое при неврологических заболеваниях, таких как болезни Паркинсона и Альцгеймера); Elvis BCI (интерфейс «мозг-компьютер», который позволит считывать активность головного мозга и передавать команды на компьютер «силой мысли», для реабилитации парализованных людей).

Рынок устройств для нейростимуляции

Рынок устройств для нейростимуляции оценивается в $8,7 млрд в 2024 г. и, согласно прогнозам, к 2035 г. достигнет $19,9 млрд при среднегодовом темпе роста (CAGR) 10,9% в период с 2025 по 2035 гг. Еще $1,8-2 млрд в год составляет рынок BCI, по данным Morgan Stanley. Общий доступный рынок BCI только в США и только для инвазивных устройств оценивается в $400 млрд. Cегмент рынка нейроимплантов в России – 4 млрд руб. ежегодно, прогноз к 2030 г. — 7,3 млрд руб.

Устройства, передающие сигналы мозга компьютеру, активно разрабатываются учеными разных стран. Самые громкие примеры — компания Neuralink Илона Маска (Elon Musk) и ее конкурент Synchron, в которую инвестировали основатель Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos) и основатель Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates).

Neuralink провела первую презентацию нейрочипа в августе 2020 г. Устройство должно помочь людям научиться напрямую управлять компьютером при помощи силы мысли. В январе 2024 г. CNews писал о первых клинических испытаниях по вживлению в мозг человека беспроводного нейроинтерфейса Neuralink для помощи больным считающимся неизлечимым заболеванием центральной нервной системы. Прибор служит для анализа мозговой активности и вычленении из составляющих ее сигналов тех, что свидетельствуют о намерении человека совершить движение конечностью.