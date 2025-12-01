Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186285
ИКТ 14452
Организации 11206
Ведомства 1493
Ассоциации 1070
Технологии 3534
Системы 26429
Персоны 80238
География 2981
Статьи 1570
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2741
Мероприятия 877

Здравоохранение ЭЭГ Эхоэнцефалоскопия, ЭхоЭС Эхоэнцефалография, ЭхоЭГ Эхокардиография, ЭхоКГ, УЗИ сердца


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


01.12.2025 Решение для эхокардиографии «Эхотрекер» внесено в Единый реестр российского ПО 1
27.08.2025 В Сеченовском университете разработали нейросеть для выявления болезни Паркинсона по данным ЭЭГ-исследования 1
14.08.2025 Ученые CПбГУ создали роботизированную инвалидную коляску, управляемую «силой мысли» 2
14.08.2025 Врачи моментально теряют навык диагностики, когда начинают использовать нейросети. После отказа от ИИ показатели падают ниже исходных 1
17.07.2025 Программное обеспечение для распознавания активности головного мозга разработали в НГТУ НЭТИ 2
10.07.2025 В России создана полностью отечественная система для управления роботами «силой мысли» 1
09.06.2025 «Эксперт Опинион» запустит в 2025 г. «пилотного» ИИ-ассистента для кардиологов в нескольких клиниках Москвы и Санкт-Петербурга 1
14.05.2025 Мозги в «кремнии»: как разрабатывают нейроморфные процессоры в России 1
03.03.2025 Фонд Потанина инвестирует 305 миллионов в российского «убийцу» Neuralink 1
02.12.2024 Нейроны в действии: в Москве сравнили сигналы мозга программистов и художников 1
07.11.2024 Российские биологи первыми в мире подключили мозг крысы к искусственному интеллекту 1
21.10.2024 «Распределяющую шляпу» с нейроинтерфейсом для выбора профессии разработали в России 2
22.05.2024 В 2025 г. резидент «Сколково» планирует начать испытания по установке зрительного импланта людям 1
03.10.2023 Российские ученые с помощью нейросети усовершенствовали технологию нейрообратной связи 1
14.06.2023 Резидент «Сколково» представил на ПМЭФ первую в мире реабилитационную манжету 1
11.05.2022 Российский производитель протезов рук «Моторика» разрабатывает протез с обратной связью 1
07.12.2021 Apple завалит рынок десятками новых устройств. Среди них будет одно уникальное 1
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 1
20.04.2021 Исследование Microsoft показало, что мозгу необходимы перерывы между совещаниями 2
15.04.2021 ИИ считывает сигналы мозга и создает портреты, которые нравятся 1
07.12.2020 Концерн «Автоматика» представил модернизированную линейку ультразвуковых приборов серии «Комплексмед» 2
15.09.2020 G-Core Labs запустила AI-платформу для ускорения разработки приложений на базе ИИ 1
28.02.2020 Нейросеть читает ваши мысли по просмотренному видео 1
01.11.2019 Ученые нашли возможный путь принудительной «очистки» мозга 1
04.07.2019 Будущее наступило: разработана роботизированная рука, которая успешно управляется разумом 1
17.06.2019 Neuromech разработала программно-аппаратный комплекс для обучения детей с расстройствами аутического спектра 1
10.09.2018 Соразработчики «Эльбрусов» выпустят в свободную продажу устройство для управления компьютером силой мысли 1
25.09.2017 Ученые смогли вернуть мозговую активность безнадежному пациенту 1
19.06.2017 Promwad разрабатывает электронику и ПО на базе биодатчиков ЭЭГ 3
13.06.2017 Насколько эффективно нейроанализ может предсказать поведение людей? 1
05.06.2017 Центр нейроэкономики и когнитивных исследований впервые представит свой неинвазивный нейроинтерфейс человек-компьютер 2
28.03.2017 Как вырастить успешный ИТ-стартап: 5 историй российских разработчиков 1
05.12.2016 Путина попросили создать в России Web 4.0 1
24.09.2015 Впервые человек смог ходить после нескольких лет паралича 1
18.08.2015 Создан интерфейс мозг-компьютер для роботов. Видео 2
06.08.2014 Разработка Philips и Accenture позволит облегчить жизнь людей с боковым амиотрофическим склерозом 1
10.07.2013 Новое устройство не даст уснуть за рулем 1
03.04.2013 Прогулка по зеленому парку снимает усталость мозга. Доказано исследованием 1
24.01.2013 Портал по поиску врачей DocDoc запустил новый сервис «Диагностика» 1
05.10.2011 Обезьян научили медитировать 1

Публикаций - 52, упоминаний - 61

Здравоохранение и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3303 4
Microsoft Corporation 25224 4
Neiry - Нейри - Impulse Neiry - Импульс Нейри 16 4
Ростех - Автоматика Концерн 1744 3
Восход ФГБУ НИИ 681 3
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 3
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 181 3
Neuralink 19 3
Emotiv Systems 7 3
Yandex - Яндекс 8407 2
Amazon Inc - Amazon.com 3129 2
Intel Corporation 12528 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 393 2
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих - Сенсор-Тех Лаборатория АНО 28 2
Neurobotics - Нейроботикс 7 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5262 1
Apple Inc 12611 1
Meta Platforms - Facebook 4526 1
Accenture plc 693 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 250 1
ИКС 390 1
IBM - International Business Machines Corp 9551 1
Softline - Софтлайн 3250 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 336 1
Oracle Corporation 6862 1
GitHub 960 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 291 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 161 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 472 1
Philips 2076 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1019 1
G-Core Labs 73 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4510 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 191 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 110 1
Vocord - Вокорд 183 1
НейроЧат 6 1
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 50 1
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 335 1
Neurotrend - Нейротренд 6 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 441 2
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 85 2
Интеррос - Восход - венчурный фонд - инвестиционный фонд 13 2
Рапид Био 102 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1014 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1362 1
Альфа-Банк 1863 1
X5 Group - Перекрёсток 604 1
Альфа-Капитал УК 138 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 96 1
Верный - торговая сеть 310 1
Политех - Политехнический музей 34 1
ЯКласс 68 1
Lego Education 11 1
ЦПРиН ДЗМ ГБУЗ - Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ 3 1
Muse Group 30 1
Центр ранней диагностики нейродегенеративных заболеваний 1 1
Avineuro - Авинейро 1 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 1
Microsoft Seed Fund - Фонд посевного финансирования Microsoft 34 1
СильверФарм ИФК - Инновационная Фармацевтическая компания 1 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 39 1
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 110 1
КРИТБИ - Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор 1 1
Гепатера - Hepatera 46 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3241 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4781 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1452 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 166 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12815 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3412 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 154 1
РНФ - Российский научный фонд 139 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1463 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2810 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2151 1
Совет при президенте Российской Федерации 200 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 162 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 257 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 377 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2717 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 365 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 76 1
ФРИИ Акселератор 54 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
U.S. NIH - National Institutes of Health - Национальные институты здравоохранения США 30 1
Дальневосточный фонд высоких технологий 12 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 461 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26028 18
BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы между мозгом и машиной - мозг-компьютер 89 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17951 12
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6872 12
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4052 10
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16678 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17812 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57130 7
MedTech - Здравоохранение - Протезирование - Prosthetics - БиоМЭМС - Биомедицинские микроэлектромеханические системы - Бионика, Bionic - бионические модели - Эндопротезирование 261 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72912 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5873 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14839 6
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5993 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14361 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25635 5
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3095 5
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1824 5
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1830 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8105 5
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6251 5
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2685 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21791 4
Оцифровка - Digitization 4919 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8159 4
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1724 4
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 617 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13031 4
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3753 4
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 831 4
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2050 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9355 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4820 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7388 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3330 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23044 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5571 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5661 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12703 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8385 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7367 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1130 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 986 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1718 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 265 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1503 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7352 1
Apple iPad 3924 1
Google Android 14656 1
Apple iOS 8231 1
Microsoft Office 3944 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3047 1
Microsoft Azure 1457 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 88 1
Apple AirPods - Наушники 157 1
JavaScript - JS - язык программирования 1327 1
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 194 1
Microsoft Teams - MS Teams 616 1
Microsoft Outlook 1419 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 478 1
Apache Hadoop 446 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 1013 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 178 1
Mozilla Firefox - браузер 1917 1
Apple iPhone 12 235 1
Apple iPad mini 425 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 175 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1356 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 265 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 201 1
Google TensorFlow 94 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 256 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 368 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 207 1
Apple Mac mini - неттоп 196 1
Philips Hue - Умные лампы и светильники 27 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 536 1
Apple iMac - Серия моноблоков 463 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 532 1
Keras - открытая нейросетевая библиотека на языке Python 23 1
Путин Владимир 3342 3
Потанин Владимир 78 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 918 2
Bezos Jeff - Безос Джефф 164 2
Лебедев Михаил 71 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 403 2
Кулешов Денис 16 2
Davis Philip - Дэвис Филип 3 2
Вахромеева Екатерина 1 1
Иващенко Андрей 12 1
Мишустин Михаил 731 1
Кабанов Владимир 178 1
Панков Александр 78 1
Чемезов Сергей 145 1
Вайнер Всеволод 26 1
Иванов Александр 104 1
Голикова Татьяна 56 1
Духвалов Андрей 27 1
Тихонов Александр 68 1
Лебедев Георгий 57 1
Волотовская Елена 41 1
Фролов Александр 38 1
Вайно Антон 25 1
Калаев Дмитрий 25 1
Огородников Дмитрий 27 1
Кутень Иван 4 1
Чех Илья 9 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 190 1
Gurman Mark - Гурман Марк 16 1
Бергалиев Тимур 4 1
Kennedy Philip - Кеннеди Филипп 1 1
Сергеев Александр 31 1
Лобода Юлия 1 1
Гасымов Захид 1 1
Михайлов Алексей 93 1
Осадчий Алексей 2 1
Гостев Александр 83 1
Жаворонков Александр 3 1
Виласак Александр 1 1
Садовничий Виктор 62 1
Россия - РФ - Российская федерация 156442 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53418 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45632 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18518 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13563 4
Европа 24620 3
Япония 13535 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3591 3
Россия - СФО - Новосибирск 4635 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18166 2
Земля - планета Солнечной системы 10649 2
Южная Корея - Республика 6851 2
Сингапур - Республика 1906 2
Германия - Федеративная Республика 12929 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1810 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3345 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2096 2
Германия - Берлин 729 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 986 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1696 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4089 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2409 1
Беларусь - Белоруссия 6016 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3044 1
Польша - Республика 2000 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3170 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
Канада 4984 1
Израиль 2784 1
Бельгия - Королевство 1169 1
Франция - Французская Республика 7974 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1448 1
Бразилия - Федеративная Республика 2447 1
Китай - Тайвань 4133 1
Украина 7787 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1589 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1643 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 887 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1692 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 965 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1291 21
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31799 19
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10719 17
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9640 15
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4366 13
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1399 10
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4753 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54903 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51178 8
Здравоохранение - Реабилитация 417 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15062 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5500 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20327 6
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 191 6
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1252 6
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1967 6
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 634 6
Здравоохранение - Болезнь Паркинсона 108 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17378 5
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 992 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6302 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2914 4
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 998 4
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 518 4
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 489 4
Физика - Physics - область естествознания 2826 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5304 3
Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease 195 3
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 572 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11420 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3271 3
Английский язык 6868 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6384 3
Здравоохранение - Психиатрия - Шизофрения - Аутизм - Синдром дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ 104 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 61 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7336 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25911 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2252 2
Кибернетика - Cybernetics 248 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10512 2
Phys.org 972 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2146 1
The Register - The Register Hardware 1691 1
Bloomberg 1407 1
Ведомости 1224 1
РИА Новости 981 1
New Scientist 1448 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 247 1
Grand View Research 22 1
CNews Мишень 172 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1634 6
РАН - Российская академия наук 2008 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1079 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1251 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 394 3
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 261 3
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 168 3
РАН ИВНД - Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии 5 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 280 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 198 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 227 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 131 2
ЮФУ - Южный федеральный университет 73 2
НИУ ВШЭ - Институт когнитивных нейронаук - Центр Биоэлектрических интерфейсов - Центр Нейроэкономики и Когнитивных Исследований - Лаборатория социальной и когнитивной информатики НИУ ВШЭ 9 2
ФМБА России - ФЦМН ФГБУ - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 9 2
Сколтех ЦНН - Центр нейробиологии и нейрореабилитации имени Владимира Зельмана 4 2
University of Liverpool - Liverpool Hope University - Ливерпульский университет Хоуп 24 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 281 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 1
МГМСУ - Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И.Евдокимова 14 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 161 1
ТГУ - Томский государственный университет 207 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 1
ПСПбГМУ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 16 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 138 1
KU - Korea University - Университет Корё - Корейский Университет 6 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 30 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 151 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 171 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 33 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 140 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 40 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 46 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 34 1
ЮФУ НИИ нейрокибернетики им. А.Б. Когана 1 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 39 1
КрасГМУ имени Войно-Ясенецкого - Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого - Красноярская государственная медицинская академия - Красноярский государственный медицинский институт 14 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2596 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 175 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 365 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
Kaspersky Geek Picnic 2 1
Geek Picnic 8 1
День молодёжи - 27 июня 992 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1403803, в очереди разбора - 733562.
Создано именных указателей - 186285.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще