«1С» ведет переговоры о покупке доли в разработчике легендарной отечественной ОС Astra Linux

Крупный российский разработчик и поставщик ПО для автоматизации бухгалтерии и бизнес-процессов «1С» может войти в капитал «Группы Астра», создателя самой известной и распространенной отечественной ОС. В компаниях информацию о ведущихся переговорах не подтвердили, но и не опровергли.



Сделка возможна

Ведутся переговоры о возможной сделке по покупке «1С» акций «Группы Астра», пишет Forbes, ссылаясь на свои источники на ИТ-рынке. Один из собеседников издания сообщил, что инициатором стала «Группа Астра», которая запустила процесс по привлечению стратегического инвестора.

В обеих компаниях эту информацию не подтвердили и не опровергли.

Представитель «1С» заявил, что компания слухи не комментирует. «В настоящее время сотрудничество "1С" и "Астры" не требует приобретения долей компаний, при этом развивается по многим направлениям — например, "1С" дистрибутирует специальные варианты операционных систем и систем управления базами данных "Астры", "Астра" прорабатывает использование продуктов "1С" в своих программно-аппаратных комплексах и т.д.», — сказал он.

В «Группе Астра» сказали, что компания имеет стабильные финансовые показатели и ей не требуется финансирование. «Мы действительно фиксируем интерес со стороны потенциальных инвесторов и регулярно ведем переговоры в рамках реализации нашей IR-стратегии», — добавили представители «Группы Астра».





«1С» основана в 1991 г. и на данный момент стала крупнейшим игроком на российском рынке софта для налогового и бухучета, поставщиком ERP-систем.

«Группа Астра» — разработчик Astra Linux, самой известной и распространенной отечественной ОС.

Группа потенциальных инвесторов

Приобретение «1С» миноритарной доли «Астры» позволило бы «1С» получать дивиденды и встраиваться в ее бизнес, а обеим компаниям — проводить более глубокую работу над совместимостью ПО «1С» и «Астры» и решением различных проблем, которые возникают при внедрении отечественного программного обеспечения, прокомментировал изданию менеджер крупной компании - заказчика российских программных продуктов.

О том, что «Группа Астра» ведет переговоры о привлечении стратегического инвестора для расширения деятельности и выхода на новые рынки, в январе 2026 г. писал РБК, тоже со ссылкой на источники. В качестве потенциальных покупателей доли не менее 20% назывались крупные банки и «Росатом».

Общая капитализация «Группы Астра» на Московской бирже на середину дня 18 марта, по данным Forbes, составила 52,71 млрд руб. На 30 сентября 2025 г. 60,3% компании принадлежали Денису Фролову. Еще около 15% владеет генеральный директор «Астры» Илья Сивцев, остальное находится в свободном обращении на фондовом рынке.

ПАО «Группа Астра» провела первичное размещение акций осенью 2023 г. IPO прошло по верхней границе ценового диапазона (333 руб. за одну акцию). До размещения у Фролова было 80% акций ГК «Астра», у Сивцева — 20%.

Фролов и Сивцев также владеют производителем светодиодной техники «Вортон», который, в свою очередь, в 2021 г. купил разработчика микропроцессоров «Байкал Электроникс», а летом 2025 г. получил 51% в резиденте «Сколково» — компании Technored, занимающейся производством промышленных роботов.

Планы «1С»

По данным «1С», ее партнерская сеть насчитывает более 10 тыс. партнеров в 600 городах 25 стран. Из 70%-75% компаний в России, которые уже импортозаместили свои ERP-системы, 80% перешли на решения «1С», как писал CNews в августе 2025 г.

В феврале 2026 г. стало известно, что «1С» купила 51% компании-разработчика решения на рынке Insurtech ООО «Адепт», что стало шагом на пути к формированию B2B-экосистемы.

«Уже сейчас многие наши партнеры предлагают клиентам ведение их фискального учета — бухгалтерия, налоги, расчет зарплаты. Помощь в автоматизации процесса страхования также кажется нам логичным шагом», — прокомментировал покупку основатель и гендиректор «1С» Борис Нуралиев. В 2025 г. он попал в мировой рейтинг миллиардеров по версии Forbes с капиталом $1,3 млрд.

В 2026 г. «1С» может провести IPO, выяснил в марте РБК. В феврале 2026 г. компания завершила реорганизацию основного юрлица группы — ООО «1C» было преобразовано в АО «Группа 1С».

Решение о первичном размещении акций после определенной подготовки было принято еще весной 2008 г.