Разработчик российской ОС Astra Linux ищет стратегического инвестора

Разработчик известной российской ОС Astra Linux «Группа Астра» рассматривает варианты привлечения стратегического инвестора, которому только на первом этапе могут быть проданы до 20% компании.



Поиска инвестора

«Группа Астра» ведет переговоры о привлечении стратегического инвестора для расширения деятельности и выхода на новые рынки, пишет РБК, ссылаясь на информацию двух источников.

Компания изучает варианты «стратегического партнерства на акционерном уровне», подтвердил генеральный директор «Астры» Илья Сивцев. Он отметил, что речь не идет о «привлечении денег в операционную деятельность».

На 30 сентября 2025 г. 60,3% компании принадлежали Денису Фролову, как выяснило издание. По словам одного из источников, еще около 15% владеет Сивцев, а остальное находится в свободном обращении на фондовом рынке.

В ноябре 2025 г. стало известно, что Совкомбанк приобрел 12,222 млн ценных «Группы Астра», став, таким образом, владельцем доли в 5,82%.

Потенциальные инвесторы

Сообщается, что параметры сделки пока не определены. В своем комментарии Сивцев сказал, что «Астра» видит интерес рынка к активу.

Возможна продажа доли менее 20% на начальном этапе, рассказал собеседник РБК. Выходить их компании никто из акционеров не заинтересован.

В качестве потенциальных инвесторов называются крупные банки и «Росатом». Представители «Росатома» отметили, что «открыты к разным форматам взаимодействия с перспективными российскими компаниями».

Неудачный 2025 год

ПАО «Группа Астра» существует с 21 апреля 2021 г. Как сообщал CNews, в конце 2023 г. она вышла на IPO с ценой первичного размещения 333 руб. за акцию. В апреле 2025 г. было объявлено об обратном выкупе 1% акций.

До размещения у Фролова было 80% акций ГК «Астра», у Сивцева — 20%. Фролов и Сивцев также владеют производителем светодиодной техники «Вортон», который, в свою очередь, в 2021 г. купил разработчика микропроцессоров «Байкал Электроникс», а летом 2025 г. получил 51% в резиденте «Сколково» — компании Technored, занимающейся производством промышленных роботов.

«Группа Астра» завершила 2024 г. с выручкой 4 млрд руб. Чистая прибыль за этот год составила 3,9 млрд руб. Самый известный ее продукт — операционная система Astra Linux — в 2024 г. занимала более 70% рынка отечественных операционных систем, как писал CNews в августе 2024 г.

По итогам первых трех кварталов 2025 г. (1 января – 30 сентября) выручка выросла на 22% год к году. А вот с чистая прибыль обрушилась на 59%, откатившись к 818 млн руб. Показателя EBITDA упал на 3% до 2 млрд руб. Капитальные расходы выросли на 35% год к году до 2,6 млрд руб. К концу III квартала 2025 г. чистый долг «Группы Астра» составил 2,8 млрд руб., показав за девять месяцев почти двукратный рост. Валовая маржа упала с 56% до 45%. Операционная маржа сократилась с 18,6% до 9,2%, а чистая — уменьшилась с 23,4% до 7,8%.

Эксперты предполагали связь обвала чистой прибыли «Группы Астра» с падением темпов реализации ее программного обеспечения.