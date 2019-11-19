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РЕПО REPO Repurchase agreement Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене
СОБЫТИЯ
|19.11.2019
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Сбербанк объявил о получении первым в России патента на блокчейн-РЕПО
Сбербанк объявил о том, что первым в России получил патент на способ и систему исполнения сделки РЕПО с использованием технологии распределенного реестра. Решение полностью разработано специалистами банка. Нововведение позволяет зафиксировать условия сделки РЕПО между сторонами в са
|06.12.2018
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Сбербанк и «Регион» с участием НРД заключили «первую в мире трехстороннюю сделку РЕПО на технологии блокчейн»
Сбербанк и брокерская компания «Регион» с участием НРД заключили и рассчитали первую, по данным банка, в мире трехстороннюю сделку внебиржевого РЕПО с применением смарт-контракта в сети блокчейн. Андрей Шеметов, вице-президент Сбербанка, руководитель департамента глобальных рынков, сказал: «Первая трехсторонняя сделка РЕПО, закл
|06.07.2018
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Банк «Открытие» неожиданно заработал 3,4 миллиарда на акциях Qiwi
Группа «Открытие Холдинг» не исполнила обязательства перед банком «Открытие» Контрагент банка «Открытие» по сделке РЕПО с акциями платежной системы Qiwi не исполнил свои обязательства по этой сделке. Об этом говорится в сообщение, размещенном на сайте Комиссии по ценным бумагам США (SEC). Сделкой РЕПО
|15.06.2016
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R-Style Softlab автоматизировала сделки репо с клиринговыми сертификатами участия в банке «Держава»
рынках RS-Securities V.6 в кредитном банке «Держава», обновив модуль «Бэк-офис операций с ценными бумагами». Финансовому учреждению стала доступна возможность автоматизированного сопровождения сделок репо с новым инструментом Московской биржи — клиринговым сертификатом участия (КСУ), сообщили CNews в R-Style Softlab. В ходе проекта ИТ-компания реализовала программный код учета сделок и опер
|11.05.2016
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R-Style Softlab реализовала сопровождение сделок репо с новым инструментом Московской биржи
Компания R-Style Softlab расширила функциональность системы для работы банков на финансовых рынках RS-Securities V.6, добавив в нее возможность автоматизированного сопровождения сделок репо с новым инструментом Московской биржи — клиринговым сертификатом участия (КСУ). Об этом CNews сообщили в R-Style Softlab. Компания реализовала поддержку полного цикла бэк-офисной обработки
|26.05.2015
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В RS-Securities V.6 реализованы мультивалютные биржевые сделки РЕПО
В RS-Securities V.6 появился автоматизированный учет биржевых сделок РЕПО, для которых валюта расчетов не равна валюте номинала ценных бумаг (мультивалютное РЕПО, cross-currency repo). Система расширяет спектр возможностей по мультивалютным РЕПО, в
|20.03.2015
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R-Style Softlab автоматизировала сделки РЕПО с корзиной ценных бумаг в банке «Держава»
фондовом и срочном рынках — 31 сборку RS-Securities V.6. Об этом CNews сообщили в R-Style Softlab. Основным поводом для обновления стало наличие в решении функциональности для поддержки внебиржевого РЕПО с корзиной ценных бумаг с управлением обеспечением, клирингом и расчетами в Национальном расчетном депозитарии (НРД). Данный инструмент «Банка России» по предоставлению ликвидности позволя
|04.07.2013
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Система RS-Securities готова к обслуживанию сделок «РЕПО с ЦК» и «Т+2»
Компания R-Style Softlab реализовала изменения в RS-Securities, связанные с появлением на Московской бирже новых видов сделок – РЕПО с Центральным контрагентом и с переходом на режим торгов «Т+2» В 2013 г. на Московской бирже появилась возможность заключать сделки с частичным обеспечением и отложенными расчётами – рынок
|02.10.2009
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Гендиректор «Связьинвеста» совершил сделки РЕПО с акциями трех МРК холдинга
Генеральный директор компании «Связьинвест» Евгений Юрченко совершил сделки РЕПО с акциями трех межрегиональных компаний холдинга. Об этом сообщает Прайм-ТАСС со ссылкой на слова директора департамента внешних коммуникаций «Связьинвеста» Игоря Пшеничникова. Речь идет о
|15.10.2007
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Банк России примет облигации СЗТ в обеспечение по сделкам прямого РЕПО
С 15 октября 2007 года облигации ОАО «Северо-Западный Телеком» третьего и четвертого выпуска включены в список облигаций, принимаемых в обеспечение по сделкам прямого РЕПО Центрального банка Российской Федерации (Банка России). Ожидается, что возможность использования облигаций СЗТ в сделках РЕПО Банка России приведет к росту спроса со стороны професс
РЕПО и организации, системы, технологии, персоны:
|Солонин Сергей 110 6
|Попов Анатолий 154 4
|Френкель Лев 51 4
|Киреева Ольга 6 4
|Карпов Анатолий 26 4
|Путин Владимир 3454 4
|Ким Борис 75 3
|Шеметов Андрей 10 3
|Дробышевский Михаил 53 3
|Зозуля Александр 11 3
|Шадаев Максут 1210 3
|Делицын Леонид 137 2
|Вексельберг Виктор 155 2
|Кусков Денис 221 2
|Кочетков Владислав 248 2
|Моисеев Алексей 33 2
|Задорнов Михаил 30 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Фролов Денис 73 2
|Юрченко Евгений 133 2
|Русалеев Виктор 4 2
|Бунин Павел 3 2
|Носков Константин 241 2
|Опанасенко Всеволод 139 2
|Никифоров Николай 1138 2
|Алифанов Кирилл 84 1
|Силуанов Антон 84 1
|Сыкулев Андрей 85 1
|Мамут Александр 133 1
|Евтушенков Владимир 217 1
|Качанов Олег 121 1
|Золотых Кирилл 16 1
|Брюквин Юрий 300 1
|Шойгу Сергей 92 1
|Николаев Вячеслав 104 1
|Дмитриев Александр 56 1
|Коренев Алексей 5 1
|Антонов Алексей 17 1
|Жуйков Андрей 8 1
|Улупов Максим 1 1
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