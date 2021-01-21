Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
РЕПО
REPO
Repurchase agreement
Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 41, упоминаний - 75
РЕПО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 8
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 443 6
|АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
|OpenChain 1 1
|Дробышевский Михаил 50 3
|Шеметов Андрей 9 3
|Солонин Сергей 82 3
|Попов Анатолий 98 2
|Задорнов Михаил 19 1
|Юрченко Евгений 75 1
|Лунин Денис 1 1
|Мухаметзянов Айдар 2 1
|Миндукшева Елена 1 1
|Акчурина Алина 1 1
|Кабаков Ярослав 17 1
|Абдрашитов Олег 1 1
|Макаревич Николай 8 1
|Жуйков Андрей 1 1
|Дмитриев Александр 21 1
|Золотых Кирилл 11 1
|Делицын Леонид 94 1
|Ким Борис 65 1
|Каримов Ринат 28 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769810, в очереди разбора - 673493.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769810, в очереди разбора - 673493.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru