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РЕПО
REPO
Repurchase agreement
Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене


21.01.2021 «Неофлекс» автоматизировала процесс выполнения требований МСФО 9 в банке «Уралсиб» 1
31.07.2020 Сбербанк переведет быстрые автоматические расчеты на блокчейн 3
29.05.2020 Сбербанк открыл собственную компанию-трейдера в Швейцарии 1
20.04.2020 В России потратят 36 млрд рублей на развитие блокчейна. Что это даст? 1
16.01.2020 Основатель Qiwi продал акции компании за $25,7 млн 1
27.12.2019 «Ак барс банк» и «Диасофт» реализуют совместный проект по автоматизации работы банка на финансовых рынках 1
26.11.2019 Банк непростой судьбы прощается с Qiwi и продает свою долю за $400 млн 1
19.11.2019 Сбербанк объявил о получении первым в России патента на блокчейн-РЕПО 4
03.07.2019 Сбербанк раскритиковал «официальный российский блокчейн». Он медленный, неэффективный и небезопасный 2
03.07.2019 МИБ реализовал комплексный проект по МСФО 9 вместе с «Диасофт» 1
06.12.2018 Сбербанк и «Регион» с участием НРД заключили «первую в мире трехстороннюю сделку РЕПО на технологии блокчейн» 8
23.10.2018 «Диасофт» привел свои решения в соответствие с требованиями МСФО 9 1
19.09.2018 R-Style Softlab реализовала требования по МСФО 9 в АБС RS-Bank V.6 1
17.08.2018 Qiwi забирает себе клиентов «Рокетбанка» 2
06.07.2018 Банк «Открытие» неожиданно заработал 3,4 миллиарда на акциях Qiwi 8
13.03.2018 Пока американцы бегут из Qiwi, в нее вкладываются англичане 1
28.02.2018 Иностранные инвесторы отступают из Qiwi 1
21.02.2018 ING бежала из капитала Qiwi 1
29.01.2018 Банк «Открытие» заработал почти 2 миллиарда на акциях Qiwi 5
19.01.2018 Санируемый государством банк «Открытие» купил акции Qiwi на 8,5 миллиардов 2
20.10.2017 Сюрприз Центробанку: Банк «Открытие» в последний момент удвоил долю в Qiwi 1
28.02.2017 Группа «Открытие» придумала, как монетизировать акции Qiwi 1
08.02.2017 Росбанк автоматизировал работу на финансовых рынках на базе Diasoft FA# Treasury 1
16.11.2016 Банк «Траст» оптимизировал учет операций на финансовых рынках с помощью R-Style Softlab 2
04.10.2016 R-Style Softlab расширила функциональность приложения RS-Securities в банке «Хоум Кредит» 1
09.06.2015 Растет интерес банков к автоматизации работы на финансовых рынках 2
26.05.2015 В RS-Securities V.6 реализованы мультивалютные биржевые сделки РЕПО 2
21.04.2015 R-Style Softlab оптимизировала систему налогового учета Газпромбанка 2
20.03.2015 R-Style Softlab автоматизировала сделки РЕПО с корзиной ценных бумаг в банке «Держава» 3
22.09.2014 РДТЕХ автоматизировал отчетность инвестиционного бизнеса в «Татфондбанке» 1
25.12.2013 R-Style Softlab обновила функционал решения RS-Securities V.6 для банков 2
04.09.2013 «Тала» автоматизировала учет ценных бумаг с помощью «1С-Раруса» 1
07.08.2013 «1С-Рарус» автоматизировал инвестиционную компанию «Парити Капитал» 1
04.07.2013 Система RS-Securities готова к обслуживанию сделок «РЕПО с ЦК» и «Т+2» 2
25.06.2013 R-Style Softlab реализовал в системе RS-Securities очередные изменения законодательства 1
17.01.2013 «1С-Рарус» автоматизировал учет ценных бумаг в «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори» 1
13.06.2012 В «ВТБ Лизинге» внедрен базовый функционал системы «Хомнет Лизинг 8» 1
26.01.2011 Экс-глава «Связьинвеста» решил объединить акционеров «Ростелекома» 1
02.10.2009 Гендиректор «Связьинвеста» совершил сделки РЕПО с акциями трех МРК холдинга 1
24.09.2008 Внешэкономбанк спас отрасль связи 1

Публикаций - 41, упоминаний - 75

РЕПО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 7
SEC Consult Services 931 5
Diasoft - Диасофт 354 3
IBM 3557 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
Ростелеком Дальсвязь 208 1
Integra 6 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 191 1
NetDocuments 1 1
Хомнет Лизинг 25 1
VeChain 3 1
Регион ГК 4 1
МИБ - Международный инвестиционный банк 7 1
NTT DoCoMo 161 1
NTT Data 11 1
Waves Protocol - Waves Platform 11 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 80 1
Ростелеком Связьинвест 706 1
China Mobile 186 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
Neoflex - Неофлекс 141 1
Deloitte - Делойт 187 1
China Telecom 89 1
Hyperledger - Open Ledger Project 17 1
BFT Group - Бона Фиде Инжиниринг 3 1
Bitfury Group 25 1
GitHub 412 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
Huawei 2733 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Alibaba Group 298 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
Открытие ФК 538 12
Qiwi 783 9
Рапида НКО - платежные система 71 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 3
Альфа-Банк 1127 2
Janus Capital 11 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
W&R - Waddell & Reed Financial 5 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
Capital Group 23 2
Melqart Asset Management 1 1
Полиметалл - Polymetal 14 1
Интеркоммерц 32 1
BNP Paribas 33 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Банк24.ру 37 1
US Bank 3 1
Интеррос 7 1
Сбербанк Sber Trading Swiss AG 2 1
Runa Capital 153 1
Ornua 2 1
Grupo Santander 11 1
Держава АКБ 15 1
Martine Jarlgaard 1 1
S7 Airlines 80 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Maersk 10 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 1
Рокет (ранее Рокетбанк) 49 1
Газпром нефть 382 1
Ак Барс Банк 174 1
Renault - Рено Россия 88 1
Barclays 51 1
Точка 124 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 10
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 255 7
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
World Bank Group - Всемирный банк 131 1
ОАЭ - Управление знаний и человеческого развития эмирата Дубай - The Knowledge and Human Development Authority - KHDA 1 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 8
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 443 6
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
OpenChain 1 1
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 27 2
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 83 1
PI-планирование - Product Increment Planning 1 1
DVP - Delivery versus Payment - порядок расчётов по биржевым и внебиржевым сделкам 4 1
RAFT Consensus Algorithm 3 1
PBFT - Practical Byzantine Fault Tolerance - консенсусный алгоритм терпимости к ошибкам в асинхронных сетях 5 1
LPoS/DPoS - Leased/Delegated Proof-of-Stake - алгоритм консенсуса в блокчейне 3 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 161 1
Website - Вебсайт 118 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 68 1
SAFe - Scaled Agile Framework - фреймворк для управления компанией 19 1
dApps - децентрализованные приложения 3 1
ДДС - Децентрализованная Депозитарная Система 19 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
PoA - Proof of Authority - Алгоритм достижения консенсуса валидации 6 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 17 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов 29 1
PoS - Proof-of-stake - Доказательство доли владения 9 1
PoW - Proof-of-work - Доказательство выполнения работы - Система защиты систем от DDoS-атак или злоупотребления услугами 9 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 1
WoS - Web of Science - Поисковая интернет-платформа по реферативным базам данных публикаций в научных журналах и патентов 17 1
Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 22 2
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 2
J.P. Morgan Quorum - Блокчейн-платформа Ethereum 26 2
Hyperledger Fabric - Фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 28 2
R-Style Softlab - RS-Bank 228 2
NEM - New Economy Movement - криптовалюта 5 1
DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 1
Diasoft Flextera 45 1
R-Style Softlab - RS-Securities 54 1
XRP - Криптовалюта 7 1
Alibaba Tmail 6 1
xCurrent - Блокчейн-платформа 3 1
R-Style Softlab - RS-Loans 38 1
IPChain - Сеть транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности 9 1
Росгидромет ICON 14 1
Ledger - криптовалютный кошелёк 5 1
MultiChain - Open source blockchain platform 3 1
Stellar XLM - криптовалюта 3 1
Сбербанк SOWA - шлюз безопасности 2 1
Хомнет МСФО 32 1
Хомнет Лизинг - программный комплекс для лизинговых компаний 20 1
Samsung DeX - Desktop eXperience 41 1
Diasoft Flextera BI 12 1
Google Android 10751 1
R-Style Softlab - RS-Retail 35 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
XRP Ripple - Криптовалютная платформа для платёжных систем 26 1
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 18 1
Diasoft FA# 53 1
Diasoft FA# Beans - Diasoft Financial Architecture 15 1
Huawei Cloud 26 1
Hashgraph - Хэшграф - Альтернатива блокчейну - Распределенный реестр 3 1
IOTA - Криптовалюта с открытым исходным кодом 3 1
Corda R3 - Платежная система на блокчейне 10 1
Tezos - Программная блокчейн-платформа 3 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 1
Apple iOS 5742 1
Дробышевский Михаил 50 3
Шеметов Андрей 9 3
Солонин Сергей 82 3
Попов Анатолий 98 2
Задорнов Михаил 19 1
Юрченко Евгений 75 1
Лунин Денис 1 1
Мухаметзянов Айдар 2 1
Миндукшева Елена 1 1
Акчурина Алина 1 1
Кабаков Ярослав 17 1
Абдрашитов Олег 1 1
Макаревич Николай 8 1
Жуйков Андрей 1 1
Дмитриев Александр 21 1
Золотых Кирилл 11 1
Делицын Леонид 94 1
Ким Борис 65 1
Каримов Ринат 28 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 9
Украина 3398 2
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
США - Нью-Йорк - Манхэттен 32 1
Эстония - Таллин 27 1
Швейцария - Цуг 11 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 41 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Узбекистан - Республика 827 1
Испания - Королевство 1258 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Китай - Тайвань 596 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 219 1
Специальный административный район Гонконг 555 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 762 1
Сингапур - Республика 808 1
Польша - Республика 834 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Япония 2811 1
Южная Корея - Республика 1466 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
АРНУ - Автоматизированные регистры налогового учета 13 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 40 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 29 1
Аккредитив - условное денежное обязательство, принимаемое банком (банком-эмитентом) по поручению приказодателя (плательщика по аккредитиву) 5 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769810, в очереди разбора - 673493.
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