РЕПО

REPO

Repurchase agreement

Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене

Публикаций - 41, упоминаний - 75

РЕПО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями: