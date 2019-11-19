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Индексная книга (каталог) CNews*
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РЕПО REPO Repurchase agreement Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене

СОБЫТИЯ


19.11.2019 Сбербанк объявил о получении первым в России патента на блокчейн-РЕПО

Сбербанк объявил о том, что первым в России получил патент на способ и систему исполнения сделки РЕПО с использованием технологии распределенного реестра. Решение полностью разработано специалистами банка. Нововведение позволяет зафиксировать условия сделки РЕПО между сторонами в са
06.12.2018 Сбербанк и «Регион» с участием НРД заключили «первую в мире трехстороннюю сделку РЕПО на технологии блокчейн»

Сбербанк и брокерская компания «Регион» с участием НРД заключили и рассчитали первую, по данным банка, в мире трехстороннюю сделку внебиржевого РЕПО с применением смарт-контракта в сети блокчейн. Андрей Шеметов, вице-президент Сбербанка, руководитель департамента глобальных рынков, сказал: «Первая трехсторонняя сделка РЕПО, закл
06.07.2018 Банк «Открытие» неожиданно заработал 3,4 миллиарда на акциях Qiwi

Группа «Открытие Холдинг» не исполнила обязательства перед банком «Открытие» Контрагент банка «Открытие» по сделке РЕПО с акциями платежной системы Qiwi не исполнил свои обязательства по этой сделке. Об этом говорится в сообщение, размещенном на сайте Комиссии по ценным бумагам США (SEC). Сделкой РЕПО

15.06.2016 R-Style Softlab автоматизировала сделки репо с клиринговыми сертификатами участия в банке «Держава»

рынках RS-Securities V.6 в кредитном банке «Держава», обновив модуль «Бэк-офис операций с ценными бумагами». Финансовому учреждению стала доступна возможность автоматизированного сопровождения сделок репо с новым инструментом Московской биржи — клиринговым сертификатом участия (КСУ), сообщили CNews в R-Style Softlab. В ходе проекта ИТ-компания реализовала программный код учета сделок и опер
11.05.2016 R-Style Softlab реализовала сопровождение сделок репо с новым инструментом Московской биржи

Компания R-Style Softlab расширила функциональность системы для работы банков на финансовых рынках RS-Securities V.6, добавив в нее возможность автоматизированного сопровождения сделок репо с новым инструментом Московской биржи — клиринговым сертификатом участия (КСУ). Об этом CNews сообщили в R-Style Softlab. Компания реализовала поддержку полного цикла бэк-офисной обработки
26.05.2015 В RS-Securities V.6 реализованы мультивалютные биржевые сделки РЕПО

В RS-Securities V.6 появился автоматизированный учет биржевых сделок РЕПО, для которых валюта расчетов не равна валюте номинала ценных бумаг (мультивалютное РЕПО, cross-currency repo). Система расширяет спектр возможностей по мультивалютным РЕПО, в
20.03.2015 R-Style Softlab автоматизировала сделки РЕПО с корзиной ценных бумаг в банке «Держава»

фондовом и срочном рынках — 31 сборку RS-Securities V.6. Об этом CNews сообщили в R-Style Softlab. Основным поводом для обновления стало наличие в решении функциональности для поддержки внебиржевого РЕПО с корзиной ценных бумаг с управлением обеспечением, клирингом и расчетами в Национальном расчетном депозитарии (НРД). Данный инструмент «Банка России» по предоставлению ликвидности позволя
04.07.2013 Система RS-Securities готова к обслуживанию сделок «РЕПО с ЦК» и «Т+2»

Компания R-Style Softlab реализовала изменения в RS-Securities, связанные с появлением на Московской бирже новых видов сделок – РЕПО с Центральным контрагентом и с переходом на режим торгов «Т+2» В 2013 г. на Московской бирже появилась возможность заключать сделки с частичным обеспечением и отложенными расчётами – рынок
02.10.2009 Гендиректор «Связьинвеста» совершил сделки РЕПО с акциями трех МРК холдинга

Генеральный директор компании «Связьинвест» Евгений Юрченко совершил сделки РЕПО с акциями трех межрегиональных компаний холдинга. Об этом сообщает Прайм-ТАСС со ссылкой на слова директора департамента внешних коммуникаций «Связьинвеста» Игоря Пшеничникова. Речь идет о
15.10.2007 Банк России примет облигации СЗТ в обеспечение по сделкам прямого РЕПО

С 15 октября 2007 года облигации ОАО «Северо-Западный Телеком» третьего и четвертого выпуска включены в список облигаций, принимаемых в обеспечение по сделкам прямого РЕПО Центрального банка Российской Федерации (Банка России). Ожидается, что возможность использования облигаций СЗТ в сделках РЕПО Банка России приведет к росту спроса со стороны професс

Публикаций - 104, упоминаний - 104

РЕПО и организации, системы, технологии, персоны:

РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 18
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 15
Diasoft - Диасофт 1144 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
9594 7
1С-Рарус 982 7
Ростелеком - Связьинвест 1719 6
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 6
Softwell - СофтВел 26 5
Ростелеком 10948 5
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 4
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 4
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 3
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 3
МТС - Комстар ОТС - Телмос 102 3
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 189 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 3
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 2
МегаФон 10742 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
Т-Платформы - T-Platforms 412 2
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 2
China Mobile 436 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 291 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
Salesforce - Informatica 139 1
Waves Protocol - Waves Platform 11 1
NTT Data - Itelligence AG 49 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 71 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 1
Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 25 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 23
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 15
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 14
NanduQ - Qiwi 1013 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 11
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 10
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 10
Рапида НКО - платежные система 145 9
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 8
ГПБ - Газпромбанк 1273 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 6
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 4
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 4
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - Киви финансы - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 157 4
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 4
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 84 4
Альфа-Банк 1979 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 4
Janus Capital 14 3
Держава АКБ 44 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Почта России ПАО 2370 3
ВТБ - Почта Банк 514 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 3
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 73 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
Совкомбанк ПАО 316 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
Московская Биржа - НКЦ - Национальный Клиринговый Центр 26 2
Capital Group 85 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 2
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 60 2
Mitsui & Co - Mitsui Group - Мицуи энд ко 45 2
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 60 2
Газпром - Газфонд НПФ 11 2
ЦБ РФ - СПВБ - Санкт-Петербургская валютная биржа 30 2
Deutsche Lufthansa AG - SWISS International Air Lines 53 2
Сбер - Sber Trading Swiss AG 2 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 38
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 11
Федеральное казначейство России 1949 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 4
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 2
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 2
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
ОАЭ - Правительство Дубая (эмират) - Dubai Municipality 12 1
TWF - Turkish Wealth Fund - TVF - Türkiye Varlık Fonu - Турецкий фонд национального благосостояния - Фонд благосостояния Турции 10 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
Совет министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 23 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 9
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 3
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
OpenChain 1 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 36
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 24
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FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 12
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РСХБ - R-Style Softlab - RS-Securities 68 17
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 10
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Apple iPhone 6 4861 8
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 6
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Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 5
Softwell - RuTerminal 19 5
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Microsoft Windows 2000 8678 3
1С-Рарус Бэк-офис 14 3
1С-Рарус Депозитарий 9 3
Diasoft FA# АБС 68 2
Hyperledger Fabric - HLF - фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 36 2
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 44 2
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1С-Рарус Учет ценных бумаг 7 2
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XRP Ripple - Рипл - Криптовалютная платформа для платёжных систем 36 1
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DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 1
Diasoft Flextera 57 1
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РСХБ - R-Style Softlab - RS-Loans 66 1
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Попов Анатолий 154 4
Френкель Лев 51 4
Киреева Ольга 6 4
Карпов Анатолий 26 4
Путин Владимир 3454 4
Ким Борис 75 3
Шеметов Андрей 10 3
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Зозуля Александр 11 3
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Делицын Леонид 137 2
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Кусков Денис 221 2
Кочетков Владислав 248 2
Моисеев Алексей 33 2
Задорнов Михаил 30 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Фролов Денис 73 2
Юрченко Евгений 133 2
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Бунин Павел 3 2
Носков Константин 241 2
Опанасенко Всеволод 139 2
Никифоров Николай 1138 2
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Силуанов Антон 84 1
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Мамут Александр 133 1
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Коренев Алексей 5 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 8
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Япония 13807 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Украина 7928 3
Нидерланды 3746 3
Россия - СЗФО - Архангельская область 815 2
Швейцария - Цуг 16 2
Сингапур - Республика 1953 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 2
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 5
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U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 281 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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