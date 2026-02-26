Разделы

ОФЗ Облигации федерального займа


СОБЫТИЯ


26.02.2026 Ozon объявляет финансовые результаты за четвертый квартал 2025 года и 2025 год 1
11.11.2025 Сбербанк запустил на платформе QDealing индикативные котировки на облигации в режиме реального времени 1
10.09.2025 МТС закрыла книгу заявок по биржевым облигациям 001Р-29 1
13.05.2025 Частные инвесторы в апреле вложили в акции и облигации на Московской бирже 181,5 млрд рублей 1
02.10.2024 Денег больше нет? Крупнейший российский банк оставил программистов без льготной ипотеки. Опрос 2
01.10.2024 Сервис «МТС Инвестиции» запустил для широкого круга розничных инвесторов инструмент обратного РЕПО 2
18.04.2024 IXcellerate создала резервную площадку для «Цифра банк» 1
30.11.2023 Компания Softline помогла «Цифра банк» обеспечить сохранность данных 1
31.07.2023 Selectel анонсировала размещение третьего выпуска облигаций на 4 миллиарда рублей 1
02.09.2022 Selectel планирует разместить второй выпуск облигаций на 3 млрд рублей 1
24.05.2021 Управляющий партнер Cognitive Pilot Антон Емельянов назначен техническим директором компании 1
12.02.2021 Платформа личных финансов столичной биржи позволит гражданам брать кредиты и оформлять страховки онлайн 2
13.01.2021 Экс-глава Минкомсвязи оставил кресло управляющего биржей, проработав всего 4 месяца 1
21.12.2020 Игорь Алутин, Мосбиржа: Маркетплейс Московской биржи делает финуслуги доступными для регионов 2
17.09.2020 Экс-глава Минкомсвязи Константин Носков возглавил биржу для компаний под санкциями 1
13.08.2020 В приложении «ВТБ Мои Инвестиции» появились виртуальные помощники 1
14.07.2020 В «ВТБ Онлайн» стала доступна покупка биржевых инвестиционных фондов 1
30.04.2020 ВТБ предлагает онлайн-покупку ценных бумаг 2
07.10.2019 «ВТБ Капитал инвестиции» обновили мобильное приложение для инвестиций 1
19.11.2018 В «Тинькофф инвестициях» появились индивидуальные инвестиционные счета 2
15.05.2018 «Тинькофф Банк» перезапустил брокерскую платформу «Тинькофф Инвестиции» 1
21.03.2018 Казначейство России переделают в платежную систему 1
28.12.2017 Альфа-Банк внедрил открытие брокерского счета онлайн 1
04.07.2013 Система RS-Securities готова к обслуживанию сделок «РЕПО с ЦК» и «Т+2» 1
27.05.2002 "Карта рынка": новый продукт РБК для оценки фондового рынка 1
29.01.2001 Интернет-трейдинг в России: новый рекорд 1
07.08.2000 Число посетителей корпоративного сайта ММВБ превысило 1 000 000 1
07.07.2000 ГУТА-банк представил новую версию интернет-брокерской системы Remote Trader и открыл специализированный сайт для инвесторов 1
14.06.2000 РОСБАНК приступил к реализации проекта "РосТрейд" - системы торговли российскими ценными бумагами в интернете в режиме реального времени 1

Публикаций - 29, упоминаний - 35

ОФЗ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14710 2
Veeam Software 328 2
Selectel - Селектел 463 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 2
GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 20 1
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 46 1
ЕТС - Единые торговые системы - eTradeCommunity 44 1
SoftClub - СофтКлуб 158 1
Softline - Develonica - Девелоника 157 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 105 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 310 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 37 1
Yandex - Яндекс 8652 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 547 1
Softline - Софтлайн 3353 1
VK - Mail.ru Group 3539 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1846 1
Naumen - Наумен 692 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 687 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 397 1
IXcellerate - Икселерейт 141 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 668 1
Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 60 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 1
NtechLab - НтехЛаб 171 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 198 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 525 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 211 1
Softline - Polymatica - Полиматика 193 1
Ростелеком - Связьинвест 1714 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 289 1
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 144 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 181 1
Dynatrace 58 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1819 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3032 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8334 4
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 292 4
ГПБ - Газпромбанк 1194 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1408 3
ЦБ РФ - СПВБ - Санкт-Петербургская валютная биржа 30 2
МБСП - Международный банк Санкт-Петербурга - Ленмебельбанк - Петербургский лесопромышленный банк 2 2
Цифра брокер - ФФИН Банк - Цифра банк 9 2
Газпром ПАО 1428 2
МКБ - Московский кредитный банк 623 2
Альфа-Банк 1893 2
ПСБ - Промсвязьбанк 918 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 2
Московская Биржа - НКЦ - Национальный Клиринговый Центр 25 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 2
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 58 2
Группа Самолет 101 1
Московская Биржа - СМВБ - Сибирская межбанковская валютная биржа 18 1
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 85 1
Гута ГК 34 1
Интерпромбанк АКБ 14 1
РЖД - Российские железные дороги 2021 1
Почта России ПАО 2270 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 125 1
НСПК - Национальная система платежных карт 910 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 226 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 948 1
Visa International 1977 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 686 1
Роснефть НК - нефтяная компания 538 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1138 1
Совкомбанк ПАО 295 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 509 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 519 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 77 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1912 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 359 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 436 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 213 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5349 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13082 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2095 4
Федеральное казначейство России 1880 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6357 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2829 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 102 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 351 2
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 100 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 204 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2209 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4839 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2761 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 439 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 130 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74171 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57806 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17249 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12338 6
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4718 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32213 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17240 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4476 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23129 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4540 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1959 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14980 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18973 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4701 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12128 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7484 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3086 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6729 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34162 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2052 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23388 2
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 695 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2852 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26220 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12412 2
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 675 1
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 288 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1198 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 727 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22069 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1906 1
CAC - Customer Acquisition Cost - стоимость привлечения клиента - Управление стоимостью привлечения клиентов 32 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3350 1
Оповещение и уведомление - Notification 5418 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3172 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1457 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2709 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9010 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6299 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 899 1
ВТБ Мои Инвестиции 60 4
Microsoft Windows 2000 8679 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Tinkoff Pro - Tinkoff Premium - Tinkoff Platinum - Tinkoff Black 25 2
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 221 2
Apple iPhone 6 4862 2
Т-Банк - Т-Инвестиции - Тинькофф БПИФ - Тинькофф Индекс - Tinkoff Invest 46 2
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 144 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 114 1
Московская Биржа - Мосбиржа БПИФ - Биржевые паевые инвестиционные фонды 6 1
Softline Digital - Софтлайн платформа 105 1
РСА - АИС Страхования - ОСАГО АИС - Автоматизированная информационная система ОСАГО 68 1
Selectel ЦОД 25 1
Naumen - Сэтонлайн - SETonline ЭТП 42 1
Softline - DeskWork 117 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 159 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - РосТрейд 1 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 381 1
FreePik 1541 1
IXcellerate ЦОД MOS5 - IXcellerate ЦОД Moscow Five - Южный кампус - IXcellerate Moscow South Campus 31 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 106 1
Softline - WorkFlowSoft 64 1
Московская Биржа - Финуслуги 61 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - QDealing 1 1
Google Android 14851 1
Apple iOS 8338 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1427 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 398 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3464 1
Apple - App Store 3023 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5948 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 823 1
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 123 1
НКТ - Р7-Офис 492 1
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 80 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 121 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Securities 68 1
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус - IXcellerate Moscow North Campus 57 1
Альфа-Мобайл 82 1
Потапов Владимир 43 4
Бунин Павел 3 2
Носков Константин 239 2
Шадаев Максут 1161 2
Чугунов Никита 81 2
Никифоров Николай 1137 2
Любимов Олег 53 2
Вексельберг Виктор 154 2
Моисеев Алексей 33 2
Медведев Дмитрий 1664 2
Савцов Игорь 29 1
Валчев Стоян 48 1
Агафонова Наталия 41 1
Шершнев Георгий 14 1
Теленков Андрей 27 1
Смышляева Елена 2 1
Алутин Игорь 15 1
Аксенов Андрей 47 1
Зозуля Александр 11 1
Алексашенко Сергей 1 1
Панфина Ольга 1 1
Анохин Роман 1 1
Путин Владимир 3393 1
Чаркин Евгений 314 1
Поляков Сергей 75 1
Абакумов Евгений 224 1
Силуанов Антон 77 1
Путятинский Сергей 109 1
Кириченко Игорь 52 1
Хомков Игорь 46 1
Емешев Александр 10 1
Смирнов Александр 88 1
Антонов Александр 77 1
Попова Александра 10 1
Педоренко Андрей 42 1
Клявин Владимир 51 1
Емельянов Антон 63 1
Огуряев Дмитрий 85 1
Васильев Григорий 44 1
Прохоров Фёдор 83 1
Россия - РФ - Российская федерация 158923 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46209 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53636 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18855 3
Россия - СЗФО - Архангельская область 779 2
Казахстан - Республика 5856 1
Европа 24703 1
Земля - планета Солнечной системы 10704 1
Беларусь - Белоруссия 6090 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1021 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14561 1
Украина 7822 1
Грузия 1293 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 662 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51494 19
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17488 17
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6527 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55235 9
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7320 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26123 6
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1051 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10559 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4938 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6388 3
Доходность - ставка доходности - Rate of return 706 3
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 101 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3731 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5340 2
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 645 2
Информатика - computer science - informatique 1145 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5833 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6307 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6279 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1216 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2991 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 229 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 555 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15313 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3282 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Английский язык 6902 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 739 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5752 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8408 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1731 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8568 1
Зоология - наука о животных 2795 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2972 1
Финансовый сектор - Кредитование - Автокредитование - Сar loans 95 1
Доверительное управление - Доверительная собственность - траст 118 1
Финансовый сектор - Кредитование - Потребительское кредитование - потребительский кредит 159 1
Финансовый сектор - Кредитование - Рефинансирование 155 1
Минобороны РФ - ФГИС ЕРВУ - Реестр воинского учета - Воинский учёт - Призыв воинский - Отсрочка от армии (призыва) - Отсрочка от воинской обязанности - Отсрочка от срочной службы 159 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1095 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1173 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 503 2
Frank Media - Фрэнк Медиа 9 1
TAdviser - Центр выбора технологий 436 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 172 2
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 72 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 797 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1308 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 1
МГРИ - Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе - МГГРУ, РГГРУ и МГРИ-РГГРУ - Московская государственная геологоразведочная академия, МГГА 11 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 261 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
CNews AWARDS - награда 557 1
