Selectel анонсировала размещение третьего выпуска облигаций на 4 миллиарда рублей

Компания Selectel, российский провайдер ИТ-инфраструктуры, планирует разместить третий выпуск облигаций объемом 4 млрд руб. и сроком обращения 3 года в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P. Ориентир доходности — премия не выше 250 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ. Купонные выплаты будут осуществляться каждые 6 месяцев. Сбор книги заявок предварительно планируется провести 15 августа.

Привлеченные средства компания планирует направить на рефинансирование первого выпуска облигаций, которые будут погашены в феврале 2024 г., а также на финансирование инвестиционной программы компании.

«В первом полугодии 2023 г. ожидается рост выручки Selectel на 34% год к году до 4,8 млрд руб., что вместе с сильными результатами 2022 г. подтверждает позитивные прогнозы по росту рынка IaaS в России и нашу ведущую позицию на нем, — сказал Олег Любимов, генеральный директор Selectel. — Мы продолжаем инвестировать в расширение собственной инфраструктуры и продуктового портфеля, что обеспечивает стабильное развитие компании и увеличивает количество клиентов».

Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.

В ноябре 2022 г. рейтинг кредитоспособности Selectel был повышен на одну ступень сразу двумя рейтинговыми агентствами: АКРА — до уровня А+(RU) со стабильным прогнозом (прежний уровень A(RU)) и «Эксперт РА» — до уровня ruA+ со стабильным прогнозом (прежний уровень ruA).

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Дебютный выпуск облигаций объемом в 3 млрд руб. Selectel провел в феврале 2021 г. Ставка купона была установлена на уровне 8,5% годовых. Второй выпуск объемом в 3 млрд руб. компания разместила в ноябре 2022 г. Ставка купона была установлена на уровне 11,5% годовых.

В 2022 г. выручка Selectel увеличилась на 68% по сравнению с прошлым годом и достигла 8,1 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 81% год к году до 4,1 млрд руб. Рентабельность по EBITDA улучшилась на 4 п.п. до 50%. Чистая прибыль Selectel выросла в 4,6 раза до 1,4 млрд руб. вслед за ростом выручки и повышением операционной эффективности.