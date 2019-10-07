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«ВТБ Капитал инвестиции» обновили мобильное приложение для инвестиций

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Улучшенная функциональность и новые возможности

«ВТБ Капитал инвестиции» запустили обновленную версию мобильного приложения «ВТБ Мои инвестиции» с расширенным функционалом и новыми возможностями.

Пользователям стало доступно приобретение государственных облигаций для населения, размещаемых Министерством финансов РФ - ОФЗ-н. Бумаги не обращаются на бирже, доступны к покупке и продаже через банки-агенты, одним из которых выступает ВТБ. Комиссия брокера при такой инвестиции составит 0%, купонный доход выплачивается два раза в год и не облагается налогом. Сумма вложений – от 10 тыс. руб.

В новую версию приложения добавлен календарь купонов и дивидендов: их история и прогноз, расчет планируемых потоков платежей. Через купонный календарь можно посмотреть, по каким облигациям в ближайшее время будут выплаты. Там же работает сортировка по названию и размеру суммы к получению. Клиентам теперь не придется считать будущие поступления вручную. Приложение построит график платежей по купонам и погашениям по конкретному портфелю. В новой версии можно просматривать и ближайшие планируемые к выплатам дивиденды. «ВТБ Мои инвестиции» подскажет правильную дату для покупки акций с получением дивидендов.

Инвесторы также теперь смогут пользоваться дополнительными типами долгосрочных заявок: stop-loss и take-profit. Расширены описания торгуемых инструментов и эмитентов, добавлены подсказки для удобства открытия счета.

«Мы в постоянном режиме работаем над совершенствованием нашего продукта. Создание максимально удобного, простого и понятного сервиса – наш ключевой приоритет. И мы видим положительный отклик на эту работу: популярность платформы стремительно растет. В дальнейшем ее функционал будет только расширяться», - сказал Владимир Потапов, главный исполнительный директор «ВТБ Капитал инвестиции», старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.

На начало октября мобильное приложение «ВТБ Мои инвестиции» установило более 300 тысяч человек. Ежемесячно более 120 тысяч пользователей совершают через него минимум одну сделку. Оборот проведенных сделок уже превысил 2 трлн руб. Приложение доступно в App Store и Google Play.

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