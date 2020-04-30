Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Интеграция
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

ВТБ предлагает онлайн-покупку ценных бумаг

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

ВТБ одним из первых на рынке запускает сервис по покупке ценных бумаг в режиме онлайн и без визита в отделение. Услуга доступна клиентам ВТБ в интернет- и мобильном банке. По прогнозам банка, сервис позволит увеличить число клиентов ВТБ, зарегистрированных в системе торгов Московской биржи, до 1 млн человек.

На сегодняшний день клиенты ВТБ могут купить облигации ВТБ или ОФЗ-н прямо с мастер-счета. В ближайшее время в линейке ценных бумаг появятся биржевые паевые инвестиционные фонды в разных валютах.

Нативный интерфейс ВТБ-Онлайн прост и удобен в использовании, как для опытных, так и для начинающих инвесторов. Чтобы приобрести ценные бумаги пользователю необходимо зайти в раздел «Инвестиции» и совершить покупку. Минимальная сумма инвестиций составляет 10 тысяч рублей.

«Сделать инвестиции максимально простыми, понятными и доступными во всех каналах – наша стратегическая задача. Теперь в единой системе ВТБ-Онлайн клиентам будет доступна покупка облигаций ВТБ и ОФЗ-н – базовых инструментов для начинающих инвесторов. Если же клиенту интересен более широкий перечень бумаг, он сможет установить приложение «ВТБ Мои Инвестиции», которое представляет собой полноценный торговый терминал и дает доступ более чем к 5000 инструментов. Мы верим, что в скором времени инвестиции станут неотъемлемой частью сбережений для каждой семьи», — сказал Владимир Потапов, руководитель департамента брокерского обслуживания банка ВТБ — главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиций.

«Мы видим интерес розничных клиентов ВТБ к инвестиционным продуктам, и наша задача — предложить комплексный сервис для решения их финансовых потребностей. Новый функционал позволит сделать инвестиции еще доступнее для населения. Клиенты смогут не только открыть вклад или накопительный счет в ВТБ-Онлайн, но и купить базовые ценные бумаги, — отметил руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

В 2019 году клиенты ВТБ открыли более 550 тысяч новых брокерских счетов, из них более 90% онлайн. Число клиентов ВТБ, зарегистрированных в системе торгов Московской биржи, за прошлый год увеличилось в два раза с 319 тыс. до 650 тыс. человек. Мы ожидаем, что до конца года их количество составит порядка 1 млн человек.



Другие материалы рубрики

Онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности» CNews и Oracle проведут 21 мая

Онлайн-конференция CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» состоится 26 мая

Market.CNews запустил самый продвинутый агрегатор тарифов на CRM-системы

ОНЛАЙН-конференция CNews «Технологии для удаленной работы: решения и передовой опыт» состоится 29 апреля

ОНЛАЙН-конференция CNews «Облачные технологии: реальные возможности в новых условиях» состоится 19 мая

ОНЛАЙН-конференция CNews «HR-технологии в новых условиях» состоится 26 мая

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор внешнего SSD LaCie Rugged: неубиваемый малый

Как правильно установить телевизор и монитор: советы ZOOM

8 популярных мифов о пылесосах, которым не стоит верить

5 способов погулять, не выходя из дома: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Умный гидрогель для охлаждения смартфонов преобразует тепло в электричество

Еще один шаг к успешному хранению данных в ДНК сделан

Синтезирована самая сложная микрочастица в мире

Шаг к супербыстрым компьютерам: разработана платформа для оптического транзистора
Показать еще
Решение месяца

Какие СХД выбирают компании со стремительно растущими объемами данных

Игорь Буланов

руководитель отдела инфраструктурных сервисов ABBYY

ABBYY
Технология месяца

Почему российские компании переходят на новую Exadata X8M

Алексей Курочка

директор Oracle Systems в России и СНГ

Какие HR-процессы можно доверить ботам Как понять, что компании пора внедрять виртуальных роботов