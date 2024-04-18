IXcellerate создала резервную площадку для «Цифра банк»

Компания IXcellerate, оператор сети коммерческих дата-центров в России, и «Цифра банк», банк частных инвестиций, подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках контракта «Цифра банк» арендовал в дата-центре MOS1 (Северный кампус) стойки стандартной комплектации для размещения серверного оборудования, а также зарезервировал место под развитие. Об этом CNews сообщили представители Ixcellerate.

Стратегический фокус на надежность ИТ-инфраструктуры и максимальную доступность сервисов для клиентов в условиях неблагоприятного ИБ-ландшафта потребовал от «Цифра банк» создания еще одной площадки для размещения оборудования.

Заключению соглашения предшествовала тщательная инспекция IXcellerate: специалисты юридической службы, департаментов ИТ и ИБ, а также службы безопасности банка изучили все регламенты и аварийные карты ЦОД, особенности программной и физической защиты данных, уровень сертификации и обязательства оператора перед клиентами. Ключевым аргументом в пользу IXcellerate cтали безупречная репутация компании и полное соответствие уровню надежности Tier III, а также наличие действующего сертификата PCI DSS.

Стойки «Цифра банк» размещаются внутри машинного зала с пятью контурами физической безопасности, включая биометрическую систему контроля доступа и защиту от несанкционированного проникновения. Зона присутствия оснащена системой контроля и управления доступом (СКУД), оборудована датчиками раннего обнаружения дыма и спринклерами системы локального пожаротушения. Согласно SLA IXcellerate обеспечивает доступность сервиса на уровне 99,982% и поддерживает параметры охлаждения и климата в полном соответствии с мировым стандартом ASHRAE. Стойки обслуживаются несколькими операторами связи.

Сергей Степкин, директор по ИТ-инфраструктуре «Цифра банк»: «Название нашего банка отражает фокус на технологическое развитие. Для нас цифровизация – это не дань моде, а способ предоставить клиентам качественно новые возможности для планирования жизни, ведения бизнеса и управления благосостоянием. Один из факторов, определяющих внимание и интерес к нашим продуктам, — это быстрый и безотказный доступ. Приняв решение о расширении мощностей на еще одну площадку, мы искали партнера, который с полной ответственностью готов взять решение этой задачи на себя. IXcellerate зарекомендовал себя как провайдер услуг ЦОД, который всегда отвечает за свои обещания и обеспечивает своим клиентам бесперебойную работу. И теперь мы рады возможности в этом убедиться».

Андрей Аксенов, генеральный директор IXcellerate: «Мы знаем, какую роль играют технологии в современном мире, насколько их качество влияет на конкурентоспособность, удержание и привлечение клиентов. Поэтому для большинства наших заказчиков мы становимся не только провайдером услуг ЦОД, но и полноценным партнером, который берет на себя решение задач, определяющих успех компании на рынке. Для представителей финансовых структур параметры надежности и безопасности являются критически важными факторами. Мы понимаем это и ценим доверие, оказанное нам со стороны «Цифра банк».

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ООО «Цифра банк» предлагает линейку инвестиционных и классических финансовых продуктов. Банк является участником Системы страхования вкладов, а также Московской международной валютной ассоциации (ММВА) и Московской биржи. На 1 апреля 2024 г. чистые активы «Цифра банк» составили 20,4 млрд руб., собственные средства (капитал) — 3 млрд руб., уставный капитал — 1,4 млрд руб., средства клиентов — 16,8 млрд руб. В портфель ценных бумаг банка входят облигации федерального займа, а также бумаги эмитентов Московской биржи из котировального списка первого уровня.

ООО «Икселерейт» – оператор коммерческих дата-центров. IXcellerate предлагает индивидуальные решения по размещению серверного и телекоммуникационного оборудования (colocation). Услуги предоставляются на базе четырех дата-центров, расположенных на двух площадках в Москве (Северный и Южный кампусы).

Среди заказчиков компании − глобальные и российские корпорации, финансовые организации, облачные провайдеры, поставщики онлайн-услуг, операторы связи и другие организации, обрабатывающие большие объемы данных.