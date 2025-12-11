Цифра брокер ФФИН Банк Цифра банк

«Цифра банк» (коммерческое наименование ООО «ФФИН Банк») работает на рынке с 1990 года и предлагает линейку инвестиционных и классических банковских продуктов. Банк работает по универсальной лицензии ЦБ РФ № 1143 от 16.11.2021. На 1 ноября 2023 года чистые активы «Цифра банк» составили 18,4 млрд рублей, собственные средства (капитал) — 2,1 млрд рублей, уставный капитал — 1,4 млрд рублей, объем вкладов физических лиц — 15,9 млрд рублей. В портфель ценных бумаг банка входят облигации федерального займа, а также бумаги эмитентов Московской биржи из котировального списка первого уровня.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 4 дела, на cумму 42 173 161 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

