Копысов Виталий
Копысов Виталий и организации, системы, технологии, персоны:
|Лагунов Андрей 43 34
|Андрианов Павел 84 32
|Натрусов Артем 284 31
|Сологуб Денис 67 29
|Бурилов Андрей 105 29
|Тараторин Александр 58 28
|Воронин Павел 139 25
|Дмитриев Андрей 38 25
|Тютюнник Александр 41 25
|Меденцев Константин 98 24
|Фокин Валерий 45 24
|Козак Николай 163 24
|Сафрыгин Егор 37 24
|Ефёров Алексей 44 24
|Албычев Александр 151 23
|Полянская Нина 24 23
|Михалев Евгений 89 23
|Сирота Юрий 67 23
|Дорофеев Дмитрий 31 23
|Ульихин Павел 33 23
|Пчелин Юрий 38 23
|Руднева Валентина 26 23
|Шанина Ирина 27 23
|Алешкин Сергей 65 23
|Сыцко Дмитрий 25 23
|Мартынов Павел 26 23
|Новоселов Иван 33 23
|Голощапова Ирина 25 23
|Саратовский Николай 25 23
|Белоусов Максим 108 21
|Шадаев Максут 1015 21
|Глазков Александр 138 19
|Сотин Денис 205 18
|Гимранов Ринат 122 18
|Емельченков Сергей 140 17
|Дворкович Аркадий 210 17
|Трояновский Владимир 62 17
|Дьяченко Валерий 95 17
|Аитов Тимур 197 17
|Путятинский Сергей 86 17
|MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 954 1
|Open University - Открытый университет 45 1
|МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 46 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340890, в очереди разбора - 768681.
Создано именных указателей - 168623.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.