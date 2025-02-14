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Индексная книга (каталог) CNews*
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Копысов Виталий



14.02.2025 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2025» состоится 18 февраля 1
09.07.2024 Как перейти от цифровой к ИИ-трансформации 1
04.07.2024 Банк «Синара» подключился к универсальному QR-коду от НСПК 1
16.04.2024 Как запустить проект цифровой трансформации 1
26.03.2024 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2024» состоится 2 апреля 1
12.03.2024 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2024» состоится 2 апреля 1
11.03.2024 Для полного импортозамещения банкам надо еще не менее 5 лет 2
07.03.2024 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
26.02.2024 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2024» состоится 2 апреля 1
26.01.2024 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2024» состоится 20 февраля 1
15.06.2023 Успейте подать заявку на участие в CNews Forum Кейсы с участием главы Минцифры Максута Шадаева 1
13.06.2023 Осталась всего неделя до CNews Forum Кейсы 2023 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация 1
08.06.2023 ИТ в госекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
06.06.2023 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы с участием главы Минцифры 1
02.06.2023 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
30.05.2023 «Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
25.05.2023 Гиганты ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
18.05.2023 Остался месяц до CNews Forum Кейсы 2023 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация 1
16.05.2023 Когда программисты не нужны. Ведущие эксперты обсудят Low-code на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
11.05.2023 Импортозамещение: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
17.04.2023 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
16.03.2023 Глава Минцифры России Максут Шадаев участвует в CNews FORUM Кейсы. Идет регистрация 1
08.02.2023 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
13.07.2022 Банк «Синара» сделал доступными платежи в пользу госорганов через СБП 1
24.06.2022 Цифровая трансформация в условиях санкций: практический опыт 1
01.06.2022 Меньше недели остается до «CNews Forum Кейсы 2022» с участием главы Минцифры Максута Шадаева 1
31.05.2022 Глава Минцифры Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИКТ-отрасли на CNews FORUM Кейсы 7 июня. Задайте вопрос 1
27.05.2022 ИТ в госсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
24.05.2022 Осталось две недели до CNews Forum Кейсы 2022 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация 1
17.05.2022 Акулы импортозамещения: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
12.05.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев участвует в CNews FORUM Кейсы. До мероприятия остался месяц. Идет регистрация 1
11.05.2022 Как заработать на больших данных: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
29.04.2022 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
22.04.2022 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews Forum Кейсы при поддержке Минцифры 1
08.04.2022 Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы при поддержке Минцифры состоится в июне. Открыта регистрация 1
14.03.2022 Как будут развиваться цифровые сервисы банков 1
09.03.2022 Делобанк подключит оплату через СБП без открытия расчетного счета клиентам бизнес-маркетплейсов 1
19.01.2022 CNews приглашает на конференцию «Цифровизация финансового сектора 2022» 1
14.12.2021 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2022» состоится 1 марта 1
29.10.2021 Приложение «СБПэй» для iOS стало доступно клиентам СКБ-банка 1

Публикаций - 62, упоминаний - 63

Копысов Виталий и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12723 28
Luxms 82 25
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 236 24
Diasoft - Диасофт 882 22
Программный продукт ГК 63 17
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 17
Delta Computers - Дельта Компьютерс 97 14
МегаФон 8922 14
Directum - Директум 1098 14
InfoWatch - Инфовотч 1017 14
UseTech - Юзтех Интеграция 52 14
Gelarm - Геларм 36 14
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 128 9
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 8
SimbirSoft - СимбирСофт 75 8
SAP SE 5280 5
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 653 5
Polymedia - Полимедиа 138 5
Oracle Corporation 6705 4
Veeam Software 319 4
Dynatrace 56 4
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 448 3
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 413 3
Infinidat 32 3
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 28 3
Центр развития цифровых технологий 12 3
Ростелеком 9738 2
Google LLC 11818 2
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 13 2
Рексофт - Reksoft 419 2
Huawei 3946 2
Haulmont - Хоулмонт 111 2
G-Core Labs 73 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1010 2
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 2
Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Учреждение по цифровизации атомной отрасли 21 2
Диджитал Улей - Digital Hive 5 2
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 70 2
Accenture plc 682 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 511 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 211 57
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 42
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1638 37
МКБ - Московский кредитный банк 560 36
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 330 35
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7358 34
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 679 32
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 466 32
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1092 30
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 30
Лента - Сеть розничной торговли 2090 29
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 493 26
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 25
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 172 25
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 49 25
36,6 - аптечная сеть 90 25
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 235 24
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1031 24
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 24
Комус 94 24
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 23
Zenden Group - Дом одежды 65 23
МОСГАЗ 42 23
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 21
Почта России ПАО 2118 18
Сургутнефтегаз - СНГ 269 18
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 105 17
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 17
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 17
X5 Group - Перекрёсток 549 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2810 16
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 453 16
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 192 14
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 14
ГПБ - Газпромбанк 1086 12
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 11
Синара ГК - Sinara Group 101 11
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 10
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 9
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 241 9
Федеральное казначейство России 1783 26
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11710 19
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3061 18
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4775 17
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1910 5
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 60 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2721 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 241 4
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 293 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 310 3
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4988 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2898 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2866 2
Роскачество - Российская система качества 36 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1860 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1087 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 1
НПС НП - Национальный платежный совет 29 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3288 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 732 1
АФТ - Ассоциация Финтех 169 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 1
ASF - Apache Software Foundation 207 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50849 56
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5295 55
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66542 55
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2270 39
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30895 39
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2149 37
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19538 37
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4421 32
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 942 31
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6601 30
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4710 30
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27674 28
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5395 28
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 626 24
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1193 20
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 507 19
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7429 17
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1306 15
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 758 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13621 14
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1500 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21241 11
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3320 11
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 538 11
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2475 10
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1718 10
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4181 9
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 173 9
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5322 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12572 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24237 8
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4162 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12080 8
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3895 8
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5082 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15787 7
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5035 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10258 7
Agile software development - Гибкая методология разработки 635 6
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1051 6
Luxms BI 78 25
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 453 24
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 670 23
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 14
UseTech - UseBus 29 14
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 326 13
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 703 3
Apple - App Store 2897 3
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 146 3
Atos Bull Sequana 27 2
FlexSoft - FXL Платформа 56 2
Apple iOS 7835 2
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 275 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5231 2
НСПК - СБПэй 43 2
НСПК - Мир - банковская карта платежной системы 80 2
СалютДевайсы - GigaChat 196 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1085 2
FlexSoft - FXL Core System 4 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 309 1
Atos Bull Escala 13 1
Синара Банк - Fast Payments QR 1 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 1
FlexSoft - FXL Front Desk 5 1
FlexSoft - FXL Data Force 5 1
FlexSoft - FXL VaBank - Ва-Банк АБС 9 1
Huawei Cloud 60 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 575 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7099 1
Google Android 14047 1
Автодата - Национальная сервисная навигационно-телематическая платформа 10 1
Haulmont Jmix - CUBA Low Code Platform 42 1
ВТБ - Открытие ФК - Счастливый сотрудник 7 1
Haulmont CUBA Studio 6 1
Orbus Software iServer 5 1
Рексофт Лабс - SkillFlex 6 1
WhatsApp Messenger 1089 1
Microsoft Teams - MS Teams 549 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 770 1
IBM Mainframe z/OS 52 1
Лагунов Андрей 43 34
Андрианов Павел 84 32
Натрусов Артем 284 31
Сологуб Денис 67 29
Бурилов Андрей 105 29
Тараторин Александр 58 28
Воронин Павел 139 25
Дмитриев Андрей 38 25
Тютюнник Александр 41 25
Меденцев Константин 98 24
Фокин Валерий 45 24
Козак Николай 163 24
Сафрыгин Егор 37 24
Ефёров Алексей 44 24
Албычев Александр 151 23
Полянская Нина 24 23
Михалев Евгений 89 23
Сирота Юрий 67 23
Дорофеев Дмитрий 31 23
Ульихин Павел 33 23
Пчелин Юрий 38 23
Руднева Валентина 26 23
Шанина Ирина 27 23
Алешкин Сергей 65 23
Сыцко Дмитрий 25 23
Мартынов Павел 26 23
Новоселов Иван 33 23
Голощапова Ирина 25 23
Саратовский Николай 25 23
Белоусов Максим 108 21
Шадаев Максут 1015 21
Глазков Александр 138 19
Сотин Денис 205 18
Гимранов Ринат 122 18
Емельченков Сергей 140 17
Дворкович Аркадий 210 17
Трояновский Владимир 62 17
Дьяченко Валерий 95 17
Аитов Тимур 197 17
Путятинский Сергей 86 17
Россия - РФ - Российская федерация 145110 54
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43358 39
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17458 12
Европа 21799 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14137 7
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 824 5
Украина 7622 4
Грузия 1243 4
Монголия 349 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52194 2
Казахстан - Республика 5550 2
Беларусь - Белоруссия 5690 2
Индия - Bharat 5463 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1367 1
Америка Латинская 1818 1
Великобритания - Шотландия 338 1
Россия - УФО - Тюменская область 1158 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1459 1
Земля - планета Солнечной системы 10395 1
Израиль 2737 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3107 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17110 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 251 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3966 1
Бразилия - Федеративная Республика 2370 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 564 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48208 61
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5782 50
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51312 42
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 370 31
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24214 28
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14435 24
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2934 20
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13604 18
Экономический эффект 1071 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16364 12
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9865 10
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 253 10
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5675 9
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4844 7
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3178 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5441 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6160 6
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1218 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 5853 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3962 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3670 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10986 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5988 4
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 461 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18617 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5097 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8513 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2421 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6418 3
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 951 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2196 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7635 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2835 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29233 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5154 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2763 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5993 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7014 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3498 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5745 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1001 1
CNews Инновация года - награда 111 31
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8144 8
Gartner - Гартнер 3560 2
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 52 2
IDC - International Data Corporation 4911 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 689 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 74 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 112 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 954 1
Open University - Открытый университет 45 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 46 1
CNews FORUM Кейсы 225 34
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CNews Баттл 64 17
CNews AWARDS - награда 521 14
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2015 5
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 319 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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