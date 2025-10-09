Разделы

Цифровизация
|

Uniteller и «Синара Лаб» договорились при поддержке Гознака продвигать проекты в рамках национальной Платформы цифрового рубля

Uniteller и «Синара Лаб» договорились о совместном продвижении программного обеспечения и сервисов для банковской отрасли, а также о развитии проектов в рамках Платформы цифрового рубля. Сотрудничество сторон будет происходить при поддержке АО «Гознак», выступающем в качестве партнера в рамках этого проекта.

Соглашение предусматривает сотрудничество сторон в сфере разработки, внедрения и продвижения решений, отвечающих требованиям Центрального банка России и задачам цифровизации финансовой инфраструктуры. В рамках партнёрства компании будут совместно предлагать программные продукты, проводить интеграционные проекты, обеспечивать техническую поддержку и обмен экспертизой.

Также планируются совместные маркетинговые инициативы, участие в отраслевых мероприятиях, демонстрация совместных решений и расширение экосистемы партнерств для банков и финтех-компаний.

«Секретная сессия»: как выглядит продвинутая экосистема кибербеза
Безопасность

Нияз Шарипов, заместитель директора Uniteller: «Наше сотрудничество с «Синара Лаб» укрепляет позиции Uniteller в сфере платежных технологий и соответствует стратегическому курсу на поддержку цифрового рубля. Вместе при участии Гознака мы создаем решения в таких направлениях как ЦФА, Цифровой рубль, которые помогут банкам и их клиентам адаптироваться к новым регуляторным требованиям и цифровой экономике».

Виталий Копысов, директор по инновациям банковской группы «Синара Банк»: «Мы уверены, что объединение усилий с Uniteller позволит ускорить внедрение инновационных платежных сервисов и повысить эффективность банковской отрасли. Совместные проекты в таких направлениях как ЦФА, Цифровой рубль будут способствовать развитию национальной финансовой инфраструктуры».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алина Драпеко, «Антитрикс»: В ближайшие 2–3 года мы ожидаем переход от платформ к экосистемному подходу

Антон Уваров назначен управляющим директором «Авито Работы»

Сергей Верченов, К2Тех: ИТ следует рассматривать как инвестицию, а не как затраты

Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться

Исследование: как применяются в России low-code платформы

Москва попала в лидеры мирового рейтинга «умных городов». До первого места не хватило 0,1 балла

Конференции

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Показать еще

Наука

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне
Показать еще