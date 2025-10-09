Uniteller и «Синара Лаб» договорились при поддержке Гознака продвигать проекты в рамках национальной Платформы цифрового рубля

Uniteller и «Синара Лаб» договорились о совместном продвижении программного обеспечения и сервисов для банковской отрасли, а также о развитии проектов в рамках Платформы цифрового рубля. Сотрудничество сторон будет происходить при поддержке АО «Гознак», выступающем в качестве партнера в рамках этого проекта.

Соглашение предусматривает сотрудничество сторон в сфере разработки, внедрения и продвижения решений, отвечающих требованиям Центрального банка России и задачам цифровизации финансовой инфраструктуры. В рамках партнёрства компании будут совместно предлагать программные продукты, проводить интеграционные проекты, обеспечивать техническую поддержку и обмен экспертизой.

Также планируются совместные маркетинговые инициативы, участие в отраслевых мероприятиях, демонстрация совместных решений и расширение экосистемы партнерств для банков и финтех-компаний.

Нияз Шарипов, заместитель директора Uniteller: «Наше сотрудничество с «Синара Лаб» укрепляет позиции Uniteller в сфере платежных технологий и соответствует стратегическому курсу на поддержку цифрового рубля. Вместе при участии Гознака мы создаем решения в таких направлениях как ЦФА, Цифровой рубль, которые помогут банкам и их клиентам адаптироваться к новым регуляторным требованиям и цифровой экономике».

Виталий Копысов, директор по инновациям банковской группы «Синара Банк»: «Мы уверены, что объединение усилий с Uniteller позволит ускорить внедрение инновационных платежных сервисов и повысить эффективность банковской отрасли. Совместные проекты в таких направлениях как ЦФА, Цифровой рубль будут способствовать развитию национальной финансовой инфраструктуры».