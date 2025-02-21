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Все категории 169193
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Шарипов Нияз



21.02.2025 Uniteller и eKassir заключили соглашение о партнёрстве 1
23.01.2018 Uniteller выходит на рынок интернет-эквайринга Кыргызстана 1
01.04.2015 «АК Барс» банк подключился к операционно-клиринговому центру НСПК 1
27.05.2013 УЭК как бизнес-проект: станет ли он интересным для банков? 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Шарипов Нияз и организации, системы, технологии, персоны:

Сервис Плюс 183 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 319 1
БАРС Груп 546 1
Visa International 1950 2
Ак Барс Банк 272 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 87 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1883 1
НСПК - Национальная система платежных карт 819 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7375 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 58 1
Optima Bank - Оптима Банк 6 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 254 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4792 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50981 2
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 369 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1210 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5914 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1554 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10569 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1536 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12026 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5092 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15812 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66700 1
Нотариат электронный - Electronic notary - Цифровизация нотариусов 22 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24280 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5089 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Visa Electron 63 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 469 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 128 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5241 1
Катамадзе Анна 101 1
Дресен Александр 3 1
Садыралиев Ильгиз 1 1
Хасанов Марат 1 1
Демидов Михаил 133 1
Богаткин Алексей 31 1
Орловский Виктор 381 1
Россия - РФ - Российская федерация 145379 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1529 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43398 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1277 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 644 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 816 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 278 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 801 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1238 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17483 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 506 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48300 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51398 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2134 1
Экономический эффект 1072 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18661 1
Паспорт - Паспортные данные 2525 1
Типография - полиграфическое производственное предприятие 131 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 257 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9888 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1956 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10006 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24243 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 156 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3573 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 700 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342108, в очереди разбора - 766898.
Создано именных указателей - 169193.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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