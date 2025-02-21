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Uniteller и eKassir заключили соглашение о партнёрстве

Компании eKassir и Uniteller подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Партнёры намерены развивать технологический обмен, проводить совместные исследования и внедрять ИТ-решения для финансового сектора.

«Мы уверены, что совместная деятельность станет важным драйвером цифровой трансформации финансового сектора, повысит уровень кибербезопасности и укрепит конкурентоспособность банковских услуг в условиях стремительной цифровизации экономики», — сказал заместитель генерального директора Uniteller Нияз Шарипов.

Соглашение определяет общие принципы и направления сотрудничества, включая обмен профессиональными знаниями и опытом в создании высокотехнологичных решений. Основное внимание будет уделено поддержке проектов, связанных со внедрением цифрового рубля и развитием дополнительных функциональных модулей для банковской отрасли.

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«Мы как вендор, разработчик адаптера для доступа банков к платформе цифрового рубля Банка России, уверены, что в результате партнерства с компанией Uniteller получится предложить банковскому рынку не только высокотехнологичное и кибербезопастное коробочное ИТ-решение, но и оптимизировать стоимость проекта под ключ», — сказал соглашение генеральный директор eKassir Алексей Зотов.

Сотрудничество также предполагает участие специалистов компаний в образовательных и просветительских проектах, что будет способствовать повышению цифровой грамотности и укреплению доверия к финансовым технологиям. Соглашение вступает в силу с момента подписания и будет действовать в течение трех лет. В этот период стороны планируют реализовать пилотные проекты, направленные на совершенствование инфраструктуры цифровых платежей и оптимизацию процессов обработки транзакций.

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