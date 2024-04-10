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Optima Bank Оптима Банк

Optima Bank - Оптима Банк

«Оптима банк» — банк в Киргизии, предлагает юридическим и физическим лицам спектр банковских продуктов и услуг. Основан в 1992 году, имеет более 60 отделений во всех областях страны.

СОБЫТИЯ

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10.04.2024 Резидент «Сколково» обеспечит безопасность транзакций для крупнейшего банка Киргизии 2
09.04.2024 Резидент «Сколково» обеспечит безопасность транзакций для крупнейшего банка Киргизии 2
30.12.2019 Андрей Фомичев, ГК ЦФТ -

Если ничего не делать, для наполнения биометрической системы понадобится 50 лет

 1
23.01.2018 Uniteller выходит на рынок интернет-эквайринга Кыргызстана 2
07.06.2016 Eset NOD32 на защите информационной сети «Оптима Банка» 3
13.10.2015 R-Style Softlab построила хранилище данных для «Оптима Банка» 2

Публикаций - 7, упоминаний - 13

Optima Bank и организации, системы, технологии, персоны:

Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 5
SafeTech - СэйфТек 133 3
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 196 2
Stereotech - Стереотек 48 2
Яблочков Зарядные станции 46 2
Ovision - Овижн 53 2
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 128 2
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 157 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 1
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) - Нэтлинк - Комитен 76 1
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Ростелеком 10948 1
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Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 1
ESET - ESET Software 1161 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 1
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 119 2
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 33 2
Рапид Био 102 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Ставропольпромстройбанк 3 1
Итуруп АКБ 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Visa International 1993 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
СДМ-Банк 75 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 60 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
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Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
Linux OS 11533 1
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Oracle Java - язык программирования 3469 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 1
AADHAAR - Индийская биометрическая система 10 1
Газинформсервис - Jatoba - Ятоба СУБД 138 1
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Верестникова Дарья 43 2
Новиков Павел 113 2
Фомичев Андрей 74 1
Чебунина Ольга 31 1
Нятин Дмитрий 1 1
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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