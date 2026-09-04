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RegTech Regulatory Technology РегТех Регуляторные технологии Регулятивная песочница Regulatory Sandbox

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


04.09.2026 Китай и Республика Корея делают ИИ частью инфраструктуры науки (экспресс-информации ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) 1
29.12.2022 Максим Колесников, замглавы Минэка — в интервью CNews: В «Цифровую экономику» планируется добавить порядка 15 новых мероприятий 1
28.11.2022 Гознак в партнёрстве с ФРИИ начинает поиск стартапов 1
08.07.2022 «Магнит» присоединился к инициативе по тестированию беспилотных логистических коридоров 1
08.07.2022 На трассе М-11 «Нева» будет введен экспериментальный правовой режим для беспилотного грузового автотранспорта 1
10.09.2021 Рынок цифровизации транспорта и логистики к 2030 г. вырастет в 7 раз 1
08.02.2021 В России отрегулируют отношения человека с роботами и искусственным интеллектом 2
04.02.2021 Испорченные модели: как за один день потерять весь капитал с помощью искусственного интеллекта 1
28.01.2021 Закон о «цифровых песочницах» вступил в силу 1
11.01.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2020 г. 1
30.10.2020 Россия занялась созданием межконтинентального канала квантовой связи 1
29.10.2020 Правительство уполномочило организацию «Цифровая экономика» представлять интересы бизнеса в вопросе «цифровых песочниц» 1
29.10.2020 ИИ, блокчейн, большие данные и еще семь технологий прорвались в «регуляторные песочницы» 2
14.10.2020 Власти России интересуются, почему у цифровых гигантов прибыль выше, чем у других. «Все ли здесь правильно?» 1
22.07.2020 «Регуляторные песочницы» заработают в России в начале 2021 года 2
21.07.2020 Власти хотят отменить в России тайну переписки и врачебную тайну. Хотя бы в рамках эксперимента 1
06.07.2020 Путин раздал кучу подарков ИТ-отрасли и интернет-провайдерам 1
26.06.2020 Власти хотят обрабатывать персональную биометрию без письменного согласия россиян 1
08.04.2020 Фонд «Сколково» и МТС вошли в состав Ассоциации больших данных 1
30.12.2019 Андрей Фомичев, ГК ЦФТ -

Если ничего не делать, для наполнения биометрической системы понадобится 50 лет

 1
29.11.2019 Минэк нацелился сократить обновление законодательства для инноваций с 3-4 лет до 4 месяцев 3
24.10.2019 Андрей Гущин, CUSTIS -

Проекты цифровизации требуют глубокого погружения в ИТ-стратегию госзаказчика

 1
02.10.2019 Будущее искусственного интеллекта в России: как технологии превратятся в решения 1
22.05.2019 Путину написали полную оптимизма стратегию развития искусственного интеллекта в России 1
24.01.2019 Дубай отказывается от бумажных документов и заработает на управлении данными $2,7 млрд 1
12.07.2018 «Диасофт» вошла в десятку крупнейших поставщиков решений для анализа данных в России 2017 1
15.05.2018 Цифровую экономику могут ускорить с помощью экспериментов вне правового поля 2
07.11.2017 Программа для Путина: Российские законы пропустят через искусственный интеллект 1
27.04.2017 Путина просят оформлять в России ДТП без полиции по данным ГЛОНАСС 1

Публикаций - 29, упоминаний - 35

RegTech и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10999 6
Yandex - Яндекс 9298 5
МегаФон 10852 2
Microsoft Corporation 25823 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15952 2
VK - Mail.ru Group 3611 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9529 2
NeuroSky 6 1
Emotiv Systems 8 1
Call Miner 2 1
Box inc - box.com - box.net 375 1
ИИ-Технологии 319 1
E-Style Software House 16 1
Квантовая долина ИНТЦ 4 1
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 47 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3468 1
Apple Inc 13226 1
ИКС 550 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2399 1
SAS Institute 1085 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 490 1
Diasoft - Диасофт 1164 1
Philips 2100 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1008 1
ГЛОНАСС АО 283 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 143 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 541 1
МегаФон - oneFactor - Уанфактор - ЕдиныйФактор 42 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1113 1
УльтимаТек - Datana - Датана 31 1
Иннодата - Innodata 22 1
Integro Technologies - Интегро Текнолоджис 29 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 814 1
WayRay 8 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 128 1
Google LLC 12747 1
Nvidia Corp 4048 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8945 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3156 3
РЖД - Российские железные дороги 2101 2
ГПБ - Газпромбанк 1281 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1539 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1070 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 608 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
Globaltruck Management - Глобалтрак менеджмент - Глобалтрак лоджистик - Глобал Трак Сейлз 9 1
X5 Group - X5 Transport - X5 Транспорт - X5 Logistics - ИКС 5 Логистика 10 1
Итуруп АКБ 2 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
МКБ - Московский кредитный банк 659 1
BMW Group 483 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1900 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 537 1
Airbus Group - Airbus Industries 249 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 633 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 330 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 100 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 68 1
DIFC - Dubai International Financial Centre - Дубайская международная финансовая биржа 8 1
Optima Bank - Оптима Банк 7 1
GDEV - Nexters - Dentons 6 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 93 1
Ставропольпромстройбанк 3 1
Fintech Hive - Бизнес-акселератор 1 1
Startup Lab - Российский венчурный фонд 6 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2890 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5718 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6583 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4967 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5456 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3446 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3703 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13977 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3969 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2346 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5988 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3593 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 767 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2341 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1605 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 226 2
Минэкономразвития РФ - Департамент правовых основ цифровой экономики - Департамент развития цифровой экономики 12 1
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 42 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
Администрация Новгородской области - Губернатор Новгородской области - Новгородская областная Дума - органы государственной власти 22 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1086 1
Судебная власть - Judicial power 2515 1
Администрация Краснодарского края 64 1
РЦИС ООГО - Российский центр интеллектуальной собственности - Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности - Общероссийская общественно-государственная организация 22 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3336 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 310 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1699 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 403 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 991 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1196 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1543 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 373 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 178 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 784 1
Федеральное казначейство России 1951 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2880 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 329 4
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 57 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 143 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1527 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 410 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26558 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23161 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54330 13
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7920 12
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 775 11
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2829 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36477 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24563 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13448 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14024 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9585 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7530 6
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2903 6
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1663 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6630 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14041 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26063 6
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 713 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9968 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35385 5
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2302 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23052 4
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 1020 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6507 4
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2583 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7218 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6288 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11581 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12991 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3209 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12348 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3846 3
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1596 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8707 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5690 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4678 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4427 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2109 3
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1316 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12933 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6330 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1108 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 927 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 455 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2982 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 624 2
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 250 2
BMW HoloActive Touch 2 1
Emotiv Systems Epoc+ 2 1
Nvidia DriveNet 2 1
Airbus Fuel Consumption Cycle 2 1
ЦФТ AML - ЦФТ ЦФТAnti-money laundering 2 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - ФИЭМК - Федеральная интегрированная электронная медицинская карта 4 1
Минэкономразвития РФ - Нормотворчество ГИС 16 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 434 1
Microsoft Windows 16951 1
Microsoft Cortana - Microsoft Cortana Intelligence Suite 193 1
Apple Siri - Голосовой помощник 443 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 967 1
Google - Gmail 1025 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 557 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 239 1
Diasoft Flextera BI 17 1
Stafory - робот Вера 379 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 90 1
Diasoft Flextera 57 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 115 1
Depositphotos - фотобанк 406 1
Лаборатория Наносемантика - SOVA - Smart Open Virtual Assistant 22 1
AADHAAR - Индийская биометрическая система 10 1
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 82 1
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 46 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 90 1
Microsoft Azure Databricks 6 1
МФТИ - DeepPavlov - библиотека диалоговых систем 9 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3697 1
Генпрокуратура РФ - ГАС ПС - Государственная автоматизированная система правовой статистики 9 1
SAS ModelOps 13 1
Google Dialogflow 10 1
Nvidia TensorRT 17 1
Путин Владимир 3463 6
Мишустин Михаил 790 5
Тер-Степанов Дмитрий 23 3
Баканов Дмитрий 35 2
Павловский Фёдор 9 2
Давыдова Полина 20 2
Цыганов Андрей 6 2
Гущин Андрей 3 1
Колесников Максим 31 1
Парамонов Леонид 8 1
Алекса Степан 2 1
Гумеров Ирек 4 1
Ковнир Евгений 75 1
Аксаков Анатолий 164 1
Щеголев Игорь 699 1
Орловский Виктор 408 1
Осеевский Михаил 350 1
Чернышенко Дмитрий 581 1
Греф Герман 489 1
Чаркин Евгений 317 1
Белоусов Андрей 150 1
Абакумов Евгений 228 1
Попов Сергей 168 1
Паршин Максим 323 1
Слышкин Василий 129 1
Серебряникова Анна 77 1
Романенко Андрей 95 1
Дюбанов Анатолий 95 1
Лебедев Антон 53 1
Дроздов Игорь 45 1
Ибрагимов Руслан 35 1
Сергиенко Александр 14 1
Фомичев Андрей 74 1
Макаревич Николай 13 1
Попов Дмитрий 39 1
Наумов Виктор 126 1
Черкасов Илья 14 1
Кладов Виктор 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 167278 28
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13839 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54900 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19255 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47808 3
Сингапур - Республика 1958 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1267 2
Индия - Bharat 5891 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3665 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1424 2
Канада 5087 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2614 2
Казахстан - Республика 6079 1
Европа 25003 1
Земля - планета Солнечной системы 10889 1
Южная Корея - Республика 7077 1
Армения - Республика 2460 1
Беларусь - Белоруссия 6324 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19629 1
Германия - Федеративная Республика 13256 1
Африка - Африканский регион 3648 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 464 1
Италия - Итальянская Республика 4514 1
Франция - Французская Республика 8189 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2869 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14830 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 919 1
Индонезия - Республика 1064 1
Россия - ПФО - Самарская область 1593 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2310 1
Евразия - Евразийский континент 645 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2301 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1225 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 923 1
Нидерланды 3759 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 703 1
Малайзия 926 1
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ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1510 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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