Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
RegTech Regulatory Technology РегТех Регуляторные технологии Регулятивная песочница Regulatory Sandbox
- LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех
информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 29, упоминаний - 35
RegTech и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3463 6
|Мишустин Михаил 790 5
|Тер-Степанов Дмитрий 23 3
|Баканов Дмитрий 35 2
|Павловский Фёдор 9 2
|Давыдова Полина 20 2
|Цыганов Андрей 6 2
|Гущин Андрей 3 1
|Колесников Максим 31 1
|Парамонов Леонид 8 1
|Алекса Степан 2 1
|Гумеров Ирек 4 1
|Ковнир Евгений 75 1
|Аксаков Анатолий 164 1
|Щеголев Игорь 699 1
|Орловский Виктор 408 1
|Осеевский Михаил 350 1
|Чернышенко Дмитрий 581 1
|Греф Герман 489 1
|Чаркин Евгений 317 1
|Белоусов Андрей 150 1
|Абакумов Евгений 228 1
|Попов Сергей 168 1
|Паршин Максим 323 1
|Слышкин Василий 129 1
|Серебряникова Анна 77 1
|Романенко Андрей 95 1
|Дюбанов Анатолий 95 1
|Лебедев Антон 53 1
|Дроздов Игорь 45 1
|Ибрагимов Руслан 35 1
|Сергиенко Александр 14 1
|Фомичев Андрей 74 1
|Макаревич Николай 13 1
|Попов Дмитрий 39 1
|Наумов Виктор 126 1
|Черкасов Илья 14 1
|Кладов Виктор 4 1
|Наш Красноярский край 1 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 481 1
|Bloomberg 1636 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6111 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1145 1
|Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 95 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469953, в очереди разбора - 724934.
Создано именных указателей - 200564.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469953, в очереди разбора - 724934.
Создано именных указателей - 200564.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.