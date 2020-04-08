Фонд «Сколково» и МТС вошли в состав Ассоциации больших данных

Ассоциация больших данных (АБД) пополнилась двумя новыми участниками. Одним из участников стал фонд «Сколково», другим – оператор сотовой связи МТС. Организации присоединились к ассоциации для совместного развития рынка больших данных и консолидации усилий компаний по преодолению существующих барьеров и поиска новых возможностей для развития рынка.

Представители организаций войдут в состав всех комитетов АБД – технологического, правового, PR и стратегического, а также войдут в состав рабочих групп по проектам. «Сколково» в правлении ассоциации будет представлять председатель правления фонда Игорь Дроздов, а МТС – вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти и связям с общественностью Руслан Ибрагимов.

Игорь Дроздов, председатель правления фонда «Сколково», сказал: «Фонд “Сколково” осуществляет деятельность центра компетенций по нормативному регулированию цифровой экономики, и работа с большими данными – в центре многих наших инициатив. Также у наших ИТ-стартапов есть очевидный интерес к разработке и тестированию своих решений в области аналитики больших данных в партнерстве с крупнейшими игроками рынка. Поэтому мы считаем важным присоединиться к ассоциации. Например, нам интересны проекты АБД – создание технологических и регуляторных песочниц для обработки больших данных и обеспечение к ним доступа разработчиков, в том числе для создания на их основе новых сервисов для участников рынка».

Руслан Ибрагимов, вице-президент МТС по взаимодействию с органами государственной власти и связям с общественностью, отметил: «МТС, как крупнейший оператор мобильной связи в России и динамично развивающаяся ИТ-компания, активно использует большие данные не только в совершенствовании бизнес-процессов и работы сети, но и готовится задействовать Big Data в продуктах и услугах с новыми качествами и возможностями для клиентов. Мы рассчитываем, что Ассоциация больших данных в своем представительном составе внесет серьезный вклад в формирование законодательства в сфере больших данных в целях их дальнейшего вовлечения в оборот для общественного блага и повышения качества жизни людей».

Анна Серебряникова, президент Ассоциации больших данных, сказала: «Я искренне рада приветствовать МТС и “Сколково” в составе АБД. Вхождение МТС, наряду с уже работающими в АБД представителями – "Мегафоном", "Вымпелкомом" и "Ростелекомом" – обеспечит нам возможность учесть позиции всего телекоммуникационного рынка. Фонд “Сколково” же привнесет свою обширную экспертизу в сфере инноваций и работы со стартапами. Эти организации присоединились к Кодексу этики использования данных в прошлом году, и большим успехом является то, что наше сотрудничество переросло в совместную системную работу. Вступление МТС и фонда “Сколково” в состав ассоциации позволит сделать консолидированное мнение участников рынка, которое транслирует АБД, еще более комплексным и полным за счет позиций новых участников».