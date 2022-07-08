«Магнит» присоединился к инициативе по тестированию беспилотных логистических коридоров

Розничная сеть «Магнит» вместе с другими логистическими и транспортными компания подписала единую программу экспериментального правового режима (ЭПР) по реализации инициативы «Беспилотные логистические коридоры» на трассе М-11 «Нева». Соответствующая инициатива внесена в Минэкономразвития России. Формирование программы проходило при поддержке Минтранса России на площадке Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика». Принятие ЭПР ожидается осенью 2022 г. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

К 2024 г. на трассе М-11 будет запущен беспилотный логистический коридор. Введение ЭПР позволит в течение трех лет апробировать цифровые инновации на грузовом транспорте, включая проектирование, производство и эксплуатацию высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) и инфраструктуры для них, разработку сервисов по оказанию транспортных и логистических услуг в сфере беспилотных грузовых перевозок.

Особенностями ЭПР стали использование не только «умного (беспилотного) автомобиля», но и «умной дороги», а также широкий круг участников — представителей всех элементов цепочки перевозки. Отработка различных технических решений и бизнес-моделей грузового движения на М-11 позволит в кратчайшие сроки и с наименьшими затратами со стороны государства и бизнеса масштабировать проект на другие трассы.

В дальнейшем использование беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования позволит повысить безопасность движения, поспособствует созданию новых видов коммерческой деятельности, сократит издержки на оплату труда водителей на 30% до 2025 г., на топливо — на 28%.

«Магнит» является одним из крупнейших логистических операторов России с инфраструктурой из 45 современных распределительных центров по всей стране и собственным автопарком почти из 5500 грузовиков. Процессы дистрибуции розничной сети максимально автоматизированы и регулярно дополняются передовыми решениями, повышающими эффективность работы направления. Компания выступит одним из экспертов в апробации инициативы.

Дмитрий Баканов, заместитель министра транспорта России: «Внедрение новой технологии – это всегда риск, в том числе с точки зрения безопасности. Необходимо найти баланс между интересами разработчика (темпами внедрения технологии) и интересами общества (безопасностью). Принимая ЭПР, государство берет на себя юридические риски, и это позволит начать эксплуатацию грузовых автомобилей в беспилотном режиме на подготовленных транспортно-логистических коридорах, не дожидаясь, или, точнее, совместно с разработкой и принятием большего числа нормативных актов. Также в проекте БЛК государство обеспечивает финансирование создания инфраструктуры «умной дороги» – цифровой и нецифровой, необходимой для безопасной эксплуатации магистральных грузовых беспилотников. Мы уверены, что и бизнес пройдет свою часть пути: обеспечит разработку беспилотных грузовиков и отработку моделей беспилотной перевозки грузов. Важно, чтобы регулирование шло в ногу с технологическими и организационными процессами по работе ВАТС».

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Федор Павловский, директор по цепочкам поставок и логистике розничной сети «Магнит»: «Доставка беспилотными грузовиками в реальных условиях – это единственная возможность проверить устойчивость бизнес-моделей, на практике подтвердить экономические перспективы этого направления. Мы видим большой потенциал у беспилотных грузовиков, как инструмента существенного сокращения затрат транспортной логистики за счет автоматизации регулярных грузоперевозок на магистральных направлениях. Их эксплуатация позволит снизить нагрузку на экологию придорожных территорий за счет снижения расхода топлива, а также повысит безопасность дорожного движения. Внедрение беспилотных грузоперевозок в цепочки поставок – это, по сути, новый этап эволюции логистических процессов».

Полина Давыдова, исполнительный директор Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика»: «Транспортная отрасль – чемпион по числу принятых ЭПР. Уже открыты три «регуляторные песочницы», ряд интересных проектов находится на этапе подготовки. Но ЭПР на трассе М-11 – особый случай. Тут большое число участников, у них различные компетенции, интересы и роли в проекте, так как важно апробировать всю цепочку процессов беспилотной перевозки в коммерческом режиме с участием цифровой инфраструктуры. Год назад на ПМЭФ был создан проектный консорциум крупнейших игроков отрасли для реализации БЛК. В течение года эти компании на площадке Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» работали над формированием ЭПР и сейчас внесли соответствующую инициативу. Не могу не отметить консолидирующую роль Минтранса, без его участия и поддержки такое развитие проекта было бы невозможным».

«Беспилотные логистические коридоры» на М-11 — пилотный проект. Задача, утвержденная Правительством России, — к 2030 г. сделать беспилотными 19,5 тыс. километров российских дорог общего пользования. Технологические, организационные и бизнес-решения, которые будут отработаны в рамках ЭПР на М-11, лягут в основу будущих транспортно-логистических коридоров, и норм регулирования создания, сертификации и эксплуатации ВАТС и дорожной инфраструктуры.