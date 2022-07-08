На трассе М-11 «Нева» будет введен экспериментальный правовой режим для беспилотного грузового автотранспорта

Минэкономразвития России разработало проект постановления Правительства, которое предусматривает установление экспериментального правового режима на трассе федерального значения М-11 «Нева» для тестирования беспилотных грузовых автомобилей. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Среди инициаторов эксперимента заявлены такие участники транспортной отрасли как госкомпания «Российские автомобильные дороги», КАМАЗ и другие. Формирование программы проходило при поддержке Минтранса России на площадке ассоциации «Цифровой транспорт и логистика». Принятие ЭПР ожидается осенью 2022 г.

В настоящее время проект программы изучается федеральными органами исполнительной власти (Минтрансом России, Минпромторгом России и МВД России) и органами предпринимательского сообщества. Эксперимент осуществляется за счет средств и обязательств инициаторов и не является основанием для предоставления налоговых льгот.

Только после установления Правительством Российской Федерации экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных грузовиков на ограниченных участках дороги общего пользования федерального значения М-11 «Нева» в рамках реализации стратегической инициативы «Беспилотные логистические коридоры» компании-участники будут вправе начать эксплуатацию беспилотных грузовиков различных типов – как с водителем в кабине (не осуществляющим непосредственное управление), так и без водителя в кабине (вождение таких грузовиков будет выполняться удаленно, диспетчером). Оборудование и программное обеспечение, используемые для движения и контроля за ним, позволяют в любой момент осуществить остановку беспилотного грузовика, находящегося под контролем диспетчера.

Все беспилотные грузовики имеют декларацию производителя о безопасности и заключения о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза, выданные испытательной лабораторией по итогам испытаний на полигоне; кроме того, они постоянно проходят предрейсовый или предсменный контроль технического состояния, снабжены диагностической системой контроля.

К 2024 г. будет запущен беспилотный логистический коридор на трассе М-11. Для достижения этой цели должен быть решен ряд задач правового и технического регулирования. Введение ЭПР позволит в течение трех лет апробировать цифровые инновации на грузовом транспорте, которые включают в себя проектирование, производство и эксплуатацию высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) и инфраструктуры для них, разработку сервисов по оказанию транспортных и логистических услуг в сфере беспилотных грузовых перевозок.

Особенностями данного ЭПР являются использование не только «умного (беспилотного) автомобиля», но и «умной дороги», а также широкий круг участников, представляющих все элементы цепочки перевозки. Инициативу участия в проекте подтвердили производители ВАТС (КАМАЗ, НПО «Старлайн»), крупнейшие перевозчики («Глобалтрак лоджистик», «Магнит», Х5 Logistics), оператор инфраструктуры – государственная компания «Автодор».

«Введение экспериментально-правового режима на трассе М-11 «Нева» позволит на практике, в условиях естественной транспортной среды, апробировать коммерческое использование технологии беспилотных грузовиков, а также уточнить нюансы правового регулирования. Новелла эксперимента – использование инфраструктуры «умной дороги» для более эффективного управления транспортным средством в автоматизированном режиме. По итогам эксперимента нормативно-правовые наработки будут положены в основу изменений действующего законодательства», – отметил директор Департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития Российской Федерации Анатолий Дюбанов.

Все участники обязаны застраховать свою ответственность по обязательствам, возникающим вследствие причинения по их вине вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц в пользу третьих лиц на сумму не менее 10 млн руб. по каждому беспилотному грузовику на протяжении всего срока действия экспериментального правового режима (три года).

В настоящее время на аналогичных условиях осуществляет свою деятельность «Яндекс.испытания», осуществляя пассажирские перевозки. Случаев аварий или жалоб на их деятельность не выявлено.

«Внедрение новой технологии – это всегда риск, в том числе с точки зрения безопасности. Необходимо найти баланс между интересами разработчика (темпами внедрения технологии) и интересами общества (безопасностью). Принимая ЭПР, государство берет на себя юридические риски, и это позволит начать эксплуатацию грузовых автомобилей в беспилотном режиме на подготовленных транспортно-логистических коридорах, не дожидаясь, или, точнее, совместно с разработкой и принятием большего числа нормативных актов. Также в проекте БЛК государство обеспечивает финансирование создания инфраструктуры «умной дороги» – цифровой и нецифровой, необходимой для безопасной эксплуатации магистральных грузовых беспилотников. Мы уверены, что и бизнес пройдет свою часть пути: обеспечит разработку беспилотных грузовиков и отработку моделей беспилотной перевозки грузов. Важно, чтобы регулирование шло в ногу с технологическими и организационными процессами по работе ВАТС», – сказал заместитель министра транспорта Российской Федерации Дмитрий Баканов.

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«Транспортная отрасль – чемпион по числу принятых ЭПР. Уже открыты три «регуляторные песочницы», ряд интересных проектов находятся на этапе подготовки. Но ЭПР на трассе М-11 – особый случай. Тут большое число участников, у них различные компетенции, интересы и роли в проекте, так как важно апробировать всю цепочку процессов беспилотной перевозки в коммерческом режиме с участием цифровой инфраструктуры. Год назад на ПМЭФ был создан проектный консорциум крупнейших игроков отрасли для реализации БЛК. В течение года эти компании на площадке ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» работали над формированием ЭПР и сейчас внесли соответствующую инициативу. Не могу не отметить консолидирующую роль Минтранса, без его участия и поддержки такое развитие проекта было бы невозможным», – отметила исполнительный директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова.

«ЭПР дает возможность протестировать наши разработки в области беспилотного грузового транспорта на дорогах общего пользования – это очень важный этап, который следует за испытаниями нашей техники на закрытых территориях», – сказал заместитель генерального директора – директор по развитию КАМАЗ Ирек Гумеров.

Отработка различных технических решений и бизнес-моделей грузового движения на М-11 позволит в кратчайшие сроки и с наименьшими затратами со стороны государства и бизнеса масштабировать проект на другие трассы.

«Доставка беспилотными грузовиками в реальных условиях – это единственная возможность проверить устойчивость бизнес-моделей, на практике подтвердить экономические перспективы этого направления. Мы видим большой потенциал у беспилотных грузовиков, как инструмента существенного сокращения затрат транспортной логистики за счет автоматизации регулярных грузоперевозок на магистральных направлениях. Их эксплуатация позволит снизить нагрузку на экологию придорожных территорий за счет снижения расхода топлива, а также повысит безопасность дорожного движения. Внедрение беспилотных грузоперевозок в цепочки поставок – это по сути новый этап эволюции логистических процессов», – сказал директор по цепочкам поставок и логистике розничной сети «Магнит» Федор Павловский.

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Использование беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования не только позволит повысить безопасность движения, будет способствовать созданию новых видов коммерческой деятельности, но и сократит издержки на оплату труда водителей на 30% до 2025 г., на топливо – на 28%.

БЛК на М-11 – это пилотный проект. Задача, утвержденная Правительством России, – к 2030 г. сделать беспилотными 19,5 тыс. километров российских дорог общего пользования. Технологические, организационные и бизнес-решения, которые будут отработаны в рамках ЭПР на М-11, лягут в основу и будущих транспортно-логистических коридоров и норм регулирования создания, сертификации и эксплуатации ВАТС и дорожной инфраструктуры. В результате Российская Федерация войдет в число стран – мировых лидеров, начнется масштабная коммерческая перевозка грузов в беспилотном режиме.

В рамках стратегии цифровой трансформации Минтранса России, которая была утверждена Правительством России в декабре 2021 г., реализуется 6 проектов, а также 3 инициативы про будущее транспорта - беспилотники на воде, на дороге и в воздухе.

Эти три «беспилотных» проекта также вошли в перечень 42 инициатив социально-экономического развития до 2030 г., утвержденных премьер-министром России Михаилом Мишустиным.