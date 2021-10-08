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Роснано ФИОП
Фонд инфраструктурных и образовательных программ


08.10.2021 Разработчик «Байкалов» договорился о массовом выпуске «железа» на своих процессорах 1
20.07.2021 Прототип робота-мерчандайзера стартапа ФИОП «Роснано» прошел испытания в магазине «Спортмастер» 1
19.07.2021 В ФИОП «Роснано» назначен генеральный директор 2
13.07.2021 Стартап ФИОП «Роснано» приступил к продажам новой модели роботов для сортировки посылок 2
05.04.2021 «Дочек» «Т-платформ» скрытно переписали на структуры Промсвязьбанка и «Роснано» 3
01.04.2021 Рынок венчурных инвестиций Москвы 2020: итоги коронакризиса и самые привлекательные отрасли 1
30.03.2021 Утверждены национальные стандарты в области гибкой электроники 3
27.01.2021 ФИОП поддержал подготовку кадров для нанотехнологического направления в радиофотонике 1
21.01.2021 Темпы роста тонкоплёночной солнечной энергетики ожидаются на уровне 10% в год 2
29.12.2020 Создана образовательная программа для реабилитации пациентов с помощью экзоскелетов 1
24.11.2020 ФИОП поддержал подготовку специалистов по синтезу металлических порошков для аддитивных технологий 1
04.06.2020 В России разработана перчатка для VR с печатной электроникой 2
13.03.2020 В России появилось первое производство гибкой электроники 3
10.03.2020 «Роснано» открыла Российский центр гибкой электроники 1
26.11.2019 Серверный процессор «Байкал» с господдержкой в 1,2 миллиарда обречен задержаться минимум на 1,5 года 2
31.10.2019 Андрей Евдокимов, «Байкал Электроникс»: Хотим, чтобы российские процессоры мог купить любой желающий 3
22.10.2019 Рассекречены характеристики российского восьмиядерного процессора «Байкал». Цена 2
02.10.2019 Выпущен многострадальный отечественный процессор «Байкал» 2
29.07.2019 «Роснано» и РТУ МИРЭА подготовили образовательную программу по химическим технологиям в наноэлектронике 2
21.05.2019 ДОПОЛНЕНИЯ: Прогноз CNews сбылся. Уволился глава разработчика «Байкалов», затянувший выпуск процессора 2
05.02.2019 Убыточный ИТ-стартап группы «Роснано» получил первый госконтракт по ИТ за 6,5 лет существования 2
08.02.2017 ФИОП научит учреждения культуры работать с RFID-метками 3
01.09.2016 Инжиниринговая компания ФИОП разработает для Музея изобразительных искусств им. Пушкина систему охраны на базе RFID-меток 1
10.03.2016 Стартует второй этап проекта Startup Tour 2016 1
15.05.2015 Минпромторг России, «Роснано» и ФИОП объединили усилия с целью содействия импортозамещению 5
13.01.2015 Наблюдательный совет ФИОП одобрил дополнительное финансирование проекта e-Learning в размере 125 млн руб. 3
15.07.2014 Открыт нанотехнологический центр «Дубна» 1
26.11.2013 Открыт Зеленоградский нанотехнологический центр 1
10.09.2013 Наблюдательный совет ФИОП одобрил новую редакцию концепции образовательной деятельности 2
10.12.2012 Председателем набсовета фонда инфраструктурных и образовательных программ «Роснано» стал министр образования Дмитрий Ливанов 4
09.10.2012 В Москве пройдет VII «Фестиваль науки» 1
27.01.2012 «Т-Платформы» планируют создать нанотехнологический центр по проектированию микроэлектронных компонентов 1
24.01.2012 В России создают центр разработки микроэлектроники для суперкомпьютеров 1
28.12.2011 «Роснано» и «Росатом» приобрели по 25% акций технопарка «Саров» 2
18.11.2011 «Роснано» объявила победителей конкурса проектов нанотехнологических центров 1
03.10.2011 «Роснано» и Томская область готовят план сотрудничества в сфере нанотехнологий 1

Публикаций - 36, упоминаний - 67

Роснано ФИОП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Т-Платформы 274 6
Т-Нано - Нанотехнологический центр 32 6
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 5
Facebook 3768 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 302 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
ЦНН - Центр нанотехнологий и наноматериалов Республики Мордовия 3 2
ТехноСпарк - Троицкий нанотехнологический центр - TechnoSpark 18 2
FlexEnable 2 2
Holst Centre 3 2
РЦГЭ - Российский центр гибкой электроники 2 2
Mali 54 2
Microsoft Corporation 11226 2
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 19 1
SAP SE 3228 1
VK - Mail.ru Group 2490 1
Сигма.Томск 1 1
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 235 1
Dell EMC 2425 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Северсталь ПАО 204 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Альфа-Банк 1128 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Пульсар НПП - Научно-производственная организация 11 1
Чип и Дип 5 1
Роснано 456 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
Правительство Москвы 653 1
Мэр города Москвы 13 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 74 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
ОКАС - Объединение когнитивных ассоциативных систем 4 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 5
ARM64 - Архитектура процессора 1021 3
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1716 2
DDR - Double data rate 1080 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5449 2
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 438 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 942 2
ARM - Advanced RISC Machine 225 2
3D-печать 135 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 172 1
E-ink - electronic ink - E-Ink Carta - "Электронные чернила" - EDP - Electronic Paper Display - электронная бумага 179 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 321 1
IGZO IPS TFT - Indium Galium Zink Oxide - Оксид индия, галлия и цинка - Полупроводниковый материал для сенсорных панелей 35 1
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 120 1
ARMv8 - Архитектура процессора 60 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2398 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1585 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1685 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 5
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 4
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 65 3
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 2
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 2
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 42 2
Linux OS 4288 1
Microsoft Windows 10 6691 1
Intel x86 - Архитектура процессора 995 1
Panasas AS СХД 1 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Baikal Electronics - Байкал-S - серверный процессор 16 1
Опанасенко Всеволод 101 5
Евдокимов Андрей 54 4
Махсон Михаил 13 4
Чубайс Анатолий 106 3
Титов Борис 27 3
Собянин Сергей 211 2
Ковалевич Денис 5 2
Мурашов Александр 1 1
Анохин Александр 1 1
Гришин Александр 10 1
Михайлов Алексей 27 1
Дворкович Аркадий 169 1
Галкин Борис 1 1
Иванов Константин 17 1
Свинаренко Андрей 9 1
Комлев Владимир 29 1
Шишкин Владимир 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 14
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 65 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 3
Россия - СФО - Новосибирск 1988 3
Бельгия - Королевство 402 2
Новая Москва 45 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 2
Германия - Федеративная Республика 3693 2
Нидерланды 984 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 2
Европа 3798 2
Россия - Московская область - Королёв 85 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1140 1
Россия - Тольятти 238 1
Италия - Рим 72 1
Россия - Архангельск 216 1
Россия - Брянская область 86 1
Россия - Республика Карелия 308 1
Россия - Уфа 650 1
Россия - Владивосток 868 1
Россия - ПФО - Самара 1309 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Россия - Вологодская область 322 1
Азия - Азиатский регион 1532 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 5
Федеральный закон 211-ФЗ - О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий 4 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 421 1
ДЦП - Детские церебральные параличи 6 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 1
IDTechEx 3 2
IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 8 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 658 1
РАН - Российская академия наук 317 1
МГЛУ - Московский государственный лингвистический университет 3 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 16 1
МГМСУ - Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И.Евдокимова 6 1
ИМЕТ РАН - Институт металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН 1 1
ЧГУ - Череповецкий государственный университет 3 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 6 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771449, в очереди разбора - 675131.
Создано именных указателей - 46354.
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