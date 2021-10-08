Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Роснано ФИОП
Фонд инфраструктурных и образовательных программ
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Публикаций - 36, упоминаний - 67
Роснано ФИОП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Опанасенко Всеволод 101 5
|Евдокимов Андрей 54 4
|Махсон Михаил 13 4
|Чубайс Анатолий 106 3
|Титов Борис 27 3
|Собянин Сергей 211 2
|Ковалевич Денис 5 2
|Мурашов Александр 1 1
|Анохин Александр 1 1
|Гришин Александр 10 1
|Михайлов Алексей 27 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Галкин Борис 1 1
|Иванов Константин 17 1
|Свинаренко Андрей 9 1
|Комлев Владимир 29 1
|Шишкин Владимир 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771449, в очереди разбора - 675131.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771449, в очереди разбора - 675131.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru