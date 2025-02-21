Dsight Дисайт Платформа для венчурных инвестиций
Dsight — база данных, сфокусированная на технологических рынках и компаниях Евразии и Восточной Европы. Инструменты Dsight- скаутинг, исследования, предиктивная аналитика и визуализация.
Dsight и организации, системы, технологии, персоны:
|Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 239 1
|Microsoft Windows 2000 8661 1
|Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 95 1
|Мзоков Виталий 12 1
|Даббах Арсений 10 1
|Drucker Peter - Друкер Питер 3 1
|Раевская Анна 1 1
|Yunus Muhammad - Юнус Мухаммед 2 1
|Дутов Сергей 8 1
|Жаркова Дарья 1 1
|Лавров Владимир 70 1
|Yang Michael - Янг Майкл 6 1
|Crunchbase 74 2
|Ведомости 1021 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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