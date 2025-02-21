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Dsight Дисайт Платформа для венчурных инвестиций

Dsight - Дисайт - Платформа для венчурных инвестиций

Dsight — база данных, сфокусированная на технологических рынках и компаниях Евразии и Восточной Европы. Инструменты Dsight- скаутинг, исследования, предиктивная аналитика и визуализация.


21.02.2025 В три раза с 2022 года выросло количество слияний и поглощений на российском рынке ПО для бизнеса 1
26.06.2024 Softline купил разработчика ПО для проверки розничных сетей 1
08.04.2024 Российские компании предпочитают отечественные системы управления складами 1
30.06.2021 Телемедицина, нейрокомпьютерные интерфейсы и роботы: что ждет сферу социальных инноваций Москвы 1
01.04.2021 Рынок венчурных инвестиций Москвы 2020: итоги коронакризиса и самые привлекательные отрасли 1
24.09.2020 В центре инноваций «Лаборатории Касперского» проанализировали, как развивался венчурный рынок в первом полугодии 2020 года 1
30.07.2020 «Лаборатория Касперского» начинает поиск стартапов, работающих над решениями для защиты малого и среднего бизнеса 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Dsight и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4915 2
EY - Ernst & Young Global 373 2
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 124 2
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 2
F6S 2 1
VK - Mail.ru Group 3458 1
Gero 3 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 159 1
Яблочков Зарядные станции 44 1
Ovision - Овижн 46 1
Softline - Софтлайн 2847 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 242 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 45 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 99 1
Softline - Инверсум 7 1
Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 46 1
Stereotech - Стереотек 47 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 393 1
GoTech Innovation 8 1
Альфа-Банк 1778 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7375 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1640 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2730 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 389 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1357 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Digital Disrupt - Закрытый частный клуб венчурного капитала 6 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 920 1
Whoosh - ВУШ Холдинг 95 1
Рапид Био 101 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3063 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 163 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 246 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 273 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 30 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 64 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 337 1
Евросоюз - Европейский исследовательский совет - European Research Council, ERC 6 1
НАУРАН - Национальная ассоциация участников рынка альтернативных инвестиций 1 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13717 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66700 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5333 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12612 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24267 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21281 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50981 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1212 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1769 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12099 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5312 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12026 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15812 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27778 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5805 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2966 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6635 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13966 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1633 1
Экзоскелет - Exoskeleton 102 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 378 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2929 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7675 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4181 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2855 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1088 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1870 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6287 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2160 1
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 403 1
MedTech - Здравоохранение - Протезирование - Prosthetics - БиоМЭМС - Биомедицинские микроэлектромеханические системы - Бионика - бионические модели 162 1
Сервис знакомств - Сайты знакомств - Онлайн-знакомства - Dating - Дейтинг 89 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19609 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1108 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11445 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25511 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11673 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2385 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2842 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1973 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 239 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 95 1
Мзоков Виталий 12 1
Даббах Арсений 10 1
Drucker Peter - Друкер Питер 3 1
Раевская Анна 1 1
Yunus Muhammad - Юнус Мухаммед 2 1
Дутов Сергей 8 1
Жаркова Дарья 1 1
Лавров Владимир 70 1
Yang Michael - Янг Майкл 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 145379 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43398 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14222 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52227 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 1
Европа 21808 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7499 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5110 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16386 3
Инвестиции венчурные - Venture investments 2134 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3672 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8761 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18661 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29298 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24243 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51398 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4492 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4909 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11002 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10006 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1233 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9888 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6171 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1966 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2334 1
Здравоохранение - Реабилитация 379 1
Quality of Life - Качество жизни 32 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 395 1
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 178 1
ОВЗ - Ограниченные возможности здоровья 18 1
Шрифт Брайля - Брайлевский шриф - рельефно-точечный тактильный шрифт 72 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 622 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3191 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7037 1
Visionary - Визионер - Визионерство 111 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14471 1
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 136 1
Аудит - аудиторский услуги 2688 1
Crunchbase 74 2
Ведомости 1021 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 324 1
Kaspersky Open Innovation Program 6 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 1
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