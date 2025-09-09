Разделы

09.09.2025 Карточка товара за пару кликов. Как ИИ ускоряет создание продуктового контента и снижает его стоимость 1
29.11.2024 Как правильно воспитать искусственный интеллект 2
14.11.2024 Brandquad представил новый инструмент для управления цифровыми активами 4
17.09.2024 Почему не все PIM-системы одинаковы. Выясняем особенности внедрения PimCore 1
27.11.2023 Как продолжить цифровую трансформацию в условиях импортозамещения 1
23.10.2023 Не просто картинки: производители DAM-платформ делят рынок в 8 млрд долларов 2
17.02.2021 «Сёрчинформ»: бюджеты сокращаются, оснащенность системами для защиты от утечек остается недостаточной 1
25.11.2020 Иван Шубин, «Элекснет» -

Средним компаниям из нефинансового сектора лучше отдавать ИБ на аутсорсинг

 2
21.11.2014 Борьба с киберпреступностью набирает обороты 1
13.08.2013 Приложения OpenText теперь поддерживают платформу SAP HANA 1
30.11.2012 Daminion выпустила DAM-систему для малого бизнеса и домашних пользователей 2
24.05.2011 Виктор Орловский: В будущем "Сбербанк" будет оказывать ИТ-услуги сторонним компаниям 1
01.03.2011 Adobe предлагает новое решение для управления потребительским опытом в интернете 1
04.08.2010 Adobe пробирается на рынок ECM 1
04.09.2008 Объем рынка DAM-систем превысит $1 млрд к 2013 г. 2
08.08.2002 DAM-системы: динамично развивающаяся отрасль корпоративного софтверного рынка 4
19.04.2002 Documentum представила новые продукты для управления медиаконтентом 1
13.02.2002 Documentum стала поставщиком промышленной платформы класса Enterprise Content Management 1
16.01.2002 Documentum анонсировала выпуск Documentum Media Server 1

Adobe Systems 1563 5
SAP SE 5380 3
Microsoft Corporation 25035 3
IBM - International Business Machines Corp 9505 3
Picvario - Пикварио 18 3
8711 3
Oracle Corporation 6801 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 604 2
OpenText 212 2
Oracle Siebel Systems 512 2
Digital Assets 9 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13689 2
Ростелеком 10102 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 217 2
R-Vision - Р-Вижн 188 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 930 2
Sony Pictures Entertainment - Verant Interactive - Sony Pictures Imageworks - Sony Pictures Animation - Sony Pictures Digital 156 2
Корус Консалтинг ГК 1285 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5710 1
HP - Hewlett-Packard 3630 1
Cisco Systems 5183 1
TerraLink - ТерраЛинк 287 1
Dell EMC 5059 1
Docsvision - ДоксВижн 1023 1
АйТи 1418 1
Yahoo! 3701 1
Alfresco Software 147 1
Специальные технологии 67 1
Oracle - BEA Systems 161 1
Paybot 68 1
Microsoft Xbox Game Studios - Microsoft Studios - Microsoft Game Studios - Microsoft MSN Games - Microsoft Gaming Zone - Microsoft Entertainment and Devices Division 73 1
Brandquad - Бренд Квад 13 1
Цифровые активы 140 1
Telegram Group 2379 1
Ростелеком - TData - ТДата 42 1
OpenAI 308 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2251 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 224 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 339 1
CoWork - Коворкинг Платформ 18 1
McDonald’s - Макдоналдс 201 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7875 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 275 3
Абсолют Банк 239 2
Walt Disney Company 632 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1287 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1099 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2933 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 481 2
Русагро Группа Компаний 321 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 496 2
Hyundai Motor Company 407 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 127 1
Еврофинанс Моснарбанк АКБ - Eurofinance 32 1
Сбер - Сбербанк Северо-Восточный банк 4 1
United Airlines - авиакомпания 93 1
BP - British Petroleum 182 1
Dow Chemical Company (TDCC) 33 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 191 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 66 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 1
Альянс Банк 20 1
Delta Air Lines - авиакомпания 89 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 667 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 171 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 230 1
Кофемания 66 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 54 1
Savina Legal - Савина Лигал 15 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 80 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 71 1
РЖД - Российские железные дороги 1967 1
ВТБ - Почта Банк 484 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 535 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - оператор каршеринга 90 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1738 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 328 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 502 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 457 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1964 2
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 143 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 121 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 355 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1881 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12501 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2088 1
Федеральное казначейство России 1839 1
Судебная власть - Judicial power 2367 1
IPTC - International Press Telecommunications Council - Международный Совет по Прессе и Телекоммуникациям 6 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55048 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70492 11
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1367 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22360 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31248 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7803 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21895 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9875 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11059 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32916 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11667 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16675 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7072 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7322 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14193 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11895 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12038 4
WCM - Web Content Management System - система управления веб-содержимым 75 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16368 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25462 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7127 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30320 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13092 3
Data monetization - Монетизация данных 1759 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21542 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3382 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14227 3
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3265 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8412 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6500 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10857 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5536 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12692 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5797 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2530 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5738 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5335 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7289 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7647 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9447 2
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 402 5
Oracle Java - язык программирования 3280 2
OpenAI ChatGPT 460 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 68 2
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 90 2
Новые облачные технологии - МойОфис 842 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 323 2
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 388 2
Бизнес Технологии - Global-ERP 69 2
Adobe Photoshop 784 2
Adobe Illustrator 131 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 482 1
Microsoft Windows XP 2412 1
Microsoft Windows 7 1990 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 204 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 86 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2294 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1424 1
Microsoft Windows 16117 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 164 1
SAP Mobile Platform - SAP Afaria EMM 23 1
Adobe Business Catalyst - Adobe SiteCatalyst 10 1
SAP Solutions - SAP Solution Manager 37 1
OpenText ECM Suite - OpenText Enterprise Content Management - OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 31 1
OpenText Vendor Invoice Management for SAP Solutions 2 1
OpenText EFM - OpenText Employee File Management for SAP Solutions 3 1
SAP 360 Customer 4 1
SAP Portal Content Management 2 1
SAP Document Presentment 1 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5079 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 246 1
SAP Ariba 298 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 800 1
Adobe Digital Enterprise Platform - Adobe Digital Marketing Suite - Adobe Online Marketing Suite - Adobe Marketing Cloud 23 1
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 57 1
БИС - ITQuick - Jumse 50 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 77 1
AutoFAQ - Xplain 10 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 224 1
Шадаев Максут 1101 2
Урусов Виктор 136 2
Кирьянова Александра 141 2
Аникин Дмитрий 53 2
Нестеров Алексей 149 2
Фомин Сергей 20 2
Андреев Владимир 99 1
Галстян Эрик 8 1
Хайретдинов Марат 10 1
Орловский Виктор 394 1
Романов Дмитрий 67 1
Мушаков Игорь 36 1
Потапов Александр 29 1
Хлызов Андрей 21 1
Синюшин Константин 16 1
Поддубный Алексей 6 1
Aima Zippy - Эйма Зиппи 1 1
Трещук Андрей 22 1
Barnert Patrick - Барнерт Патрик 5 1
Pelz-Sharpe Alan - Пельц-Шарп Алан 7 1
Пегасов Сергей 55 1
Катрич Алексей 43 1
Михайлов Алексей 86 1
Сенкевич Виктор 30 1
Денисов Филипп 7 1
Королев Илья 16 1
Ермаков Валерий 133 1
Панченко Иван 152 1
Суровец Дмитрий 100 1
Евсеев Артем 38 1
Глазков Александр 146 1
Граденко Михаил 40 1
Кубарев Алексей 56 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 388 1
Мельникова Алиса 96 1
Беляев Владислав 94 1
Козырев Алексей 326 1
Геллерман Михаил 44 1
Анпилов Антон 19 1
Самойленко Дмитрий 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 152783 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14356 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44922 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52960 4
Европа 24502 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17792 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4047 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2516 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7914 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1015 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 243 1
Америка - Американский регион 2181 1
Нидерланды 3586 1
Франция - Французская Республика 7940 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3115 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18203 1
Сингапур - Республика 1889 1
Европа Восточная 3114 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50209 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14615 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53813 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4844 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25355 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31027 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8146 3
Аудит - аудиторский услуги 2947 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6171 2
Философия - Philosophy 475 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8098 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5231 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1163 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6213 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5282 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5172 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6778 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9681 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 374 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6077 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1034 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6683 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11507 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4241 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9367 2
Экономический эффект 1156 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2642 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11276 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2022 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3301 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1714 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4583 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2631 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7173 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1304 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5355 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6412 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5144 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2813 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6509 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2719 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8297 1
ABI Research 234 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 344 1
Forbes Global 2000 49 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 239 1
CNews Инновация года - награда 129 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 63 1
IDC - International Data Corporation 4930 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3403 1
Gartner - Meta Group 8 1
Real Story Group 15 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 927 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1174 2
CNews AWARDS - награда 534 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2088 1
CNews FORUM Кейсы 279 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 72 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2548 1
SearchInform Road Show 9 1
