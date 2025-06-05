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Сбер Сбербанк Технологии Sber Platform V Product 360


  • Platform V Product 360 — это готовый инструмент для управления продуктовым каталогом, хранения маркетинговой информации, работы с карточками товаров и выгрузки данных в каналы продаж. Продукт   эксплуатируется в масштабах Сбера и позволяет автоматизировать ведение каталога различных банковских услуг.

УПОМИНАНИЯ


05.06.2025 Решение «СберТеха» поможет ритейлу быстрее создавать изображения для продуктовых каталогов с помощью нейросети Kandinsky 1
03.09.2024 Решение «СберТеха» поможет ритейлу создавать контент для продуктовых каталогов в два раза быстрее с помощью GigaChat 1
04.12.2023 СберТех проведет вебинар, посвященный замене зарубежных PIM 1
29.11.2023 Импортозамещение решений для управления продуктовым каталогом: вебинар «СберТеха» 1
22.11.2023 Импортозамещение решений для управления продуктовым каталогом: вебинар СберТеха 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 553 4
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 393 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7628 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68360 3
PIM - Product Information Management - Управление информацией об изделии 132 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21876 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20860 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12416 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1252 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7566 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15075 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 212 4
СалютДевайсы - GigaChat 251 1
Лисный Антон 3 3
Россия - РФ - Российская федерация 149421 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9150 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49314 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364057, в очереди разбора - 752800.
Создано именных указателей - 176222.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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