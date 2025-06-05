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Сбер Сбербанк Технологии Sber Platform V Product 360
- Platform V Product 360 — это готовый инструмент для управления продуктовым каталогом, хранения маркетинговой информации, работы с карточками товаров и выгрузки данных в каналы продаж. Продукт эксплуатируется в масштабах Сбера и позволяет автоматизировать ведение каталога различных банковских услуг.
УПОМИНАНИЯ
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 553 4
|МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 393 2
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