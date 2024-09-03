Решение «СберТеха» поможет ритейлу создавать контент для продуктовых каталогов в два раза быстрее с помощью GigaChat

Российский разработчик программного обеспечения «СберТех» (входит в группу Сбербанка) интегрировал GigaChat для бизнеса в систему Platform V Product 360 для централизованного управления большими массивами данных о товарах. Новая функциональность позволит автоматически заполнять товарные карточки. По оценкам разработчика, решение может ускорить процесс подготовки маркетинговых описаний и продуктовых материалов как минимум вдвое. Кроме того, внедрение продукта поможет бизнесу сократить расходы на создание контента и уменьшить число возможных ошибок благодаря встроенному контролю качества и автоматической проверке текстов. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

GigaChat умеет генерировать релевантные описания в соответствии с запросами пользователей и выбирать из нескольких вариантов ответа.

Platform V Product 360 — это готовый инструмент для управления продуктовым каталогом, хранения маркетинговой информации, работы с карточками товаров и выгрузки данных в каналы продаж. Продукт более четырех лет успешно эксплуатируется в масштабах Сбербанка и позволяет автоматизировать ведение каталога различных банковских услуг.

Решения зарегистрированы в Реестре российского ПО, подходят для задач импортозамещения, а также соответствуют корпоративным стандартам в области безопасности, надежности и производительности.