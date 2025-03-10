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Востриков Денис


10.03.2025 Прибыль российских ИКТ-компаний за год выросла на 22,6% и достигла 1,17 триллионов 1
18.11.2024 Новый налог на рекламу в интернете составит от 3% до 5%. Есть риск двойного сбора 1
02.07.2024 Через тернии к льготам. ИТ-компаниям хотят ужесточить правила получения льгот по налогу на прибыль 1
27.03.2024 В России сократят список ИТ-льготников по налогу на прибыль 1
26.10.2023 Минцифры хочет продлить нулевой налог на прибыль для ИТ-компаний 1
21.06.2023 ИТ и связь стали самым быстрорастущим сектором российской экономики 1
14.03.2023 Российским ИТ-компаниям могут отменить налог на прибыль навсегда 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Востриков Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Базальт СПО - BaseALT 665 2
Yandex - Яндекс 7473 2
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 134 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3979 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1007 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3363 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11783 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 2
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Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 296 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 677 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67080 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19780 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51284 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12637 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12144 1
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DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2168 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11154 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9469 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51585 4
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1335 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8640 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48450 3
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ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 228 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13723 1
Минобороны РФ - ФГИС ЕРВУ - Реестр воинского учета - Воинский учёт - Призыв воинский - Отсрочка от армии (призыва) - Отсрочка от воинской обязанности - Отсрочка от срочной службы 148 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14568 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6013 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7553 1
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ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2772 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3678 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3982 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5453 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2951 1
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8671 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 349 1
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Инвестиции венчурные - Venture investments 2139 1
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Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 169 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 280 1
Ведомости 1033 3
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 110 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 141 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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