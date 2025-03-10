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Востриков Денис
Востриков Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|Базальт СПО - BaseALT 665 2
|Yandex - Яндекс 7473 2
|HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 134 1
|Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3979 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1087 1
|МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1437 1
|Путин Владимир 3202 3
|Смирнов Алексей 243 2
|Шойтов Александр 78 2
|Шадаев Максут 1018 2
|Синенко Александр 2 2
|Паршин Максим 316 1
|Немкин Антон 38 1
|Казарян Карен 74 1
|Махлин Дмитрий 97 1
|Егоров Никита 4 1
|Чернышенко Дмитрий 569 1
|Мишустин Михаил 685 1
|Собянин Сергей 397 1
|Григоренко Дмитрий 100 1
|Зеленская Анна 2 1
|Калаев Дмитрий 22 1
|Ведомости 1033 3
|ВГТРК - Россия 24 - телеканал 110 1
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