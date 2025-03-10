Прибыль российских ИКТ-компаний за год выросла на 22,6% и достигла 1,17 триллионов

В 2024 г. сектору информационных и коммуникационных технологий удалось преодолеть негативные тенденции на рынке, несмотря на санкционные ограничения. ИКТ-компании, продемонстрировавшие положительную динамику и получили суммарную прибыль около 1,56 трлн руб., что на 20,1% больше в годовом исчислении. Вместе с тем убыточные предприятия нарастили общие потери на 13,2% — до 389,9 млрд руб. В итоге, сальдо прибылей и убытков составило указанные 1,17 трлн руб.

Рост прибыли

Российские компании в 2024 г., ведущие деятельность в области информации и связи, зафиксировали чистую прибыль в размере 1,17 трлн руб., об этом говорится отчете Федеральной службы государственной статистики (Росстат) России. В 2023 г. этот показатель равнялся лишь 954 млрд руб.

По данным Росстата, ИКТ-компании, продемонстрировавшие положительную динамику в 2024 г., получили суммарную прибыль около 1,56 трлн руб., что на 20,1% больше в годовом исчислении. Вместе с тем убыточные предприятия нарастили общие потери на 13,2% — до 389,9 млрд руб. В итоге, сальдо прибылей и убытков составило указанные 1,17 трлн руб.

По направлению издательской деятельности чистая прибыль компаний в России в 2024 г. достигла 65,4 млрд руб., показав рост на 21,3% в годовом исчислении. Работы в сфере телекоммуникаций принесли 280,7 млрд руб., что на 1,4% меньше год к году. Деятельность в области информационных технологий (ИТ) обеспечила чистую прибыль на уровне 66,9 млрд руб. с прибавкой в 58% по сравнению с 2023 г.

Фотобанк Фотодженика - Денис_Востриков В России прибыль ИКТ-компаний за год выросла на 22,6% и достигла 1,17 трлн руб.

Доля прибыльных российских организаций, осуществляющих деятельность в области информации и связи, в 2024 г. составила 72%, убыточных — 28%. Для сравнения в 2023 г. эти показатели равнялись соответственно 71,7% и 28,3%.

В 2024 г. оборот российских ИКТ-компаний достиг 10,89 трлн руб., что на 28,8% больше по сравнению с 2023 г. В этой сумме 287 млрд руб. пришлось на издательскую деятельность (плюс 4,2%), 2,77 трлн руб. — на деятельность в сфере телекоммуникаций (плюс 6,2%), 1,92 трлн руб. — на деятельность в ИТ-области (+38,2%). Разработка компьютерного программного обеспечения (ПО), консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги обеспечили 4,97 трлн руб. (+40%).

Топ-10 самых быстрорастущих сегментов ИКТ-рынка

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) в декабре 2024 г. представил рейтинг десяти наиболее динамично развивающихся технологических индустрий России. В исследование вошли компании с годовой выручкой от 100 до 250 млн руб., продемонстрировавшие минимум двукратный рост.

Лидером рейтинга стал сегмент финансовых технологий, где выявлено 14 быстрорастущих компаний. Второе и третье места разделили направления управления данными и кибербезопасности, каждое представлено 12 компаниями. В сфере четвертой промышленной революции исследователи обнаружили восемь динамично развивающихся предприятий.

По информации ФРИИ, три следующих направления — логистика, аппаратное обеспечение и автоматизация бизнес-процессов — представлены каждое семью успешными компаниями. В телекоммуникационном секторе отмечено шесть быстрорастущих организаций.

Замыкают десятку лидеров технологии голосовой связи и энергетические разработки, в каждом из этих направлений выявлено по пять успешных компаний.

По результатам глубинных интервью журналистов RB.RU с руководителями ИT-компаний определены основные драйверы роста: ИТ-импортозамещение, планомерное развитие рынка, освоение низкоконкурентных ниш и внедрение продуктового подхода. Примечательно, что 75% опрошенных руководителей прогнозируют пятикратное увеличение масштабов своего бизнеса до 2028 г.

Экспортный потенциал

Российские ИТ-продукты наращивают экспорт. В феврале 2025 г. они особенно востребованы в странах Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки. Наиболее активно экспортируются решения в сфере кибербезопасности, финтеха, автоматизации бизнеса, искусственного интеллекта (ИИ), облачных технологий. Некоторые игроки рынка отмечают, что в 2025 г. планируют нарастить объемы экспорта в дружественные страны в два раза.

После снижения экспорта ИТ-услуг в 2022–2023 г. в 2024 г. наблюдается рост. По данным «Руссофта», экспорт может увеличиться на 10–12% за весь 2024 г. (подсчет еще ведется). В Московском экспортном центре сообщили, что объем поддержанного экспорта информационно-коммуникационных технологий (ОПЭ ИКТ) в денежном выражении в 2024 г. составил 1,186 млрд руб., рост в сравнении с 2023 г. — в 2,1 раза. Из данного объема 99,8% — экспорт в дружественные страны.

Некоторые компании — экспортеры российских ИТ-продуктов прогнозируют активный рост и в 2025 г. «Мы намерены расширять как географию своего присутствия, так и свое предложение в имеющихся странах и прогнозируем рост экспорта в 2025 г. не менее чем в два раза относительно 2024 г.»,— делится планами исполнительный директор ITGlobal Василий Белов.

В финтех-секторе популярны платформы для онлайн-платежей, такие как Qiwi и «Т-Банк», которые находят спрос в странах Восточной Европы и Содружества Независимых Государств (СНГ). Другие эксперты называют популярные продукты SafeTech и iFellow.

Российские компании активно сотрудничают с Индонезией, Индией и странами Африки, поставляя ИТ-решения в области промышленного интернета вещей (IIoT), обращает внимание, генеральный директор «Поток-7» Артем Сеник. По его словам, развивающиеся рынки предпочитают приобретать готовые и проверенные ИТ-решения, а не инвестировать в стартапы. Это создает спрос на российские ИТ-продукты в 2025 г., которые могут быть внедрены по модели т.е. под ключ. Также он отметил, что ИТ-решения в области финтеха особенно востребованы в Гонконге и странах Азиатского региона, где активно развиваются криптовалютные биржи и цифровые валюты.