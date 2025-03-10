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Мун Пипл Поток-7
|10.03.2025
|Прибыль российских ИКТ-компаний за год выросла на 22,6% и достигла 1,17 триллионов 1
|28.03.2024
|В ДНР появится уникальный проект по оптимизации производственных процессов 1
Мун Пипл и организации, системы, технологии, персоны:
|ДНР - Донецк - Донецкий регион 165 1
|ДНР - Донецкая Народная Республика 175 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17532 1
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