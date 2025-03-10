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Индексная книга (каталог) CNews*
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Мун Пипл Поток-7


10.03.2025 Прибыль российских ИКТ-компаний за год выросла на 22,6% и достигла 1,17 триллионов 1
28.03.2024 В ДНР появится уникальный проект по оптимизации производственных процессов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Мун Пипл и организации, системы, технологии, персоны:

Мун Пипл 1 1
ДонНТУ - Университетские технологии - Технопарк Донецк 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67080 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13908 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3938 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 339 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51284 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1089 1
Сеник Артем 3 1
Сотников Алексей 1 1
ДНР - Донецк - Донецкий регион 165 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 175 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17532 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29438 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 906 1
ДонНТУ - Донецкий национальный технический университет - Государственный университет информатики и искусственного интеллекта 12 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345460, в очереди разбора - 764764.
Создано именных указателей - 170358.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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