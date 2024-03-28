В ДНР появится уникальный проект по оптимизации производственных процессов

Донецкий национальный технический университет совместно с технопарком «Университетские технологии» (Донецк) и компанией «Мун Пипл» (Санкт-Петербург) разворачивает уникальный для Донецкой Народной Республики проект — полигон передовых аппаратно-цифровых решений для оптимизации и мониторинга производственных процессов. В основу этих решений ляжет технологическая платформа «Поток-7», разработанная «Мун Пипл». Об этом CNews сообщили представители «Мун Пипл».

Первый этап — подключение к платформе сварочного оборудования в производственной лаборатории донецкого Технопарка. Платформа отечественного разработчика представляет собой готовое и уже настроенное решение, благодаря чему будет обеспечено внедрение в кратчайшие сроки и при низких затратах. Платформа «Поток-7» содержит основные функциональные возможности, необходимые для решения типовых производственных задач. Имеющиеся API — интерфейсы программирования приложений — позволяют интегрировать платформу с другими системами, применяемыми на промышленных предприятиях.

«Под платформу «Поток-7» разработано устройство промышленного интернета вещей. Оно может подключаться к любому типу промышленного оборудования, при этом не нужно производить глубокую интеграцию, например, с системами ЧПУ станка. Устройство просто размещается снаружи на корпусе оборудования, подключается датчик. Все режимы работы оборудования берутся онлайн, именно с параметров потребляемого тока», — сказал один из разработчиков платформы «Поток-7» Артем Сеник.

«Основная цель проекта — увеличение производительности промышленных предприятий и повышение рентабельности сварочного, металлургического, машиностроительного, коксохимического, энергетического производств, широко представленных в Донецком регионе», — сказал директор технопарка «Университетские технологии» Алексей Сотников.

На полигоне будет проводиться обучение, повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов, занятых цифровизацией и оптимизацией производственных процессов, включая практическую демонстрацию функциональных возможностей технологической платформы. Предприятия смогут получить консультацию специалистов по вопросам адаптации платформы для конкретных производственных задач. Полигон станет площадкой тестовой эксплуатации аппаратно-цифровых решений для отработки новых идей и их внедрения на предприятиях ДНР.