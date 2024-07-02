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Через тернии к льготам. ИТ-компаниям хотят ужесточить правила получения льгот по налогу на прибыль

Власти рассматривают возможность ужесточения условий получения ИТ-компаниями налоговых льгот, положенных им по закону и в рамках поддержки ИТ-отрасли. В частности, новые потенциальные требования могут вынудить их экономить на дивидендах. Пока это касается лишь столичных фирм. Эксперты высказывают опасения, что нововведения едва ли повлекут за собой положительный эффект.

Льготы в обмен на дивиденды

Условия предоставления налоговых льгот ИТ-компаниям в обозримом будущем могут измениться. Как пишут «Ведомости», столичные власти внесли предложение по корректировке условий льгот по налогу на прибыль – они хотят, в частности, чтобы послабления применялись не ко всей прибыли, а лишь к той ее части, которую компании не стали направлять на выплату дивидендов в 2024 г. Пока что это касается только ИТ-фирм, зарегистрированных в Москве.

Но это далеко не единственное условие. Власти Москвы также предлагают давать налоговые послабления исключительно тем ИТ-компаниям, вложения которых «в нематериальные активы и основные средства» находятся на уровне не менее 30% от льготируемой прибыли.

Однако и этим список потенциальных условий получения льгот не ограничивается. По задумке столичных властей, чтобы иметь право платить урезанный налог на прибыль, ИТ-компаниям нужно будет следить, чтобы их средняя зарплата составляла как минимум 120% от средней зарплаты в ИТ-фирмах в регионе.

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© Денис_Востриков / Фотобанк Фотодженика
Если изменения будут приняты, ИТ-компаниям придется вносить масштабные коррективы в свою финансовую политику

Перечень новых требований, подготовленный мэром Москвы Сергеем Собяниным, был отправлен на рассмотрение председателю Госдумы Вячеславу Володину 20 июня 2024 г. К моменту выхода материала статус документа известен не был.

Закона еще нет, а поправки уже есть

Изложенные в отправленном Володину письме изменения – это поправки к законопроекту по модернизации действующей в России налоговой системы, пишут «Ведомости». К моменту выхода материала он находился на рассмотрении в Госдуме и ожидал второго чтения (из трех).

Совпадение или нет, но письмо властей Москвы было отправлено в день принятия законопроекта в первом чтении. Документ, в числе прочего, предполагает продление действия нулевой ставки налога на прибыль для московских ИТ-компаний до 2027 г., но распространить ее исключительно на налог, зачисляемый в региональный бюджет. Ставку налога для зачисления в федеральный бюджет авторы документа предлагают поднять до 5%.

Попытка обосновать

Письмо мэра Москвы содержит ряд аргументов в пользу необходимости выставления новых требований к ИТ-компаниям столицы. В частности, в нем упоминается, что действующие условия нулевого налога на прибыль не включают требование о перенаправлении прибыли, на которую распространяются послабления, в инвестиции для создания новых технологий.

Также в документе приведены подсчеты, согласно которым по результатам 2023 г. ИТ-компании воспользовались льготой из столичного бюджета на сумму 56 млрд руб. В то же время суммарный размер выплаченных ими дивидендов за тот же период составил 49 млрд руб.

Отдельно в письме отмечено, что многие ИТ-компании не стали выплачивать дивиденды – вместо этого ими была сформирована «нераспределенная прибыль» в размере 259 млрд руб., которая, по мнению авторов письма, «может быть направлена на дивиденды в будущих периодах». В письме говорится и о том, ИТ-компании предпочитают направлять сэкономленные за счет налоговых послаблений средства «не на развитие бизнеса, а на выплату дивидендов либо накопление прибыли».

Четверть рынка

Москва – это крупнейший регион по количеству зарегистрированных ИТ-компаний. Согласно статистике мэра Москвы, к концу марта 2022 г. их было около 47 тыс., что соответствовало 25-процентной части от общего количества ИТ-фирм в стране. При этом они генерируют около 56% всей прибыли отрасли.

К маю 2023 г. количество столичных ИТ-организаций выросло до 47,4 тыс., согласно статистике «Контур.Фокуса». В целом по России на тот период таких компаний было приблизительно 200,7 тыс.

Многие опрошенные «Ведомостями» эксперты раскритиковали новую инициативу столичных властей. «Хотя сама идея здесь понятна, применение таких критериев, как выплата или невыплата дивидендов и формирование нематериальных активов в определенном проценте от прибыли, не являются правильными критериями для применения стимулирующего налогового режима», – заявила изданию партнер юридической фирмы МЭФ Legal Анна Зеленская.

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Цифровизация

Зеленская также полагает, что новые правила повлекут за собой и новые неприятные последствия для ИТ-компаний. По ее мнению, им будет нанесен «внезапный налоговый удар», если они, к примеру, смогут вложить в нематериальные активы не 30%, как того требуют столичные власти, а 29,9%.

Внедрение двух из трех требований «будет крайне сложно транслировать в качественно работающие положения налогового законодательства», считает партнер департамента налогов и права компании «Деловые решения и технологии» Эмиль Бабуров. Он сообщил изданию, что ныне действующее регулирование, а также сложившаяся бизнес-практика «допускают применение совершенно разных подходов к учету затрат в составе стоимости нематериальных активов». По его словам, следование ИТ-компаний новым требованиям властей будет зависеть, по большей части, «не от того, инвестирует ли компания в разработку новых продуктов, а от того, какую методологию учета она применяет».

У экспертов также вызывает немало вопросов и пункт про размер средней заработной платы. «Это может привести к разгону рынка, и если IT-гиганты смогут себе это позволить, то небольшим компаниям может быть тяжело соответствовать этому показателю», – заявил изданию партнер венчурного фонда ФРИИ, директор «Акселератора ФРИИ» Дмитрий Калаев.

Подготовиться заранее

ИТ-компании уже начали готовиться к повышению налога на прибыль, которое было анонсировано в конце весны 2024 г. и назначено на 1 января 2025 г. В конце июня 2024 г. CNews писал, что значительная часть российских ИТ-компаний рассматривают возможность сокращения объема инвестиций в свое развитие. Другими словами, чем больше денег им придется отдавать государству, тем меньшие суммы они будут тратить на совершенствование российских информационных технологий.

Российские разработчики ПО тоже готовятся к повышению налогов, но по-своему. Всего за пять месяцев 2024 г. они подняли цены на свою продукцию на 20%. Примерно так же они выросли за весь 2023 г. И это лишь начало – новые налоговые нормы могут дополнительно простимулировать рост цен на российское ПО.

Геннадий Ефремов

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