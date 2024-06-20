Российские ИТ ждет стагнация? Компании сократят инвестиции в развитие из-за новых налогов

Значительная часть ИТ-компаний России рассматривают возможность сокращения объема инвестиций в свое развитие. Это их ответ на грядущее повышение налогов, одобренное властями. Больше денег государству – меньше денег на совершенствование российских информационных технологий.

Есть деньги на налоги, но нет на развитие

30% российских компаний из сферы информационной технологий готовы в самом скором будущем сократить инвестиции в свое развитие, равно как и в продвижение собственных продуктов на рынке сразу на 10%, пишут «Ведомости» со ссылкой на ассоциацию «Руссофт». Это не массовый заговор, а всего лишь следствие новых норм, которые диктует государство.

CNews писал, что с 1 января 2025 г. в России возвращается налог на прибыль для ИТ-компаний. Его ощутимо (с 20% сразу до 3%) снизили в 2020 г. в период пандемии коронавируса с целью поддержки ИТ-отрасли, а после февраля 2022 г. и вовсе отменили, сделав нулевым.

Julia Kadel / Unsplash Российские ИТ-компании готовятся к ответным мерам

Теперь же через полгода ИТ-компании вновь будут обязаны платить налог на прибыль. Он составляет 5% – эта ставка, как заявил в начале июня 2024 г. Президент России Владимир Путин, будет действовать до 2030 г. Стоит отметить, что нулевая ставка налога на прибыль, согласно действующему Налоговому кодексу, действует до 31 декабря 2024 г. включительно, то есть никаких изменений в законодательство новые поборы не потребовали.

Им пять, они в ответ десять

Тот факт, что ИТ-компании готовятся к 10-процентному сокращению инвестиций в развитие и продвижение в ответ на 5-процентное повышение налога на прибыль, эксперты рынка связывают с несколькими причинами. Так, по мнению основателя юридической компании Future Legal Павла Каткова, на компании из ИТ-отрасли давит не только налоговое бремя – он сообщил «Ведомостям», что им приходится сталкиваться с инфляцией, банковскими комиссиями, а также с многочисленными издержками и текущими расходами, и что компании «могли заложить в приведенные цифры "запас прочности"».

Аналогичного мнения про «запас прочности» придерживается и управляющий партнер юрфирмы Nova Inc. Павел Желновод. Он сказал изданию, что российские ИТ-компании «реагируют на повышение налоговых обязательств так, чтобы иметь запас средств для финансового маневра»

Павел Желновод связал то, что компании отреагировали на 5-процентное повышение налога на прибыль 10-процентным сокращением инвестиций в свое развитие, с целым рядом причин. В их числе: «неопределенность относительно будущих доходов и расходов», «возможное снижение маржинальности», «изменение стратегии в части фокуса на более прибыльных направлениях» и «сокращение расходов на менее важные проекты».

Желновод сказал «Ведомостям», что такая тактика ИТ-компаний вполне может оказаться еще и «сигналом государству не давить далее финансово на сектор, а чтобы сигнал был чувствительным, отраслевым игрокам надо показать значительное негативное последствие данного налогового ухудшения их положения, и 10% в этом смысле выглядят достаточно понятно».

Могло быть и хуже

Повышение налога на прибыль с 0 до 5% – это, вероятно, один наиболее мягких вариантов, рассматривавшихся властями. «Ведомости» пишут, что аналитики ожидали возвращения 20-процентной ставки, что приравняло бы ИТ-компании к организациям и других сфер деятельности.

В марте 2024 г., когда итоговый размер ставки еще не был утвержден, ИТ-компании собирались радикально снизить свои расходы на развитие и продвижение. Если бы в итоге налог подняли на 20%, то их траты на перечисленное упали бы на 25%.

При этом, что очень важно, сначала снижение до 3%, а затем и вовсе обнуление налога на прибыль для ИТ-компаний не только не сократило их налоговые платежи, но даже увеличило их. По расчетам властей, эти фирмы должны были пополнить бюджет на дополнительные 42,5 млрд руб. по итогам 2021 г., но итоговый размер налоговых отчислений за этот период достиг 48 млрд руб., согласно информации главы Минцифры Максута Шадаева.

«Благодаря льготам доходы ИТ-компаний в этом году (в 2021 г. – прим. CNews) выросли примерно на 43%, что позволило увеличить зарплаты сотрудников на 13%. Соответственно, выросли и налоговые поступления в бюджет страны», – сказали «Ведомостям» представители секретариата вице-премьера Дмитрия Чернышенко, который в период с января 2020 г. по май 2024 г. курировал российскую ИТ-отрасль.

Перенаправление денежных потоков

По мнению аналитиков «Руссофта», повышение налога на прибыль даже до 5%, не говоря уже о возвращении к 20%, в значительной степени повлияет на то, как ИТ-компании будут распоряжаться своими деньгами. Они отметили, что отмена нулевой ставки приведет, помимо прочего, с снижению общих доходов российских разработчиков ПО, а также отразится на показателях оборота и совокупной прибыли до выплаты налогов. Также в «Руссофте» намекнули на возможные изменения в численности персонала ИТ-компаний, но они не уточнили, стоит ли ждать массовых сокращений кадрового состава этих фирм.

По подсчетам экспертов «Руссофта», до введения нулевого налога на прибыль ИТ-компании реинвестировали в свое развитие, по меньшей мере, 87% своей чистой прибыли. 13% приходилось на выплаты дивидендов. Как только налог на прибыль снизился до 0%, вложения в развитие подскочили до 98%.

Комментарии представителей ИТ-отрасли

Артем Тараканов, финансовый директор ПАО «Софтлайн» сообщил CNews: «В ПАО «Софтлайн» только часть компаний группы, которые реализуют собственные продукты и услуги, получают льготное налогообложение, применимое к ИТ-компаниям. Поэтому для нас важно продолжать расширять линейку собственных решений и увеличивать финансовые показатели, достигнутые от их реализации - это также закреплено в нашей стратегии развития до 2030 г. И мы продолжим ей следовать, инвестируя в развитие сегмента собственных продуктов и услуг, в том числе, за счет покупок других ИТ-компаний, которые уже имеют свои разработки. За счет этого мы, в том числе, будем снижать налоговую нагрузку для всей группы».