Силуанов Андрей


СОБЫТИЯ


14.11.2025 Российская ИТ-отрасль просит новые льготы у властей. От гигантского НДС защитили, но этого мало 1
18.02.2014 В правительстве одобрен закон об ограничении интернет-торговли. Размер беспошлинного порога остается тайной 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Силуанов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Евросеть 1417 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 942 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1067 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2072 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2809 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17783 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12940 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22901 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4666 1
Шаталов Сергей 11 1
Улюкаев Алексей 31 1
Малис Александр 158 1
Бельянинов Андрей 18 1
Европа 24611 1
Россия - РФ - Российская федерация 156042 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45554 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18489 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53371 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8507 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1742 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6332 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2266 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25857 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3728 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 128 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
