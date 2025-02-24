Токарев Никита
Токарев Никита и организации, системы, технологии, персоны:
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
|Луганцев Александр 51 3
|Ерин Сергей 16 2
|Исанин Антон 30 2
|Натрусов Артем 284 2
|Шадаев Максут 1016 2
|Чаркин Евгений 296 2
|Абакумов Евгений 206 2
|Клепиков Алексей 117 2
|Нестеров Алексей 144 2
|Васильев Александр 54 2
|Новиков Александр 35 2
|Ульянов Николай 112 2
|Малафеев Алексей 9 2
|Иншаков Дмитрий 50 2
|Аксенов Олег 44 2
|Петров Артем 24 2
|Замаруев Владимир 40 2
|Корнейчук Василий 6 2
|Саттаров Даниэль 2 2
|Пижанков Максим 3 2
|Слободин Виталий 18 2
|Голуб Павел 7 2
|Григорян Александр 12 2
|Шевченко Владимир 147 1
|Садеев Дмитрий 3 1
|Бутенко Павел 16 1
|Мураховский Эдуард 38 1
|Козак Николай 163 1
|Ганин Егор 54 1
|Демидов Сергей 127 1
|Трофимова Людмила 50 1
|Каюмов Шамиль 53 1
|Прохорова Алла 65 1
|Дьяченко Валерий 95 1
|Халматов Максим 64 1
|Урьяс Вадим 98 1
|Сотин Денис 205 1
|Слышкин Василий 129 1
|Егоров Владимир 82 1
|Карпов Иван 78 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145419 5
|Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2960 2
|Европа Восточная 3080 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43403 1
|IDC - International Data Corporation 4911 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8150 2
|Gartner - Гартнер 3561 2
|CNews Инновация года - награда 111 1
|CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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