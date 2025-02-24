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Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 169490
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Организации 10359
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Токарев Никита



24.02.2025 Мобильное приложение «НЛМК@Dос» от Qsoft: согласование документов где угодно 1
09.12.2023 Какие цифровые сервисы помогут привлечь в компанию лучших специалистов 1
27.11.2023 Как продолжить цифровую трансформацию в условиях импортозамещения 1
20.11.2023 Конференция CNews «Современный цифровой офис 2023» состоится 28 ноября 1
31.08.2023 Отличники цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2023 1
26.01.2017 Конференция CNews. «Рынок облаков в России» 1
12.01.2017 Конференция CNews. «Рынок облаков в России» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Токарев Никита и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 508 3
8269 3
Ростелеком 9749 2
Oracle Corporation 6708 2
LanCloud - ЛанКлауд 55 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12785 2
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 448 2
Ланит Интеграция 190 2
Picvario - Пикварио 15 2
Русагро Тех - Русагро Технологии 49 2
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 115 2
ProfSoft - ПрофСофт 2 2
VK - Mail.ru Group 3458 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
Schneider Electric Secure Power 65 1
АйТи Бастион - IT Bastion 102 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 1
Такском - Taxcom 240 1
Schneider Electric 575 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 321 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 210 1
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 115 1
Rimini Street 58 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 432 1
Центр2М - Center2М 67 1
Ситилабс 44 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 62 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 74 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 50 1
Hoff Tech - Хофф Тех 41 1
Yandex - Яндекс 7423 1
Microsoft Corporation 24671 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 856 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 169 1
SAP SE 5284 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 496 1
TrueConf - ТруКонф 398 1
Adobe Systems 1552 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 317 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 267 4
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 235 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 495 4
Альфа-Банк 1778 2
РАО ЕЭС России ПАО - ТГК-1 - Нарвская ГЭС, ГЭС-13 - гидроэлектростанция 28 2
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 31 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1641 2
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 49 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1033 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 2
РЖД - Российские железные дороги 1913 2
Русагро Группа Компаний 279 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 485 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 441 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 467 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 455 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2819 2
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 70 2
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 116 2
Фармстандарт АО 40 1
Pony Express - Фрейт линк 69 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 155 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 1
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 1
Ингосстрах СПАО 422 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 339 1
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 58 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 65 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 517 1
ГПБ - Газпромбанк 1089 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 202 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
OKS Group 51 1
36,6 - аптечная сеть 90 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11736 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4793 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2723 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1911 1
Федеральное казначейство России 1783 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1861 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 836 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19625 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15815 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21287 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51002 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2789 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10286 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11218 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66723 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27795 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5336 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3096 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3326 3
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 760 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20750 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12815 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1571 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6704 2
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 528 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 585 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4426 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5805 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6638 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5312 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12617 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12595 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13730 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4183 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8080 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29878 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11674 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 826 2
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 960 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1212 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5093 2
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 313 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12100 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2966 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1446 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 156 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2030 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 835 1
1С:ERP Управление предприятием 560 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 305 1
Новые облачные технологии - МойОфис 789 1
НКТ - Р7-Офис 383 1
СалютДевайсы - GigaChat 198 1
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 1
OpenAI ChatGPT 357 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 191 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 497 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 370 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 884 1
Норникель - Суперника 12 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 58 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 55 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 74 1
1С:Прогнозирование продаж 2 1
1С:Аналитика 18 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 66 1
НКТ - Р7-графика 31 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 483 1
Луганцев Александр 51 3
Ерин Сергей 16 2
Исанин Антон 30 2
Натрусов Артем 284 2
Шадаев Максут 1016 2
Чаркин Евгений 296 2
Абакумов Евгений 206 2
Клепиков Алексей 117 2
Нестеров Алексей 144 2
Васильев Александр 54 2
Новиков Александр 35 2
Ульянов Николай 112 2
Малафеев Алексей 9 2
Иншаков Дмитрий 50 2
Аксенов Олег 44 2
Петров Артем 24 2
Замаруев Владимир 40 2
Корнейчук Василий 6 2
Саттаров Даниэль 2 2
Пижанков Максим 3 2
Слободин Виталий 18 2
Голуб Павел 7 2
Григорян Александр 12 2
Шевченко Владимир 147 1
Садеев Дмитрий 3 1
Бутенко Павел 16 1
Мураховский Эдуард 38 1
Козак Николай 163 1
Ганин Егор 54 1
Демидов Сергей 127 1
Трофимова Людмила 50 1
Каюмов Шамиль 53 1
Прохорова Алла 65 1
Дьяченко Валерий 95 1
Халматов Максим 64 1
Урьяс Вадим 98 1
Сотин Денис 205 1
Слышкин Василий 129 1
Егоров Владимир 82 1
Карпов Иван 78 1
Россия - РФ - Российская федерация 145419 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2960 2
Европа Восточная 3080 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43403 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48311 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18671 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5793 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24249 4
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 374 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2336 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11007 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7038 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51410 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5680 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3970 2
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 151 2
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 313 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3673 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13644 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29304 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5996 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4387 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7879 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2938 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1650 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8556 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 268 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14477 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7539 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11000 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3198 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4685 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 418 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1335 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16394 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6167 1
Экономический эффект 1074 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2428 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8766 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1896 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3501 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5459 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3575 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4038 1
IDC - International Data Corporation 4911 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8150 2
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CNews Инновация года - награда 111 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 1
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CNews FORUM Кейсы 225 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342402, в очереди разбора - 766378.
Создано именных указателей - 169490.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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