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Мобильное приложение «НЛМК@Dос» от Qsoft: согласование документов где угодно

Digital-интегратор Qsoft разработал мобильное приложение «НЛМК@Dос» для международной компании «Группа НЛМК». Решение позволяет руководителям организации подписывать юридически значимые документы с телефона в любом месте и в любое время. Приложение существенно ускорило процесс согласования и утверждения материалов компании. Об этом CNews сообщили представители Qsoft.

Ранее подписание документов Группы НЛМК занимало до 20 мин, особенно при работе вне офиса, так как требовалось подключения к корпоративному VPN и ожидание загрузки веб-сервиса. Теперь, благодаря мобильному приложению «НЛМК@Dос» от Qsoft, руководители предприятия могут подписывать документы в одном окне всего за одну–две мин, что делает процесс намного удобнее и эффективнее.

Для обеспечения безопасности в системе предусмотрен вход по Face ID. Это гарантирует идентификацию личности. Кроме того, мобильная подпись с подтверждением по SMS исключает возможность случайного утверждения документов.

Ключевые функции «НЛМК@Dос»: рush-уведомления о новых документах для подписи; единое пространство для всех материалов, служебных записок и т. д.; быстрый поиск по названию документа, ключевым словам или наименованию задачи; просмотр материалов прямо в приложении без необходимости скачивания; сортировка задач по названию или дате создания; карточка задачи с полной информацией: сумма договора, согласующие лица, пояснительная записка, сопроводительные письма и так далее; отклонение документов с выбором причины из списка или указания собственной.

Результаты проекта: руководители экономят более 1,8 тыс. ч в год; документы можно подписывать в любое время и в любом месте; подтверждение подписания с помощью SMS снижает вероятность подлога документов.

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Цифровизация

«Работа команд Qsoft и НЛМК выходит за рамки внедрения цифровых инструментов. Мы выстроили долгосрочные отношения и глубоко понимаем их внутреннюю структуру. Это позволяет нам создавать решения, которые органично интегрируются в работу предприятия, ускоряют процессы, приносят пользу сотрудникам и компании в целом», — сказал Виталий Чесноков, CEO Qsoft.

«Мы довольны системой, созданной совместно с компанией Qsoft. Она позволяет сотрудникам удобно без инструкций решать свои задачи без лишних потерь времени в том месте, где они находятся в данный момент», — Никита Токарев, руководитель центра компетенций по мобильным решениям НЛМК.

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