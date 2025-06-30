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Индексная книга (каталог) CNews*
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Корнейчук Василий


УПОМИНАНИЯ


30.06.2025 С операционной системой «Аврора» работают 8 из 40 лидеров рынка разработки мобильных приложений 1
23.09.2024 Бешеный рост и этика использования - какие вопросы ИИ ставит перед человечеством 1
Рынок HR Tech 1
27.03.2024 Алексей Лямин, Василий Корнейчук -

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

 1
19.12.2023 Пользователями первого российского корпоративного супераппа «Суперника» стали уже 40 тыс. сотрудников компаний «Норникеля» из 22 городов 1
09.12.2023 Какие цифровые сервисы помогут привлечь в компанию лучших специалистов 1
20.11.2023 Конференция CNews «Современный цифровой офис 2023» состоится 28 ноября 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Корнейчук Василий и организации, системы, технологии, персоны:

Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 118 2
Arcsinus - Арксинус 9 2
ProfSoft - ПрофСофт 2 2
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 63 2
Telegram Group 2268 2
8540 1
1С-Рарус 902 1
Цифра ГК 2487 1
ЭКОПСИ Консалтинг - Ecopsy 16 1
ПроСофт - ProSoft 78 1
Специальные технологии 65 1
SAP SE 5345 1
Рексофт - Reksoft 424 1
Восход ФГБУ НИИ 661 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 305 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2137 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 524 6
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 528 2
Zenden Group - Дом одежды 65 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 244 2
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2902 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 86 1
Спортмастер - Sportmaster 182 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 49 1
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 20 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 71 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5007 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 871 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4475 1
Ассоциация менеджеров 95 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 909 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53667 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12926 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15450 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29429 4
SuperApp - Суперприложение или суперапп - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 163 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68957 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12990 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7670 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4777 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11957 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3228 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3255 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5575 2
Оцифровка - Digitization 4740 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10794 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8448 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21136 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3365 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11667 2
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 793 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25030 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32234 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8319 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1278 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1259 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30769 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1131 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1351 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2163 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1327 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5406 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5336 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 610 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2991 1
Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации 129 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 740 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7790 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8155 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1067 1
Норникель - Суперника 12 2
Rakuten Viber 632 2
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 542 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5498 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1142 1
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 52 1
Red Hat WildFly - Keycloak 42 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 450 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 930 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 880 1
Пантелеев Алексей 11 2
Великанова Алла 3 2
Луганцев Александр 51 2
Токарев Никита 7 2
Голуб Павел 7 2
Наумов Владимир 18 2
Григорян Александр 12 2
Слободин Виталий 21 2
Пижанков Максим 3 2
Саттаров Даниэль 2 2
Лямин Алексей 13 2
Заржецкий Александр 37 1
Ковалева Елена 6 1
Бутенко Павел 16 1
Проскуряков Егор 1 1
Галанова Екатерина 1 1
Ларцева Ирина 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 150298 6
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2532 3
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 332 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30486 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10258 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3014 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3579 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 419 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3712 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 230 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4545 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19404 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24967 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6140 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14280 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10254 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 951 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 172 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49565 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 548 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8022 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1981 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1282 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5287 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5208 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 313 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6112 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 554 1
HRM - HR брендинг 99 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2561 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2219 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53015 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16818 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1536 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2835 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8230 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2073 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368852, в очереди разбора - 750246.
Создано именных указателей - 177786.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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