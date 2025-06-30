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Корнейчук Василий
УПОМИНАНИЯ
Корнейчук Василий и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5007 2
|Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 871 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4475 1
|Пантелеев Алексей 11 2
|Великанова Алла 3 2
|Луганцев Александр 51 2
|Токарев Никита 7 2
|Голуб Павел 7 2
|Наумов Владимир 18 2
|Григорян Александр 12 2
|Слободин Виталий 21 2
|Пижанков Максим 3 2
|Саттаров Даниэль 2 2
|Лямин Алексей 13 2
|Заржецкий Александр 37 1
|Ковалева Елена 6 1
|Бутенко Павел 16 1
|Проскуряков Егор 1 1
|Галанова Екатерина 1 1
|Ларцева Ирина 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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