SDUI Server-Driven UI система для динамичного и гибкого пользовательского интерфейса
SDUI и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12622 2
|МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 74 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7330 1
|Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 84 1
|Воронин Павел 137 2
|Лоевская Анна 49 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144552 2
|Армения - Республика 2281 1
|Беларусь - Белоруссия 5671 1
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