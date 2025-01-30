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SDUI Server-Driven UI система для динамичного и гибкого пользовательского интерфейса



30.01.2025 Степан Михайлюк, Lumen5: Мы даем каждому, независимо от навыков и бюджета, возможность создавать профессиональный видеоконтент 1
04.09.2024 МТС будет запускать новые продукты с помощью искусственного интеллекта 2
05.12.2023 МТС представила Front Platform для быстрого запуска сервисов на витринах экосистемы 2
19.09.2022 В «Сбербизнесе» применили Server-Driven UI 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

SDUI и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12622 2
МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 74 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7330 1
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 84 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1998 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11150 3
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LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1170 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5270 2
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МТС - The Platform - МТС Ocean 14 2
МТС - Мой МТС 90 1
МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 72 1
Сбер - СберБизнес - Сбербизнес транспорт 1 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 309 1
Воронин Павел 137 2
Лоевская Анна 49 1
Россия - РФ - Российская федерация 144552 2
Армения - Республика 2281 1
Беларусь - Белоруссия 5671 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13532 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48080 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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