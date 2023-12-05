МТС представила Front Platform для быстрого запуска сервисов на витринах экосистемы

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о запуске конструктора Front Platform, который ускорит запуск внутренних и внешних сервисов на витринах экосистемы на 30%.

Front Platform – часть The Platform, объединяющей все сквозные ИТ-решения экосистемы МТС. Основная задача платформы — предоставить инструменты low code для быстрой реализации пользовательских сценариев и запуска новых продуктов в нетривиальных форматах. Front Platform является универсальным инструментом для быстрого вывода функциональности на витрины компании. Также сервис позволяет стандартизировать подходы к публикации и повышать переиспользуемость решений в разных проектах. Благодаря автоматизации процессов и стандартизации подходов, нагрузка на ИТ-команды сократится на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Конструктор от МТС Front Platform основан на принципах Server-Driven UI (SDUI) с возможностью динамического управления пользовательским интерфейсом. Эта технология позволяет серверу отправлять инструкции и данные для формирования интерфейса, обновляя его без необходимости загрузки новой версии приложения на устройство пользователя. Также все элементы пользовательского интерфейса в каталоге МТС Front Platform стандартизированы с применением дизайн-системы MTS Granat. Интеграция сервис-провайдеров происходит через унифицированный API. Управление созданными на платформе продуктами осуществляется через админ-панель. Новая система имеет упрощенный интерфейс, что позволяет создавать сайты и приложения без дополнительных технических знаний.

Среди первых сервисов МТС на Front Platform перейдут «Мой МТС» и МТС Live. Для внешнего рынка Front Platform будет доступна с конца 2025 г. Ограничений по нагрузке конструктора нет, в сервисе в режиме совместного редактирования могут работать сразу несколько продуктовых команд. На сегодняшний день прорабатывается пользовательская ролевая модель работы в системе, в зависимости от ролей будет доступен различный функционал и доступ к сервисам Front Platform.

«Front Platform — это эффективная система для оперативного вывода проектов на экосистемные витрины и экономии затрат на разработку frontend приложений. Сервисы для клиентов в МТС разрабатывает более 200 продуктовых команд. Для интеграции готовых решений в приложения «Мой МТС», «Личный кабинет» и на другие онлайн-витрины экосистемы каждая команда теперь может воспользоваться простым и удобным low code конструктором, причем можно не только создавать уникальные шаблоны и пользовательские сценарии, но и использовать разработки других команд в едином интерфейсе», — сказал первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.